رياضة

كونتي: يوفنتوس ونابولي الأقرب للتويج بالدوري

تحرير:محمد جمال ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م
أنطونيرو كونتي
أنطونيرو كونتي
علق أنطونيو كونتى المدير الفنى لإنتر ميلان على إمكانية فوز النيراتزوى ببطولة الدورى الإيطالى لهذا الموسم (2019- 2020)، حيث أشار المدرب الإيطالى إلى أن يوفنتوس ونابولى هما الأقرب لحصد اللقب هذا الموسم. وقال كونتى فى تصريحات عبر موقع كالتشيو ميركاتو عن الأقرب للفوز: "يجب أن نكون واقعيين، يوفنتوس ونابولى ما زالا أقوى من فريقنا". وأَضاف كونتى: "أعتقد أن الإيمان يكلف مشجعي إنتر، يجب أن تكون واقعيًّا، وأن تنظر للحقيقة، بالمقارنة بنا، هناك فريقان فى القمة وهما يوفنتوس ونابولى".
وأوضح المدير الفنى للنيرتزوى: "هذه الفجوة موجودة، لكننا بدأنا العمل بجدية للتقدم مع مرور الوقت وأًصبحنا قادرين على المنافسة لإرضاء الجماهير، لدينا رؤية واضحة للحاضر". وواصل: "يجب أن نعمل ولكن بدون عزل أنفسنا، يجب أن نكون واقعيين وندرك أنه يمكننا التغيير". وخطف فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا من نظيره إنتر
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دي ليخت يكشف عن درسه المستفاد الأول مع يوفنتوس

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كونتي بعد خسارة يوفنتوس: ليست أول مرة

أعرب أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، عن ثقته في قدرة فريقه على المنافسة على لقب الدوري في الجولات المقبلة، وذلك بعدما تكبد النيراتزوري أول هزيمة له هذا الموسم، بالسقوط على ملعبه أمام حامل اللقب يوفنتوس بنتيجة 2-1 أمس الأحد، وقال كونتي في تصريحات لـ"سكاي إيطاليا" عقب المباراة التي هزم فيها اليوم الأحد، أمام السيدة العجوز 2-1: "لقد دفعنا ثمن إصابة سينسي، عندما غادر فقدنا أساسيات اللعبة، حتى في الشوط الثاني، لم نلعب بشكل جيد، رغم أن المواجهة كانت متوازنة للغاية".
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قمة نارية بين إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو اليوم

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
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يوفنتوس يعبر سبال بثنائية ويخطف الصدارة مؤقتًا

حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على نظيره سبال، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل ميراليم بيانيتش الهدف الأول للسيدة العجوز في الدقيقة 45، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني بالدقيقة 78، ليرفع اليوفي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول مؤقتًا، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، الذي سيواجه سامبدوريا، مساء اليوم، في المقابل توقف رصيد سبال عند 3 نقاط، في المركز قبل الأخير.
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