ترامب يستعد لتطبيق العقوبات القاسية على تركيا: بدأنا العمل
١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م
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قال الرئيس الإمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يعمل في الوقت الحالي مع زعماء الكونجرس، من أجل فرض عقوبات قاسية على تركيا، موضحا عبر حسابه على "تويتر"، أن "وزارة الخزانة الأمريكية على استعداد لاتخاذ اللازم بهذا الغرض، ومن الممكن السعى لاستصدار تشريع إضافي".. وفي مقابلة مع صحيفة "ذا تينيسيان" الأمريكية، نشرت على الموقع الرسمي للخارجية أمس، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السلطات الأمريكية تحاول استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا.
وأضاف بومبيو: "اليوم بينما أنا جالس هنا تقوم فرق وزارة الخارجية الأمريكية على الأرض بالعمل من أجل إقناع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بأن الغزو أمر غير مناسب". واستكمل: "نعمل على إقناعهم بأن الذهاب إلى سوريا بهذه الطريقة، يعرض حياة الأكراد للخطر وآخرين في المنطقة كذلك كالمسيحيين والأقليات العرقية والدينية
وأضاف بومبيو: "اليوم بينما أنا جالس هنا تقوم فرق وزارة الخارجية الأمريكية على الأرض بالعمل من أجل إقناع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بأن الغزو أمر غير مناسب".
واستكمل: "نعمل على إقناعهم بأن الذهاب إلى سوريا بهذه الطريقة، يعرض حياة الأكراد للخطر وآخرين في المنطقة كذلك كالمسيحيين والأقليات العرقية والدينية الأخرى.. هذه فكرة سيئة"، متابعا: "نستخدم أدواتنا الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناعهم وقف هذا النشاط".
وبسؤاله عن سبب سحب الولايات المتحدة لقواتها من سوريا، قال بومبيو "تركيا السبب، لقد أرسلت تركيا قوات كبيرة عبر الحدود إلى سوريا، ومساء الأحد كان واضحا أن أردوغان ذاهب إلى هناك، كان لدينا عدد قليل من الأفراد هناك أقل من 60 فردا، ما كان لهم أن يظلوا هناك ويوفرون الحماية لهم، لقد اتخذ الرئيس ترامب قرار سحبهم 20 إلى 30 كيلومترا إلى الوراء بعيدا عن هذه المنطقة". (المزيد)