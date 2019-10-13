رياضة

استعدادًا للأهلي.. الزمالك يهزم المنيا برباعية

تحرير:علي الزيني ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م
الزمالك
الزمالك
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، الفوز على نظيره المنيا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، المقرر لها مساء السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، وشهدت المواجهة عودة مصطفى فتحي، الذي شارك لأول مرة منذ 281 يومًا، وكانت آخر مشاركة اللاعب مع الفارس الأبيض في مباراة بتروجت التي أقيمت يوم 28 ديسمبر من العام الماضي.
الزمالك سجل هدف التقدم بعد مرور دقيقتين من بداية المباراة، عن طريق أشرف بن شرقي، وفي الدقيقة العاشرة أدرك وائل علي هدف التعادل لفريق المنيا. وفي الدقيقة 19، سجل خالد بوطيب العائد من فترة إجازة في فرنسا، الهدف الثاني للزمالك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض بهدفين لهدف. الدقيقة 50، شهدت تسجيل
اقرأ المزيد
روسيا

منتخب روسيا ثالث المتأهلين إلى يورو 2020

حقق المنتخب الروسي فوزًا كبيرًا على نظيره القبرصي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "نيو جي إس بي ستاديوم"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من المجموعة السابعة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وبهذه النتيجة رفع الدب الروسي رصيده إلى 21 نقطة في وصافة المجموعة، بفارق 3 نقاط عن منتخب بلجيكا، صاحب الصدارة؛ ليضمن المنتخبين بطاقة التأهل إلى اليورو، في المقابل تجمد رصيد المنتخب القبرصي عند 10 نقاط في المركز الثالث.
أنطونيو-كونتي

كونتي: يوفنتوس ونابولي الأقرب للتويج بالدوري

علق أنطونيو كونتى المدير الفنى لإنتر ميلان على إمكانية فوز النيراتزوى ببطولة الدورى الإيطالى لهذا الموسم (2019- 2020)، حيث أشار المدرب الإيطالى إلى أن يوفنتوس ونابولى هما الأقرب لحصد اللقب هذا الموسم. وقال كونتى فى تصريحات عبر موقع كالتشيو ميركاتو عن الأقرب للفوز: "يجب أن نكون واقعيين، يوفنتوس ونابولى ما زالا أقوى من فريقنا". وأَضاف كونتى: "أعتقد أن الإيمان يكلف مشجعي إنتر، يجب أن تكون واقعيًّا، وأن تنظر للحقيقة، بالمقارنة بنا، هناك فريقان فى القمة وهما يوفنتوس ونابولى".
جروس

المدرب عاد إلى بلاده.. تعثر مفاوضات أهلي جدة مع جروس

كشفت تقارير سعودية تفاصيل تعثر المفاوضات بين السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ونادي أهلي جدة السعودي، مشيرة إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بشكل مفاجئ. وأوضحت جريدة "عكاظ" السعودية، أن جروس غادر الفندق الذي كان يقيم فيه وأغلق هواتفه قبل الجلسة المحددة لتوقيع عقود قيادته لأهلي جدة. وأشارت الصحيفة إلى أن جروس حزم حقائبه وغادر إلى بلاده دون توضيح السبب لمسؤولي الأهلي، بجانب تجاهله لاتصالاتهم، الأمر الذي أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر.
اقرأ المزيد من الأخبار
مران الزمالك

مران الزمالك| انتظام عبد الغني وبوطيب وتأهل شيكابالا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز. حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو، على تخصيص فقرة بدنية خاصة للاعبين، قاموا بأدائها بجيمانزيوم النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية، تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال، لرفع المعدل البدني للاعبين، والوصول بهم إلى أعلى معدل من حيث الجاهزية، كما أدى اللاعبون فقرة تأهيلية في بداية المران، وهي عبارة عن سباق سرعات في مسافة قصيرة، أعقبها تأهيل بالكرة.
هدف -الزمالك (6)

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق المقرر لها المشاركة في مواجهة النادي الأهلي خلال لقاء كأس السوبر المصري مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، حيث أختار ميتشو 24 لاعبًا للسفر إلى مدينة الاسكندرية استعدادًا لمباراة كأس السوبر، حيث يدخل الزمالك المباراة كونه بطلًا لبطولة كأس مصر الموسم الماضي 2018 بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما بشهر مايو بالعام الماضي.
جمهور- الاهلى- والزمالك

وأنت رايح السوبر.. طرق لجماهير الأهلي وأخرى للزمالك

لا صوت يعلو فى الإسكندرية فوق إقامة واستضافة لقاء القمة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المصري مساء الجمعة المقبل، باستاد برج العرب غرب المحافظة، وذلك بحضور جماهيري يصل لـ10 آلاف متفرج بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، فيما عُقد مساء اليوم، الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة بحضور مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدمة ولجنة المسابقات ومندوب الناديين، وتقرر فتح أبواب الاستاد فى تمام الواحدة ظهرا، عقب صلاة الجمعة، على أن يتم غلق الأبواب في تمام السابعة مساء.
يانكون -ميشيل- مدرب -حراس -الأهلي

هل ظاهرة مدرب الحراس الأجنبي مفيدة؟.. الخبراء يردون

بدأت ظاهرة الاعتماد على مدربين حراس أجانب فى التوغل داخل الكرة المصرية بشكل كبير، وبعد أن كانت الأندية تعتمد على المدير الفنى الأجنبى ويكون بقية الجهاز الفنى من المحليين، أصبح الأمر مختلفا حاليا، وللمدرب الأجنبى حرية اختيار جهازه المعاون كما يشاء، وأصبحت عادة كبيرة فى الوقت الحالى هى اعتماد المدرب على جهاز معاون له وثابت لا يتغير إلا فى أسوأ الظروف، وهو ما رضخت له العديد من إدارات الأندية لعصر الاحتراف بشكل كامل وتحقيق رغبة المدير الفنى الأجنبى التى تتعاقد معه نظرًا لأنه هو من له الكلمة الأولى والأخيرة فى هذه النقطة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]