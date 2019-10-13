بعد فوزه بالرئاسة.. قيس سعيد: شكرا لكل شعب تونس

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م

قيس سعيد

وجه المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد، الشكر لكل الشعب التونسي على مساندته في الانتخابات الرئاسية التي أسدل الستار عن جولتها الثانية والأخيرة مساء اليوم، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي، عقب إعلان التليفزيون الرسمي اكتساحه نتيجة الانتخابات، إن تونس مستمرة في قوانينها وتعهداتها الدولية.. وأعلن التلفزيون الرسمي التونسي، مساء الأحد، فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75% من أصوات الناخبين، موضحا نه بحسب شركة "سيجما" لاستطلاعات الرأي، تفوق قيس بفارق كبير على منافسه نبيل القروي، الذي حاز على 23.1% من الأصوات،

وتجمّع الآلاف من أنصار سعيد أمام مقر حملته الانتخابية، وسط تونس العاصمة، للاحتفال بهذا الفوز. وكتب قيس عبر حسابه على تويتر: "شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى".وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الثانية