التليفزيون الرسمي: قيس سعيد رئيسا لتونس بنسبة 75%

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م

قيس سعيد

أعلن التلفزيون الرسمي التونسي، مساء الأحد، فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75% من أصوات الناخبين، موضحا أنه بحسب شركة "سيجما" لاستطلاعات الرأي، تفوق قيس بفارق كبير على منافسه نبيل القروي، الذي حاز 23.1% من الأصوات، فيما تجمّع الآلاف من أنصار سعيد أمام مقر حملته الانتخابية، وسط تونس العاصمة، للاحتفال بهذا الفوز. وكتب قيس عبر حسابه على تويتر: "شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى".

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت 57.8%، مضيفا خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الأحد، أن نسبة الإقبال على التصويت في الدوائر الانتخابية بالخارج بلغت 23.5%. وأوضح بفون، أن عمليات الفرز بدأت على الفور