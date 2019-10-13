منتخب روسيا ثالث المتأهلين إلى يورو 2020

تحرير:علي الزيني ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ م

منتخب روسيا

حقق المنتخب الروسي فوزًا كبيرًا على نظيره القبرصي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "نيو جي إس بي ستاديوم"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من المجموعة السابعة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وبهذه النتيجة رفع الدب الروسي رصيده إلى 21 نقطة في وصافة المجموعة، بفارق 3 نقاط عن منتخب بلجيكا، صاحب الصدارة؛ ليضمن المنتخبين بطاقة التأهل إلى اليورو، في المقابل تجمد رصيد المنتخب القبرصي عند 10 نقاط في المركز الثالث.

افتتح دينيس تشيريشيف التسجيل في الدقيقة التاسعة، وأضاف ماجوميد أوزدوييف الهدف الثاني، في الدقيقة 23، وعزز أرتيم دزيوبا تقدم منتخب بلاده بهدف ثالث في الدقيقة 79، واختتم أليكسندر جولوفين رباعية المنتخب الروسي بعدها بعشر دقائق. وفي المجموعة نفسها، حقق منتخب إسكتلندا الفوز على سان مارينو بسداسية نظيفة،