طبيب المنتخب الأولمبي يكشف تفاصيل إصابة صبحي

تحرير:أحمد سعيد ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م

رمضان صبحي

أجرى مسؤولو النادي الأهلي، اتصالا هاتفيًّا بالجهاز الطبي لمنتخب مصر من أجل الاطمئنان على رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، والذي خرج في الشوط الثاني من مباراة المنتخب الأوليمبي الودية أمام جنوب إفريقيا والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، جاء عن طريق رمضان صبحي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع كل من منتخبات مالي والكاميرون وغانا، حيث يتأهل للأولمبياد أصحاب البطاقات الثلاث الأولى في البطولة. وطمأن الجهاز الطبي لمنتخب مصر، مسؤولي الأهلي حيث أكد خلال الاتصال أن خروج رمضان كان نتيجة شعوره بإجهاد فقط لذلك فضل الجهاز الفني إخراجه من اللقاء. وكان رمضان