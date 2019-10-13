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الأكراد يتحالفون مع الجيش السوري لمواجهة الأتراك

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
الجيش السوري - أرشيفية
الجيش السوري - أرشيفية
تطور جديد في مواجهة العدوان التركي على شمال شرق سوريا، إذ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه حصل على معلومات تفيد بوجود اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وروسيا، لتسليم عين العرب "كوباني" ومنبج للنظام السوري، والسماح لهم بالدخول إليهما. وأفاد المرصد في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، بأن قوات الجيش السوري ستدخل المدينتين خلال الـ48 ساعة المقبلة، فيما ذكرت وسائل إعلام غربية أن قوات الجيش السوري بدأت فعليا في التحرك بمحيط منبج باتجاه مركز المدينة.
وكانت واشنطن تحدثت في وقت سابق، عن أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى لعقد صفقة مع النظام السوري وروسيا، للتصدي لهجوم الأتراك في الشمال السوري.وأكد مسؤول قوات الدفاع في الإدارة الذاتية الكردية بشمال شرق سوريا عصمت شيخ حسن، توصل الإدارة إلى اتفاق مع موسكو يقضي بدخول الجيش السوري إلى المدينة الليلة.وقال شيخ
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قيس- سعيد

بعد فوزه بالرئاسة.. قيس سعيد: شكرا لكل شعب تونس

وجه المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد، الشكر لكل الشعب التونسي على مساندته في الانتخابات الرئاسية التي أسدل الستار عن جولتها الثانية والأخيرة مساء اليوم، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي، عقب إعلان التليفزيون الرسمي اكتساحه نتيجة الانتخابات، إن تونس مستمرة في قوانينها وتعهداتها الدولية.. وأعلن التلفزيون الرسمي التونسي، مساء الأحد، فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75% من أصوات الناخبين، موضحا نه بحسب شركة "سيجما" لاستطلاعات الرأي، تفوق قيس بفارق كبير على منافسه نبيل القروي، الذي حاز على 23.1% من الأصوات،
قيس سعيد

التليفزيون الرسمي: قيس سعيد رئيسا لتونس بنسبة 75%

أعلن التلفزيون الرسمي التونسي، مساء الأحد، فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75% من أصوات الناخبين، موضحا أنه بحسب شركة "سيجما" لاستطلاعات الرأي، تفوق قيس بفارق كبير على منافسه نبيل القروي، الذي حاز 23.1% من الأصوات، فيما تجمّع الآلاف من أنصار سعيد أمام مقر حملته الانتخابية، وسط تونس العاصمة، للاحتفال بهذا الفوز. وكتب قيس عبر حسابه على تويتر: "شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى".
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يستعد لتطبيق العقوبات القاسية على تركيا: بدأنا العمل

قال الرئيس الإمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يعمل في الوقت الحالي مع زعماء الكونجرس، من أجل فرض عقوبات قاسية على تركيا، موضحا عبر حسابه على "تويتر"، أن "وزارة الخزانة الأمريكية على استعداد لاتخاذ اللازم بهذا الغرض، ومن الممكن السعى لاستصدار تشريع إضافي".. وفي مقابلة مع صحيفة "ذا تينيسيان" الأمريكية، نشرت على الموقع الرسمي للخارجية أمس، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السلطات الأمريكية تحاول استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا.
انتخابات -الرئاسة- في- تونس (1)

تونس: 17.8% نسبة المشاركة في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ، أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت حتى ظهر اليوم الأحد، نسبة 17.8%. وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، أن نسبة الإقبال على التصويت في الدوائر الانتخابية بالخارج بلغت حتى الآن 14.7%. وناشدت المواطنين التونسيين داخل البلاد وخارجها، التوجه إلى مراكز الاقتراع لأداء واجبهم الوطني، واختيار من سيتولى مقاليد السلطة في البلاد على مدار الخمس سنوات المقبلة.
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ترامب-أردوغان

أمريكا: ترامب أمر بسحب 1000 جندي من شمال سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب نحو ألف جندي أمريكي "متبقين " من شمال سوريا، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي حدثت جراء الأمر الأولي بتراجع بعض الجنود الأمريكيين عن الحدود التركية مع سوريا، بحسب قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دافع عن قراره بسحب القوات من شمال شرق سوريا، بدعوى إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لحماية حدودها. يذكر أن تركيا قد بدأت الأربعاء الماضي، عدوانها على شمال سوريا، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى بين المدنيين، ونزوح مئات الآلاف.
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (2)

السيسي عن العدوان التركي: «اللي عمل كده في سوريا أهلها»

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في الندوة التثقيفة الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، وبعد ذلك بدأ الرئيس في تلقي الأسئلة من الحضور وسأله أحدهم عن الاضطربات الموجودة في المنطقة والمؤامرات التي تحاك ضد مصر، وأجاب الرئيس: "كتير منكم كان بيسأل ليه الجيش في مصر بيجيب معدات كتير متقدمة ليه، احنا دولة مش معتدية ابدا ولا تسعى إلى التدخل في شؤون الآخرين هي دولة عايزة تحافظ على حدودها وعلى أرضها وأمنها القومي ومصالحها، فكان لابد للجيش أنه يكون في خطة للحصول على معدات، في ظل التطور الكبير اللي حصل في نظم التسليح المختلفة، ولم نعلن عن ذلك، لعدم إيصال رسائل مغلوطة".
الحرب-في- سوريا (15)

نزوح 130 ألف شخص بسبب العدوان التركي على سوريا

أصدرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بيانا صحفيا، تقول فيه إن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من مناطق ريفية في محيط مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين بشمال شرق سوريا نتيجة للقتال بين قوات تقودها تركيا وفصائل كردية. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن تقديراته هو ووكالات إغاثة أخرى تشير إلى أن ما يصل إلى 400 ألف مدني في منطقة الصراع تلك بسوريا ربما يحتاجون للمساعدة والحماية في الفترة المقبلة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
الحرب-في- سوريا (16)

تركيا: تصفية 480 مقاتلا كرديا منذ بدء «نبع السلام»

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته على حسابها عبر موقع "تويتر"، اليوم الأحد، أن حصيلة قتلى عناصر "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية منذ انطلاق عملية نبع السلام، قد بلغت 480 مسلحا، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وكالة "الأناضول" التركية. ويوم الأربعاء الماضي، أطلق الجيش التركي عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، إذ تؤكد أنقرة أن الهدف منها تطهير المنطقة من "إرهابيي حزب العمال الكردستاني وعناصر تنظيم "داعش"، وإعلان منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إليها في بلادهم.
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