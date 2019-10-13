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التليفزيون الرسمي: قيس سعيد رئيسا لتونس بنسبة 75%

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م
قيس سعيد
قيس سعيد
أعلن التلفزيون الرسمي التونسي، مساء الأحد، فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75% من أصوات الناخبين، موضحا أنه بحسب شركة "سيجما" لاستطلاعات الرأي، تفوق قيس بفارق كبير على منافسه نبيل القروي، الذي حاز 23.1% من الأصوات، فيما تجمّع الآلاف من أنصار سعيد أمام مقر حملته الانتخابية، وسط تونس العاصمة، للاحتفال بهذا الفوز. وكتب قيس عبر حسابه على تويتر: "شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى".
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت 57.8%، مضيفا خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الأحد، أن نسبة الإقبال على التصويت في الدوائر الانتخابية بالخارج بلغت 23.5%. وأوضح بفون، أن عمليات الفرز بدأت على الفور
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قيس- سعيد

بعد فوزه بالرئاسة.. قيس سعيد: شكرا لكل شعب تونس

وجه المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد، الشكر لكل الشعب التونسي على مساندته في الانتخابات الرئاسية التي أسدل الستار عن جولتها الثانية والأخيرة مساء اليوم، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي، عقب إعلان التليفزيون الرسمي اكتساحه نتيجة الانتخابات، إن تونس مستمرة في قوانينها وتعهداتها الدولية.. وأعلن التلفزيون الرسمي التونسي، مساء الأحد، فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75% من أصوات الناخبين، موضحا نه بحسب شركة "سيجما" لاستطلاعات الرأي، تفوق قيس بفارق كبير على منافسه نبيل القروي، الذي حاز على 23.1% من الأصوات،
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يستعد لتطبيق العقوبات القاسية على تركيا: بدأنا العمل

قال الرئيس الإمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يعمل في الوقت الحالي مع زعماء الكونجرس، من أجل فرض عقوبات قاسية على تركيا، موضحا عبر حسابه على "تويتر"، أن "وزارة الخزانة الأمريكية على استعداد لاتخاذ اللازم بهذا الغرض، ومن الممكن السعى لاستصدار تشريع إضافي".. وفي مقابلة مع صحيفة "ذا تينيسيان" الأمريكية، نشرت على الموقع الرسمي للخارجية أمس، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السلطات الأمريكية تحاول استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا.
الجيش-السورى

الأكراد يتحالفون مع الجيش السوري لمواجهة الأتراك

تطور جديد في مواجهة العدوان التركي على شمال شرق سوريا، إذ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه حصل على معلومات تفيد بوجود اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وروسيا، لتسليم عين العرب "كوباني" ومنبج للنظام السوري، والسماح لهم بالدخول إليهما. وأفاد المرصد في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، بأن قوات الجيش السوري ستدخل المدينتين خلال الـ48 ساعة المقبلة، فيما ذكرت وسائل إعلام غربية أن قوات الجيش السوري بدأت فعليا في التحرك بمحيط منبج باتجاه مركز المدينة.
انتخابات -الرئاسة- في- تونس (1)

تونس: 17.8% نسبة المشاركة في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ، أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت حتى ظهر اليوم الأحد، نسبة 17.8%. وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، أن نسبة الإقبال على التصويت في الدوائر الانتخابية بالخارج بلغت حتى الآن 14.7%. وناشدت المواطنين التونسيين داخل البلاد وخارجها، التوجه إلى مراكز الاقتراع لأداء واجبهم الوطني، واختيار من سيتولى مقاليد السلطة في البلاد على مدار الخمس سنوات المقبلة.
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قيس- سعيد

بعد فوزه بالرئاسة.. قيس سعيد: شكرا لكل شعب تونس

وجه المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد، الشكر لكل الشعب التونسي على مساندته في الانتخابات الرئاسية التي أسدل الستار عن جولتها الثانية والأخيرة مساء اليوم، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي، عقب إعلان التليفزيون الرسمي اكتساحه نتيجة الانتخابات، إن تونس مستمرة في قوانينها وتعهداتها الدولية.. وأعلن التلفزيون الرسمي التونسي، مساء الأحد، فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75% من أصوات الناخبين، موضحا نه بحسب شركة "سيجما" لاستطلاعات الرأي، تفوق قيس بفارق كبير على منافسه نبيل القروي، الذي حاز على 23.1% من الأصوات،
انتخابات -الرئاسة- في- تونس (1)

تونس: 17.8% نسبة المشاركة في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ، أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت حتى ظهر اليوم الأحد، نسبة 17.8%. وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، أن نسبة الإقبال على التصويت في الدوائر الانتخابية بالخارج بلغت حتى الآن 14.7%. وناشدت المواطنين التونسيين داخل البلاد وخارجها، التوجه إلى مراكز الاقتراع لأداء واجبهم الوطني، واختيار من سيتولى مقاليد السلطة في البلاد على مدار الخمس سنوات المقبلة.
انتخابات -الرئاسة- في- تونس (2)

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية

بدأ الناخبون التونسيون، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد في الجولة الثانية التي يتنافس فيها رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، والقانوني الأكاديمي قيس سعيد. ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أكثر من 7 ملايين ناخب للعودة إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة على التوالي خلال أقل من شهر لانتخاب رئيس جديد للبلاد. ويتنافس القروي وسعيد في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، بعد أن حلا في الترتيبين الأول والثاني في الجولة الأولى من الاقتراع، رغم أنه لم يسبق لأي منهما تولي منصب سياسي.
نبيل القروي

تونس: حزب «نبيل القروي» يحصل على نسبة 15.6 بالمائة

أظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات التشريعية، عن حصول حزب «قلب تونس»، برئاسة نبيل القروي، على نسبة 15.6 بالمائة في حين جاء الحزب الدستوري الحر في المركز الثالث بنسبة 6.8 بالمائة من الأصوات. جاء ذلك بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لسبوتنيك.
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