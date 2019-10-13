علي معلول: لماذا تسبني الجماهير التونسية؟

تحرير:أحمد سعيد ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م

علي معلول

تحدث التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب تألقه في المباراة التي تجمع المارد الأحمر أمام الفرق التونسية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه شىء طبيعي، وقال معلول في تصريحات لموقع فوت 24 التونسي: "وقوع الأهلي مع النجم الساحلي في مجموعة واحدة؟ هذا ما فضلته القرعة وقررته". وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، رفقة أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وتابع: "يجب على الجميع أن يعلم ويفهم أنني ألعب في النادي الأهلي المصري، وأدافع عن ألوان قميص الأهلي، مثل أي لاعب يلعب في أي نادٍ آخر يجب أن يدافع عن ألوانه". وواصل: "أي لاعب يحصل على أموال من ناديه لذلك يجب أن يبذل قصارى جهده، لا أعرف لماذا يسبونني؟ ولماذا يرددون بعض الانتقادات ويقولون إنني أتألق أمام