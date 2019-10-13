أليسون يتحدث عن مواجهاته مع ميسي والتغلب عليه

تحرير:أحمد سعيد ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م

أليسون

تحدث الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، عن الانتصارات الثلاثة أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والتأهل على حسابه مع روما الإيطالي والريدز ومنتخب البرازيل. وخسر أليسون أمام برشلونة برباعية مقابل هدف ذهابًا، قبل أن يفوز الذئاب بثلاثية نظيفة في الإياب ليخرج ميسي ورفاقه من نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا 2017/ 2018، الأمر ذاته تكرر موسم 2018/ 2019 بنصف النهائي وخسر ليفربول أمام برشلونة بثلاثية على ملعب كامب نو، ولكن رباعية نظيفة تقود الريدز للنهائي من ملعب أنفيلد.

وأخيرًا، في نصف نهائي كوبا أمريكا الأخيرة، الفوز بثنائية نظيفة مع البرازيل على أرجنتين ليونيل ميسي ليطيح بالبرغوث من البطولة الثالثة على التوالي. وقال أليسون في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي: "الحقيقة هي أن ميسي لعب جيدًا أمامنا مع برشلونة في ذهاب نصف نهائي 2019، وسجل هدفين، لكن في المقابل،