رياضة

علي معلول: لماذا تسبني الجماهير التونسية؟

تحرير:أحمد سعيد ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م
علي معلول
علي معلول
تحدث التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب تألقه في المباراة التي تجمع المارد الأحمر أمام الفرق التونسية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه شىء طبيعي، وقال معلول في تصريحات لموقع فوت 24 التونسي: "وقوع الأهلي مع النجم الساحلي في مجموعة واحدة؟ هذا ما فضلته القرعة وقررته". وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، رفقة أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
وتابع: "يجب على الجميع أن يعلم ويفهم أنني ألعب في النادي الأهلي المصري، وأدافع عن ألوان قميص الأهلي، مثل أي لاعب يلعب في أي نادٍ آخر يجب أن يدافع عن ألوانه". وواصل: "أي لاعب يحصل على أموال من ناديه لذلك يجب أن يبذل قصارى جهده، لا أعرف لماذا يسبونني؟ ولماذا يرددون بعض الانتقادات ويقولون إنني أتألق أمام
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ميتشو

سر حضور ميتشو لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

حرص المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حضور مباراة المنتخب الأولمبي، الودية أمام جنوب إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، أحرزه رمضان صبحي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكان الفريقان قد تواجها يوم الجمعة الماضية، على استاد الإسماعيلية وديًّا، وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما، في لقاء من ثلاثة أشواط.
الأهلي

قناة الأهلي تكشف مصير إذاعة ودية الإعلاميين

أعلن محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي، عدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الودية أمام فريق الإعلاميين والمقرر لها عصر غدٍ الإثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن قمة مواجهات الجولة الرابعة من مسبقة الدوري الممتاز.. وكتب العدل عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"للأسف.. بنسبة كبيرة لن يتم بث مباراة الأهلي الودية غدا.. بناء على تعليمات رينيه فايلر، فال خير". وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض المنتخب المصري مباراة ودية غدًا الإثنين أمام منتخب بتسوانا.
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يد الزمالك تواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، تفوقه في اللعبة وتربع على عرشها بعد أن أصبح أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 لقبا، وهو اللقب الثالث على التوالي للفارس الأبيض، بعدما حقق الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 33-31، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في كاب فيردي، بعد نهائي مصري خالص مثير امتدت إلى الأشواط الإضافية، حقق فيها الفارس الأبيض ريمونتادا مثيرة، ليتفوق الفريق المصري على نظيره فريق المجمع البترولي الجزائري في تاريخ التتويج بلقب دوري الأبطال، حيث حصل الفريق الجزائري على اللقب 11 مرة.
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منتخب- تونس‎

معلول وساسي يشاركان في تعادل تونس مع الكاميرون

حسم التعادل السلبي مواجهة المنتخب التونسي الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب الكاميرون، الودية التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب رادس، ضمن استعدادات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، والتي تقام في الكاميرون، وشهدت المباراة مشاركة ثلاثي الدوري المصري علي معلول الظهير الأيسر للأهلي، وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وعمر لعيوني مهاجم بيراميدز، بينما جلس حمدي النقاز الظهير الأيمن للفارس الأبيض، على مقاعد البدلاء، ولم يشارك في أحداث اللقاء.
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مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن ضم 21 لاعبًا لقائمة فريقه استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة المقرر لها بعد غد السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا، ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بغينيا بثنائي صلاح محسن ووليد سليمان. وأدى الفريق مساء اليوم الخميس، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش، ويدخل في معسكر مغلق غدًا الجمعة.
وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (23)

اختبار طبي لـ«أزارو» يحسم موقفه من مباراة كانو سبورت

يخضع الدولي المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي، لاختبار طبي، غدا الأربعاء على هامش المران الجماعي الذي سيشهده ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، لتحديد موقفه من خوض مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في إطار إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وغاب أزارو عن مباريات الفريق الماضية، أمام فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال، ومباراة الزمالك بالسوبر المحلي ومباراة سموحة في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابة.
السيد حمدي‎

بسبب الإصابة.. السيد حمدي يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن السيد حمدي، لاعب النادي الأهلي وبتروجيت السابق، اعتزاله كرة القدم، عقب عودته من الإصابة التي لحقت به موخرًا بقطع فى الرباط الصليبي، وأوضح السيد حمدى فى تصريحات إذاعية، أن الإصابة التي لحقت به فى هذا السن من عمره قللت من عزيمته في الاستمرار في عالم كرة القدم، موضحًا أنه راضٍ عن مشواره مع الساحرة المستديرة خلال 17 سنة قضاها في الملاعب المصرية وانتقاله للعديد من الأندية المصرية. ولعب حمدي في صفوف العديد من الفرق مثل المقاولون العرب ومياه البحيرة وطنطا وبتروجيت والأهلي ومصر للمقاصة والمصري والداخلية والترسانة.
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