رياضة

منتخب روسيا ثالث المتأهلين إلى يورو 2020

تحرير:علي الزيني ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ م
منتخب روسيا
منتخب روسيا
حقق المنتخب الروسي فوزًا كبيرًا على نظيره القبرصي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "نيو جي إس بي ستاديوم"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من المجموعة السابعة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وبهذه النتيجة رفع الدب الروسي رصيده إلى 21 نقطة في وصافة المجموعة، بفارق 3 نقاط عن منتخب بلجيكا، صاحب الصدارة؛ ليضمن المنتخبين بطاقة التأهل إلى اليورو، في المقابل تجمد رصيد المنتخب القبرصي عند 10 نقاط في المركز الثالث.
افتتح دينيس تشيريشيف التسجيل في الدقيقة التاسعة، وأضاف ماجوميد أوزدوييف الهدف الثاني، في الدقيقة 23، وعزز أرتيم دزيوبا تقدم منتخب بلاده بهدف ثالث في الدقيقة 79، واختتم أليكسندر جولوفين رباعية المنتخب الروسي بعدها بعشر دقائق. وفي المجموعة نفسها، حقق منتخب إسكتلندا الفوز على سان مارينو بسداسية نظيفة،
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أنطونيو-كونتي

كونتي: يوفنتوس ونابولي الأقرب للتويج بالدوري

علق أنطونيو كونتى المدير الفنى لإنتر ميلان على إمكانية فوز النيراتزوى ببطولة الدورى الإيطالى لهذا الموسم (2019- 2020)، حيث أشار المدرب الإيطالى إلى أن يوفنتوس ونابولى هما الأقرب لحصد اللقب هذا الموسم. وقال كونتى فى تصريحات عبر موقع كالتشيو ميركاتو عن الأقرب للفوز: "يجب أن نكون واقعيين، يوفنتوس ونابولى ما زالا أقوى من فريقنا". وأَضاف كونتى: "أعتقد أن الإيمان يكلف مشجعي إنتر، يجب أن تكون واقعيًّا، وأن تنظر للحقيقة، بالمقارنة بنا، هناك فريقان فى القمة وهما يوفنتوس ونابولى".
الزمالك- والاتحاد‎ (4)

استعدادًا للأهلي.. الزمالك يهزم المنيا برباعية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، الفوز على نظيره المنيا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، المقرر لها مساء السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، وشهدت المواجهة عودة مصطفى فتحي، الذي شارك لأول مرة منذ 281 يومًا، وكانت آخر مشاركة اللاعب مع الفارس الأبيض في مباراة بتروجت التي أقيمت يوم 28 ديسمبر من العام الماضي.
جروس

المدرب عاد إلى بلاده.. تعثر مفاوضات أهلي جدة مع جروس

كشفت تقارير سعودية تفاصيل تعثر المفاوضات بين السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ونادي أهلي جدة السعودي، مشيرة إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بشكل مفاجئ. وأوضحت جريدة "عكاظ" السعودية، أن جروس غادر الفندق الذي كان يقيم فيه وأغلق هواتفه قبل الجلسة المحددة لتوقيع عقود قيادته لأهلي جدة. وأشارت الصحيفة إلى أن جروس حزم حقائبه وغادر إلى بلاده دون توضيح السبب لمسؤولي الأهلي، بجانب تجاهله لاتصالاتهم، الأمر الذي أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر.
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بلجيكا

بلجيكا تواصل عروضها القوية في تصفيات يورو 2020

حقق المنتخب البلجيكي، الفوز على نظيره كازاخستان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب أستانا أرينا، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من المجموعة السابعة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، سجل ميتشي باتشواي هدف التقدم للضيوف، وأضاف توماس مونييه الهدف الثاني، لترفع بلجيكا رصيدها إلى 24 نقطة في الصدارة، بفارق ست نقاط عن روسيا صاحب المركز الثاني، والذي اقترب من الصعود رفقة الشياطين الحمر، في المقابل تجمد رصيد كازاخستان عند 7 نقاط في المركز الرابع.
لوكا-يوفيتش‎

يوفتش يغيب عن المنتخب الصربي بسبب التخاذل

علقت الصحافة الإسبانية على غياب الدولى الصربى لوكا يوفتش مهجام فريق ريال مدريد، حيث كشفت صحيفة آس الإسبانية فى تقرير لها أن المهاجم الصاعد غاب عن منتخب بلاده بادعاء الإصابة، حيث ادعى الأخير الإصابة خلال معسكر المنتخب الصربي الذى أقيم فى شهر سبتمبر الماضى. ووفقًا لصحيفة آس، فإن ليوبيشا تومباكوفيتش المدير الفني للمنتخب الصربي قرر معاقبة يوفتش على تخاذله في المعسكر الماضي، حيث اشتكى اللاعب من الإصابة ليغيب عن مواجهة لوكسمبورج، قبل أن يشارك بقميص ريال مدريد أمام ليفانتي بعد أربعة أيام فقط.
منتخب مصر لكرة الطائرة

مصر تخسر أمام تونس في مونديال الطائرة

تكبد المنتخب الوطني لكرة الطائرة خسارة جديدة، اليوم الأحد، في بطولة العالم لكرة الطائرة التي تختتم منافستها الثلاثاء المقبل في اليابان، وذلك بعد السقوط أمام تونس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وحسمت تونس الشوط الأول بنتيجة (25- 23)، وتمكن المنتخب الوطني من معادلة النتيجة بالفوز بالشوط الثاني بنتيجة (25- 14)، قبل أن تحسم تونس الشوطين الثالث والرابع بنتيجة (25- 17) و(25- 18) على الترتيب، ليحقق نسور قرطاج الانتصار الأول لهم في البطولة، ورفعت تونس بهذا الانتصار رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الـ11.
المانيا-هولندا

هولندا وألمانيا في نزهة اليوم بتصفيات اليورو

تتواصل اليوم الأحد، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وستكون ضربة البداية من ملعب أستانا أرينا، عندما تستقبل كازخستان منتخب بلجيكا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ضمن مباريات المجموعة التاسعة، وتحتل بلجيكا الصدارة برصيد 21 نقطة وضمنت التأهل إلى اليورو بالفعل، بينما تتواجد كازخستان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، وتأكد غيابها عن اليورو المقبل، وفي المجموعة الثالثة ترحل هولندا المتصدرة برصيد 12 نقطة لمواجهة روسيا البيضاء الرابعة برصيد 4 نقاط على ملعب دينامو ستاديوم الساعة 6:00 مساء، وضمنت روسيا البيضاء خوض الملحق.
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