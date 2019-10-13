جندوجان يكشف حقيقة دعمه للعمليات العسكرية التركية

تحرير:محمد جمال ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

المنتخب التركى أثناء تأديته التحية العسكرية

علق لاعب خط الوسط الألماني إيكاي جوندوجان على رد فعله على موقع السوشيال ميديا إنستجرام لصورة مثيرة للجدل تظهر لاعبين أتراكا وهم يؤدون التحية في احتفال إحراز الهدف مشيرًا إلى أنه لم يكن يقصد به أي تعبير سياسي. وقال بعد فترة من مواجهة منتخب استونيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020): "صدقوني، آخر شىء أريده بعد العام الماضي هو إصدار بيان سياسي". وقال جندوجان إنه "سحب عمدا" إعجابه بالصورة عندما وجد أن "لها دوافع سياسية، والحقيقة هي أنني كنت سعيدا بزميلي السابق من ألمانيا تحت سن الواحد والعشرين حيث سجل هدف الفوز".

كان جوندوجان قد ضغط على أعجبني على صورة على انستجرام تظهر لاعبين أتراكا وهم يقومون بتحية عسكرية احتفالا بعد إحراز اللاعب سينك توسون هدف الفوز في مباراة بلاده مع ألبانيا يوم الجمعة الماضي. كما علق الاتحاد التركي لكرة القدم هو الآخر على الصورة قائلا إن: "اللاعب قدم هذا الهدف بتحية عسكرية للجنود الذين



كان جوندوجان قد ضغط على أعجبني على صورة على انستجرام تظهر لاعبين أتراكا وهم يقومون بتحية عسكرية احتفالا بعد إحراز اللاعب سينك توسون هدف الفوز في مباراة بلاده مع ألبانيا يوم الجمعة الماضي.



كما علق الاتحاد التركي لكرة القدم هو الآخر على الصورة قائلا إن: "اللاعب قدم هذا الهدف بتحية عسكرية للجنود الذين يقومون بواجبهم في عملية نبع السلام".



وكانت العملية العسكرية التركية تقام ضد وحدات حماية الشعب الكردي في شمال سوريا قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي وسط انتقادات شديدة وقطع معاهدات عسكرية من دول عديدة بعد العديد من الانتهاكات من الجانب التركى ضد الأكراد.



وينتظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يوفا" تقرير المباراة الرسمي عن مباراة تركيا قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها، وتعد التعبيرات السياسية من قبل اللاعبين ضد لوائح اليوفا.