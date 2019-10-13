رياضة

المدرب عاد إلى بلاده.. تعثر مفاوضات أهلي جدة مع جروس

تحرير:أحمد سعيد ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م
جروس
جروس
كشفت تقارير سعودية تفاصيل تعثر المفاوضات بين السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ونادي أهلي جدة السعودي، مشيرة إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بشكل مفاجئ. وأوضحت جريدة "عكاظ" السعودية، أن جروس غادر الفندق الذي كان يقيم فيه وأغلق هواتفه قبل الجلسة المحددة لتوقيع عقود قيادته لأهلي جدة. وأشارت الصحيفة إلى أن جروس حزم حقائبه وغادر إلى بلاده دون توضيح السبب لمسؤولي الأهلي، بجانب تجاهله لاتصالاتهم، الأمر الذي أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر.
وأرسل مسؤولو الأهلي خطابًا إلى جروس عبر البريد الإلكتروني وأعطوه مهلة 48 ساعة لإنهاء الأمر وتوقيع العقود، أو تحديد موقف بشكل نهائي لحسم الموقف. من جانبها قالت صحيفة "الرياضية السعودية" إن تفاصيل القصة تعود إلى يوم الجمعة الماضي عندما وافق السويسري على عرض الأهلي البالغ مليونا وستمائة ألف دولار، عقب
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