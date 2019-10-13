هولندا تتخطى عقبة بيلاروسيا في تصفيات اليورو

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م

هولندا

تمكن منتخب هولندا، من تحقيق فوز غالٍ على حساب مضيفه روسيا بيلاروسيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «دينامو ستاديوم» بمنافسات المجموعة الثالثة لتصفيات بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020). بدأ منتخب الطواحين بقيادة المدرب رونالد كومان اللقاء بتركيز في محاولة مبكرة لخطف زمام الأمور، وتسجيل هدف التقدم، وبالفعل نجح جيورجينهو فاينالدوم في إحراز هدف التقدم بالدقيقة 32 برأسية على يمين حارس بيلا روسيا مستغلا عرضية كوينسي بروميس.

بعد الهدف واصل الهولنديون سعيهم لتعزيز تقدمهم، وسط محاولات متباعدة من أصحاب الأرض للتماسك والاعتماد على الهجمات المرتدة، لكن الدفاع كان في الموعد بقيادة الثنائي فيرجيل فان دايك ودي ليخت. وفي الدقيقة 41 واصل فينالدوم تألقه مضيفًا الهدف الثاني لهولندا، من تسديدة رائعة سكنت في الزاوية اليمنى لحارس روسيا