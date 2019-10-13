لاعب منتخب تونس يكشف أسباب انضمامه لبيراميدز

تحرير:علي الزيني ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م

عمر لعيوني

كشف الدولي التونسي عمر العيوني، عن أسباب اختياره الانضمام لصفوف فريق بيراميدز، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين في تونس، على هامش تواجده مع منتخب نسور قرطاج، لمواجهة نظيره الكاميروني مساء أمس السبت، في لقاء ودي استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا، التي ستقام في الكاميرون 2021، قائلا: "الكرة المصرية تشبه التونسية والطقس أيضًا يشبه تونس، عمري 27 سنة ولعبت طوال هذه السنين في أوروبا، ثم جاءت فرصة جيدة للعب في مصر، أريد أن أفوز ببطولة وألعب في إفريقيا".

وانضم الدولي التونسي إلى صفوف بيراميدز، قادمًا من بودو جليمت النرويجي، وصنع هدفا في ظهوره الأول مع فريقه في الدوري المصري ضد طنطا. لعيوني ساهم في 18 هدفا مع فريق بودو جليمت في الموسم الماضي، حيث سجل 10 أهداف وصنع 8 في 21 مباراة، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري النرويجي. وارتدى لعيوني قميص