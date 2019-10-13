رياضة

المنتخب الأولمبي يهزم جنوب إفريقيا وديًّا

تحرير:علي الزيني ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي
حقق المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني، فوزًا صعبًا على نظيره جنوب إفريقيا، بهدف نظيف، جاء عن طريق رمضان صبحي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكان الفريقان قد تواجها يوم الجمعة الماضية على استاد الإسماعيلية وديًّا، وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما، في لقاء من ثلاثة أشواط.
ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع كل من منتخبات مالي والكاميرون وغانا، حيث يتأهل للأولمبياد أصحاب البطاقات الثلاث الأولى في البطولة. المباراة جاءت هادئة، وفي الدقيقة 28 حصل رمضان صبحي على ركلة جزاء، تكفل بتنفيذها وسجل هدف التقدم للمنتخب المصري، بعدما سدد الكرة على يسار الحارس. وفي الدقيقة
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ميتشو

سر حضور ميتشو لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

حرص المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حضور مباراة المنتخب الأولمبي، الودية أمام جنوب إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، أحرزه رمضان صبحي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكان الفريقان قد تواجها يوم الجمعة الماضية، على استاد الإسماعيلية وديًّا، وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما، في لقاء من ثلاثة أشواط.
الأهلي

قناة الأهلي تكشف مصير إذاعة ودية الإعلاميين

أعلن محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي، عدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الودية أمام فريق الإعلاميين والمقرر لها عصر غدٍ الإثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن قمة مواجهات الجولة الرابعة من مسبقة الدوري الممتاز.. وكتب العدل عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"للأسف.. بنسبة كبيرة لن يتم بث مباراة الأهلي الودية غدا.. بناء على تعليمات رينيه فايلر، فال خير". وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض المنتخب المصري مباراة ودية غدًا الإثنين أمام منتخب بتسوانا.
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يد الزمالك تواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، تفوقه في اللعبة وتربع على عرشها بعد أن أصبح أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 لقبا، وهو اللقب الثالث على التوالي للفارس الأبيض، بعدما حقق الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 33-31، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في كاب فيردي، بعد نهائي مصري خالص مثير امتدت إلى الأشواط الإضافية، حقق فيها الفارس الأبيض ريمونتادا مثيرة، ليتفوق الفريق المصري على نظيره فريق المجمع البترولي الجزائري في تاريخ التتويج بلقب دوري الأبطال، حيث حصل الفريق الجزائري على اللقب 11 مرة.
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البدري: متفائل لهذا السبب.. وأضحك على الانتقادات

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن أي مدرب يحلم بتدريب منتخب بلاده، مشيرًا إلى أنه حقق حلمه بالوصول لمنصب المدير الفني لمنتخب الفراعنة. وأضاف البدري في تصريحاته تليفزيونية مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناة Time Sports أن المسؤولية كبيرة على عاتقه، خاصة أن تدريب المنتخب يختلف عن تدريب الأندية، كاشفًا أنه تلقى 4 عروض داخل وخارج مصر، لكن كان لديه شعور بأنه مرشح بقوة لتدريب منتخب مصر في ظل مرحلة التغيير الأخيرة، لذلك فضل عدم التعجل في مستقبله.
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بعد تجاوزات السوبر.. عقوبات ضخمة ضد الأهلي والزمالك

كشفت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، العقوبات التي قررت توقيعها على فريقي الأهلي والزمالك اللذين لعبا مباراة السوبر التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج الأهلي بلقب السوبر للمرة الحادية عشرة في تاريخه. وبلغ إجمالي قيمة العقوبات 600 ألف جنيه على كلا الناديين بواقع 300 ألف جنيه على الأهلى، ومثلها على الزمالك موزعة على عقوبات مختلفة ومتنوعة. وعقدت لجنة الانضباط اجتماعًا لاتخاذ عقوبات مواجهة السوبر قبل أن يبدأ الأهلي والزمالك مشوارهما في مسابقة الدوري.
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مرتضى منصور: الأهلي لم يفوز بالسوبر.. ورمضان صبحي زملكاوي

يرى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني، أهدى بطولة السوبر للغريم التقليدي الأهلي، وهو ما دفعه لمحاسبة الجهاز الفني مساء السبت، معلقا: "الأهلي ما كسبش السوبر، الزمالك هو اللي خسر". وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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رمضان صبحي: اليوم فرح وغداً التركيز على مواجهة سموحة

كشف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة من تتويج فريقه بكأس السوبر بعد التغلب علي فريق نادي الزمالك، حيث قال رمضان في تصريحات بعد المباراة:" بطولة السوبر مهمة جداً، وكل الشكر للاعبي الفريق الذين كانوا رجالًا طوال المباراة واستحقوا اللقب". وعن هدفي الزمالك في شباك الأهلي أكد رمضان أن فريقه سيطر على المباراة من أول دقيقة وطبيعي أن يخفض أداء الفريق في أخر المباراة، موضحًا أن اليوم فرح وبداية من غدًا التركيز على لقاء سموحة في الدوري.
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