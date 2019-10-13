الأكراد يتحالفون مع الجيش السوري لمواجهة الأتراك

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

الجيش السوري - أرشيفية

تطور جديد في مواجهة العدوان التركي على شمال شرق سوريا، إذ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه حصل على معلومات تفيد بوجود اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وروسيا، لتسليم عين العرب "كوباني" ومنبج للنظام السوري، والسماح لهم بالدخول إليهما. وأفاد المرصد في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، بأن قوات الجيش السوري ستدخل المدينتين خلال الـ48 ساعة المقبلة، فيما ذكرت وسائل إعلام غربية أن قوات الجيش السوري بدأت فعليا في التحرك بمحيط منبج باتجاه مركز المدينة.

وكانت واشنطن تحدثت في وقت سابق، عن أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى لعقد صفقة مع النظام السوري وروسيا، للتصدي لهجوم الأتراك في الشمال السوري.وأكد مسؤول قوات الدفاع في الإدارة الذاتية الكردية بشمال شرق سوريا عصمت شيخ حسن، توصل الإدارة إلى اتفاق مع موسكو يقضي بدخول الجيش السوري إلى المدينة الليلة.وقال شيخ