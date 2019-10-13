كونتي: يوفنتوس ونابولي الأقرب للتويج بالدوري
تحرير:محمد جمال
١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م
أنطونيرو كونتي
علق أنطونيو كونتى المدير الفنى لإنتر ميلان على إمكانية فوز النيراتزوى ببطولة الدورى الإيطالى لهذا الموسم (2019- 2020)، حيث أشار المدرب الإيطالى إلى أن يوفنتوس ونابولى هما الأقرب لحصد اللقب هذا الموسم.
وقال كونتى فى تصريحات عبر موقع كالتشيو ميركاتو عن الأقرب للفوز: "يجب أن نكون واقعيين، يوفنتوس ونابولى ما زالا أقوى من فريقنا".
وأَضاف كونتى: "أعتقد أن الإيمان يكلف مشجعي إنتر، يجب أن تكون واقعيًّا، وأن تنظر للحقيقة، بالمقارنة بنا، هناك فريقان فى القمة وهما يوفنتوس ونابولى".
وأوضح المدير الفنى للنيرتزوى: "هذه الفجوة موجودة، لكننا بدأنا العمل بجدية للتقدم مع مرور الوقت وأًصبحنا قادرين على المنافسة لإرضاء الجماهير، لدينا رؤية واضحة للحاضر".
وواصل: "يجب أن نعمل ولكن بدون عزل أنفسنا، يجب أن نكون واقعيين وندرك أنه يمكننا التغيير".
وخطف فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا من نظيره إنتر
وأوضح المدير الفنى للنيرتزوى: "هذه الفجوة موجودة، لكننا بدأنا العمل بجدية للتقدم مع مرور الوقت وأًصبحنا قادرين على المنافسة لإرضاء الجماهير، لدينا رؤية واضحة للحاضر".
وواصل: "يجب أن نعمل ولكن بدون عزل أنفسنا، يجب أن نكون واقعيين وندرك أنه يمكننا التغيير".
وخطف فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا من نظيره إنتر ميلان، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضى، على ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي، ليخطف السيدة العجوز بهذا الفوز الصدارة من الإنتر برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن النيراتزورى.