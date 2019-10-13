رياضة

هولندا تتخطى عقبة بيلاروسيا في تصفيات اليورو

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م
هولندا
هولندا
تمكن منتخب هولندا، من تحقيق فوز غالٍ على حساب مضيفه روسيا بيلاروسيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «دينامو ستاديوم» بمنافسات المجموعة الثالثة لتصفيات بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020). بدأ منتخب الطواحين بقيادة المدرب رونالد كومان اللقاء بتركيز في محاولة مبكرة لخطف زمام الأمور، وتسجيل هدف التقدم، وبالفعل نجح جيورجينهو فاينالدوم في إحراز هدف التقدم بالدقيقة 32 برأسية على يمين حارس بيلا روسيا مستغلا عرضية كوينسي بروميس.
بعد الهدف واصل الهولنديون سعيهم لتعزيز تقدمهم، وسط محاولات متباعدة من أصحاب الأرض للتماسك والاعتماد على الهجمات المرتدة، لكن الدفاع كان في الموعد بقيادة الثنائي فيرجيل فان دايك ودي ليخت. وفي الدقيقة 41 واصل فينالدوم تألقه مضيفًا الهدف الثاني لهولندا، من تسديدة رائعة سكنت في الزاوية اليمنى لحارس روسيا
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روسيا

منتخب روسيا ثالث المتأهلين إلى يورو 2020

حقق المنتخب الروسي فوزًا كبيرًا على نظيره القبرصي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "نيو جي إس بي ستاديوم"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من المجموعة السابعة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وبهذه النتيجة رفع الدب الروسي رصيده إلى 21 نقطة في وصافة المجموعة، بفارق 3 نقاط عن منتخب بلجيكا، صاحب الصدارة؛ ليضمن المنتخبين بطاقة التأهل إلى اليورو، في المقابل تجمد رصيد المنتخب القبرصي عند 10 نقاط في المركز الثالث.
أنطونيو-كونتي

كونتي: يوفنتوس ونابولي الأقرب للتويج بالدوري

علق أنطونيو كونتى المدير الفنى لإنتر ميلان على إمكانية فوز النيراتزوى ببطولة الدورى الإيطالى لهذا الموسم (2019- 2020)، حيث أشار المدرب الإيطالى إلى أن يوفنتوس ونابولى هما الأقرب لحصد اللقب هذا الموسم. وقال كونتى فى تصريحات عبر موقع كالتشيو ميركاتو عن الأقرب للفوز: "يجب أن نكون واقعيين، يوفنتوس ونابولى ما زالا أقوى من فريقنا". وأَضاف كونتى: "أعتقد أن الإيمان يكلف مشجعي إنتر، يجب أن تكون واقعيًّا، وأن تنظر للحقيقة، بالمقارنة بنا، هناك فريقان فى القمة وهما يوفنتوس ونابولى".
الزمالك- والاتحاد‎ (4)

استعدادًا للأهلي.. الزمالك يهزم المنيا برباعية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، الفوز على نظيره المنيا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، المقرر لها مساء السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، وشهدت المواجهة عودة مصطفى فتحي، الذي شارك لأول مرة منذ 281 يومًا، وكانت آخر مشاركة اللاعب مع الفارس الأبيض في مباراة بتروجت التي أقيمت يوم 28 ديسمبر من العام الماضي.
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المانيا-هولندا

هولندا وألمانيا في نزهة اليوم بتصفيات اليورو

تتواصل اليوم الأحد، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وستكون ضربة البداية من ملعب أستانا أرينا، عندما تستقبل كازخستان منتخب بلجيكا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ضمن مباريات المجموعة التاسعة، وتحتل بلجيكا الصدارة برصيد 21 نقطة وضمنت التأهل إلى اليورو بالفعل، بينما تتواجد كازخستان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، وتأكد غيابها عن اليورو المقبل، وفي المجموعة الثالثة ترحل هولندا المتصدرة برصيد 12 نقطة لمواجهة روسيا البيضاء الرابعة برصيد 4 نقاط على ملعب دينامو ستاديوم الساعة 6:00 مساء، وضمنت روسيا البيضاء خوض الملحق.
جريزمان-مع-فرنسا‎

جريزمان يفسر سبب عدم تسديده ركلة الجزاء أمام أيسلندا

تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الأيسلندي أمس الجمعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، بهدف نظيف بفضل ركلة الجزاء التي سجلها المهاجم أوليفيه جيرو، وذلك على الرغم من أن المكلف الأول بتنفيذ ركلات الجزاء في صفوف الديوك هو نجم برشلونة أنطوان جريزمان، وعن السبب وراء عدم تنفيذ جريزمان لركلة الجزاء، قال النجم الفرنسي في تصريحات لقناة "TF1" الفرنسية: "لم أقدر على تسديد ركلة الجزاء بعد تدخل لاعب أيسلندا بعنف ضدي، لكن من الجيد لنا، أن جيرو سجل هدفًا، وتحقق الأهم بتحقيق النقاط الثلاث".
إسبانيا-والنرويج-جوردي-ألبا‎

إيطاليا وإسبانيا يبحثان عن التأهل رسميًا لليورو

تتواصل اليوم السبت مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إيطاليا نظيرتها اليونان على ملعب الأولمبيكو في تمام الساعة 8:45 مساء، وذلك ضمن مباريات المجموعة العاشرة، وتحتل إيطاليا صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما تتواجد اليونان في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل فنلندا الثانية برصيد 12 نقطة لمواجهة البوسنة والهرسك الرابعة برصيد 7 نقاط على ملعب بيلينو بولي في تمام الساعة السادسة مساء.
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راموس ينتظر كتابة التاريخ أمام النرويج

يستعد المنتخب الإسباني لمواجهة نظيره النرويجي، غدًا السبت، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وهي المباراة التي قد تحمل أنباء سارة لقائد المنتخب الإسباني سيرجيو راموس، وحال قرر روبرت مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، الاعتماد على راموس في مباراة غدٍ، سيصبح اللاعب صاحب أكبر عدد مباريات بقميص الماتادور في التاريخ، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وكان سيرجيو راموس قد عادل رقم زميله السابق، الحارس إيكر كاسياس، ضد جزر الفارو بالمشاركة في 167 مباراة.
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