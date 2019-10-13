استعدادًا للأهلي.. الزمالك يهزم المنيا برباعية

تحرير:علي الزيني ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م

الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، الفوز على نظيره المنيا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، المقرر لها مساء السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، وشهدت المواجهة عودة مصطفى فتحي، الذي شارك لأول مرة منذ 281 يومًا، وكانت آخر مشاركة اللاعب مع الفارس الأبيض في مباراة بتروجت التي أقيمت يوم 28 ديسمبر من العام الماضي.

الزمالك سجل هدف التقدم بعد مرور دقيقتين من بداية المباراة، عن طريق أشرف بن شرقي، وفي الدقيقة العاشرة أدرك وائل علي هدف التعادل لفريق المنيا. وفي الدقيقة 19، سجل خالد بوطيب العائد من فترة إجازة في فرنسا، الهدف الثاني للزمالك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض بهدفين لهدف. الدقيقة 50، شهدت تسجيل