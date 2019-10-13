قيس سعيد: الشعب التونسي صاح في 2010.. واليوم حقق ما يريد

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ م

قيس سعيد

قال المرشح الرئاسي قيس سعيد، إن الدولة التونسية مستمرة و"نعي تماما حجم المسؤولية"، مشددا على أن "القانون في تونس سيتم تطبيقه على الجميع"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، في أعقاب إعلان التليفزيون الرسمي التونسي، إحصائية شبه نهائية تؤكد فوز سعيد، بالانتخابات الرئاسية، بفارق كبير على منافسه نبيل القروي الذي حصل على نحو 25% من الأصوات، إذ توجه قيس الذي بات على بعد خطوات قليلة من تولي قيادة البلاد، بالشكر إلى من صوت له في الانتخابات، مشيدا بثورة الشعب التونسي.

وقال قيس سعيد: "أنتم أبهرتم العالم بتنظيمكم التلقائي، وأبهرتم العالم بعطائكم بدمائكم، أشكركم من أعماق الأعماق، وأطمئن الجميع على أنني سأحمل الرسالة والأمانة بكل صدق وإخلاص"، متابعا: "أحملها بأعبائها وأوزارها، لأننا اليوم نحاول أن نبني بقدراتنا تونس جديدة، تونس التي صاح الشعب في 2010، الشعب يريد، واليوم