كونتي: يوفنتوس ونابولي الأقرب للتويج بالدوري

تحرير:محمد جمال ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م

أنطونيرو كونتي

علق أنطونيو كونتى المدير الفنى لإنتر ميلان على إمكانية فوز النيراتزوى ببطولة الدورى الإيطالى لهذا الموسم (2019- 2020)، حيث أشار المدرب الإيطالى إلى أن يوفنتوس ونابولى هما الأقرب لحصد اللقب هذا الموسم. وقال كونتى فى تصريحات عبر موقع كالتشيو ميركاتو عن الأقرب للفوز: "يجب أن نكون واقعيين، يوفنتوس ونابولى ما زالا أقوى من فريقنا". وأَضاف كونتى: "أعتقد أن الإيمان يكلف مشجعي إنتر، يجب أن تكون واقعيًّا، وأن تنظر للحقيقة، بالمقارنة بنا، هناك فريقان فى القمة وهما يوفنتوس ونابولى".

وأوضح المدير الفنى للنيرتزوى: "هذه الفجوة موجودة، لكننا بدأنا العمل بجدية للتقدم مع مرور الوقت وأًصبحنا قادرين على المنافسة لإرضاء الجماهير، لدينا رؤية واضحة للحاضر". وواصل: "يجب أن نعمل ولكن بدون عزل أنفسنا، يجب أن نكون واقعيين وندرك أنه يمكننا التغيير". وخطف فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا من نظيره إنتر