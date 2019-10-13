قيس سعيد: الشعب التونسي صاح في 2010.. واليوم حقق ما يريد

قال المرشح الرئاسي قيس سعيد، إن الدولة التونسية مستمرة و"نعي تماما حجم المسؤولية"، مشددا على أن "القانون في تونس سيتم تطبيقه على الجميع"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، في أعقاب إعلان التليفزيون الرسمي التونسي، إحصائية شبه نهائية تؤكد فوز سعيد، بالانتخابات الرئاسية، بفارق كبير على منافسه نبيل القروي الذي حصل على نحو 25% من الأصوات، إذ توجه قيس الذي بات على بعد خطوات قليلة من تولي قيادة البلاد، بالشكر إلى من صوت له في الانتخابات، مشيدا بثورة الشعب التونسي.
وقال قيس سعيد: "أنتم أبهرتم العالم بتنظيمكم التلقائي، وأبهرتم العالم بعطائكم بدمائكم، أشكركم من أعماق الأعماق، وأطمئن الجميع على أنني سأحمل الرسالة والأمانة بكل صدق وإخلاص"، متابعا: "أحملها بأعبائها وأوزارها، لأننا اليوم نحاول أن نبني بقدراتنا تونس جديدة، تونس التي صاح الشعب في 2010، الشعب يريد، واليوم
وقال قيس سعيد: "أنتم أبهرتم العالم بتنظيمكم التلقائي، وأبهرتم العالم بعطائكم بدمائكم، أشكركم من أعماق الأعماق، وأطمئن الجميع على أنني سأحمل الرسالة والأمانة بكل صدق وإخلاص"، متابعا: "أحملها بأعبائها وأوزارها، لأننا اليوم نحاول أن نبني بقدراتنا تونس جديدة، تونس التي صاح الشعب في 2010، الشعب يريد، واليوم إنكم تحققون ما تريدون، هذه الجملة العابرة للتاريخ للقارات رددتها شعوب أخرى".
وتجمع الآلاف من أنصار قيس سعيد، أمام مقر حملته الانتخابية، وسط تونس العاصمة، للاحتفال بهذا الفوز. وكتب قيس عبر حسابه على تويتر: "شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى".
وأعلن التلفزيون الرسمي التونسي، مساء الأحد، فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75% من أصوات الناخبين، موضحا أنه بحسب شركة "سيجما" لاستطلاعات الرأي، تفوق قيس بفارق كبير على منافسه نبيل القروي، الذي حاز 23.1% من الأصوات.
وذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت 57.8%، مضيفا خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الأحد، أن نسبة الإقبال على التصويت في الدوائر الانتخابية بالخارج بلغت 23.5%. وأوضح أن عمليات الفرز بدأت على الفور في كافة مراكز الاقتراع، مرجحا الإعلان عن النتائج الأولية خلال اليومين المقبلين.
يشار إلى أن عملية الاقتراع في الجولة الرئاسية الثانية بدأت صباح اليوم داخل تونس، واستمرت على مدار 3 أيام خارجها بدءا من أول أمس الجمعة،، حيث سارع الناخبون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي يتنافس فيها كل من أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي.