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قيس سعيد: الشعب التونسي صاح في 2010.. واليوم حقق ما يريد

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ م
قيس سعيد
قيس سعيد
قال المرشح الرئاسي قيس سعيد، إن الدولة التونسية مستمرة و"نعي تماما حجم المسؤولية"، مشددا على أن "القانون في تونس سيتم تطبيقه على الجميع"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، في أعقاب إعلان التليفزيون الرسمي التونسي، إحصائية شبه نهائية تؤكد فوز سعيد، بالانتخابات الرئاسية، بفارق كبير على منافسه نبيل القروي الذي حصل على نحو 25% من الأصوات، إذ توجه قيس الذي بات على بعد خطوات قليلة من تولي قيادة البلاد، بالشكر إلى من صوت له في الانتخابات، مشيدا بثورة الشعب التونسي.
وقال قيس سعيد: "أنتم أبهرتم العالم بتنظيمكم التلقائي، وأبهرتم العالم بعطائكم بدمائكم، أشكركم من أعماق الأعماق، وأطمئن الجميع على أنني سأحمل الرسالة والأمانة بكل صدق وإخلاص"، متابعا: "أحملها بأعبائها وأوزارها، لأننا اليوم نحاول أن نبني بقدراتنا تونس جديدة، تونس التي صاح الشعب في 2010، الشعب يريد، واليوم
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قيس- سعيد

بعد فوزه بالرئاسة.. قيس سعيد: شكرا لكل شعب تونس

وجه المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد، الشكر لكل الشعب التونسي على مساندته في الانتخابات الرئاسية التي أسدل الستار عن جولتها الثانية والأخيرة مساء اليوم، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي، عقب إعلان التليفزيون الرسمي اكتساحه نتيجة الانتخابات، أن تونس مستمرة في قوانينها وتعهداتها الدولية. وأعلن التليفزيون الرسمي التونسي، مساء الأحد، فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75% من أصوات الناخبين، موضحًا أنه بحسب شركة "سيجما" لاستطلاعات الرأي، تفوق قيس بفارق كبير على منافسه نبيل القروي، الذي حاز 23.1% من الأصوات.
قيس سعيد

التليفزيون الرسمي: قيس سعيد رئيسا لتونس بنسبة 75%

أعلن التلفزيون الرسمي التونسي، مساء الأحد، فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75% من أصوات الناخبين، موضحا أنه بحسب شركة "سيجما" لاستطلاعات الرأي، تفوق قيس بفارق كبير على منافسه نبيل القروي، الذي حاز 23.1% من الأصوات، فيما تجمّع الآلاف من أنصار سعيد أمام مقر حملته الانتخابية، وسط تونس العاصمة، للاحتفال بهذا الفوز. وكتب قيس عبر حسابه على تويتر: "شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى".
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ترامب يستعد لتطبيق العقوبات القاسية على تركيا: بدأنا العمل

قال الرئيس الإمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يعمل في الوقت الحالي مع زعماء الكونجرس، من أجل فرض عقوبات قاسية على تركيا، موضحا عبر حسابه على "تويتر"، أن "وزارة الخزانة الأمريكية على استعداد لاتخاذ اللازم بهذا الغرض، ومن الممكن السعى لاستصدار تشريع إضافي".. وفي مقابلة مع صحيفة "ذا تينيسيان" الأمريكية، نشرت على الموقع الرسمي للخارجية أمس، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السلطات الأمريكية تحاول استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا.
الجيش-السورى

الأكراد يتحالفون مع الجيش السوري لمواجهة الأتراك

تطور جديد في مواجهة العدوان التركي على شمال شرق سوريا، إذ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه حصل على معلومات تفيد بوجود اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وروسيا، لتسليم عين العرب "كوباني" ومنبج للنظام السوري، والسماح لهم بالدخول إليهما. وأفاد المرصد في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، بأن قوات الجيش السوري ستدخل المدينتين خلال الـ48 ساعة المقبلة، فيما ذكرت وسائل إعلام غربية أن قوات الجيش السوري بدأت فعليا في التحرك بمحيط منبج باتجاه مركز المدينة.
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قيس- سعيد

بعد فوزه بالرئاسة.. قيس سعيد: شكرا لكل شعب تونس

وجه المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد، الشكر لكل الشعب التونسي على مساندته في الانتخابات الرئاسية التي أسدل الستار عن جولتها الثانية والأخيرة مساء اليوم، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي، عقب إعلان التليفزيون الرسمي اكتساحه نتيجة الانتخابات، أن تونس مستمرة في قوانينها وتعهداتها الدولية. وأعلن التليفزيون الرسمي التونسي، مساء الأحد، فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75% من أصوات الناخبين، موضحًا أنه بحسب شركة "سيجما" لاستطلاعات الرأي، تفوق قيس بفارق كبير على منافسه نبيل القروي، الذي حاز 23.1% من الأصوات.
قيس سعيد

التليفزيون الرسمي: قيس سعيد رئيسا لتونس بنسبة 75%

أعلن التلفزيون الرسمي التونسي، مساء الأحد، فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75% من أصوات الناخبين، موضحا أنه بحسب شركة "سيجما" لاستطلاعات الرأي، تفوق قيس بفارق كبير على منافسه نبيل القروي، الذي حاز 23.1% من الأصوات، فيما تجمّع الآلاف من أنصار سعيد أمام مقر حملته الانتخابية، وسط تونس العاصمة، للاحتفال بهذا الفوز. وكتب قيس عبر حسابه على تويتر: "شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى".
انتخابات -الرئاسة- في- تونس (1)

تونس: 17.8% نسبة المشاركة في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ، أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت حتى ظهر اليوم الأحد، نسبة 17.8%. وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، أن نسبة الإقبال على التصويت في الدوائر الانتخابية بالخارج بلغت حتى الآن 14.7%. وناشدت المواطنين التونسيين داخل البلاد وخارجها، التوجه إلى مراكز الاقتراع لأداء واجبهم الوطني، واختيار من سيتولى مقاليد السلطة في البلاد على مدار الخمس سنوات المقبلة.
انتخابات -الرئاسة- في- تونس (2)

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية

بدأ الناخبون التونسيون، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد في الجولة الثانية التي يتنافس فيها رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، والقانوني الأكاديمي قيس سعيد. ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أكثر من 7 ملايين ناخب للعودة إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة على التوالي خلال أقل من شهر لانتخاب رئيس جديد للبلاد. ويتنافس القروي وسعيد في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، بعد أن حلا في الترتيبين الأول والثاني في الجولة الأولى من الاقتراع، رغم أنه لم يسبق لأي منهما تولي منصب سياسي.
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