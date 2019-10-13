المنتخب الأولمبي يهزم جنوب إفريقيا وديًّا

تحرير:علي الزيني ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م

منتخب مصر الأولمبي

حقق المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني، فوزًا صعبًا على نظيره جنوب إفريقيا، بهدف نظيف، جاء عن طريق رمضان صبحي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكان الفريقان قد تواجها يوم الجمعة الماضية على استاد الإسماعيلية وديًّا، وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما، في لقاء من ثلاثة أشواط.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع كل من منتخبات مالي والكاميرون وغانا، حيث يتأهل للأولمبياد أصحاب البطاقات الثلاث الأولى في البطولة. المباراة جاءت هادئة، وفي الدقيقة 28 حصل رمضان صبحي على ركلة جزاء، تكفل بتنفيذها وسجل هدف التقدم للمنتخب المصري، بعدما سدد الكرة على يسار الحارس. وفي الدقيقة