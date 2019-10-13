رياضة

طبيب المنتخب الأولمبي يكشف تفاصيل إصابة صبحي

تحرير:أحمد سعيد ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أجرى مسؤولو النادي الأهلي، اتصالا هاتفيًّا بالجهاز الطبي لمنتخب مصر من أجل الاطمئنان على رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، والذي خرج في الشوط الثاني من مباراة المنتخب الأوليمبي الودية أمام جنوب إفريقيا والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، جاء عن طريق رمضان صبحي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع كل من منتخبات مالي والكاميرون وغانا، حيث يتأهل للأولمبياد أصحاب البطاقات الثلاث الأولى في البطولة. وطمأن الجهاز الطبي لمنتخب مصر، مسؤولي الأهلي حيث أكد خلال الاتصال أن خروج رمضان كان نتيجة شعوره بإجهاد فقط لذلك فضل الجهاز الفني إخراجه من اللقاء. وكان رمضان
اقرأ المزيد
ميتشو

سر حضور ميتشو لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

حرص المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حضور مباراة المنتخب الأولمبي، الودية أمام جنوب إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، أحرزه رمضان صبحي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكان الفريقان قد تواجها يوم الجمعة الماضية، على استاد الإسماعيلية وديًّا، وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما، في لقاء من ثلاثة أشواط.
الأهلي

قناة الأهلي تكشف مصير إذاعة ودية الإعلاميين

أعلن محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي، عدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الودية أمام فريق الإعلاميين والمقرر لها عصر غدٍ الإثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن قمة مواجهات الجولة الرابعة من مسبقة الدوري الممتاز.. وكتب العدل عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"للأسف.. بنسبة كبيرة لن يتم بث مباراة الأهلي الودية غدا.. بناء على تعليمات رينيه فايلر، فال خير". وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض المنتخب المصري مباراة ودية غدًا الإثنين أمام منتخب بتسوانا.
يد-رجال-الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو-حسن‎ (2)

يد الزمالك تواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، تفوقه في اللعبة وتربع على عرشها بعد أن أصبح أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 لقبا، وهو اللقب الثالث على التوالي للفارس الأبيض، بعدما حقق الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 33-31، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في كاب فيردي، بعد نهائي مصري خالص مثير امتدت إلى الأشواط الإضافية، حقق فيها الفارس الأبيض ريمونتادا مثيرة، ليتفوق الفريق المصري على نظيره فريق المجمع البترولي الجزائري في تاريخ التتويج بلقب دوري الأبطال، حيث حصل الفريق الجزائري على اللقب 11 مرة.
اقرأ المزيد من الأخبار
رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

الأهلي يكشف مصير ملعب مباراة القمة

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن موقف ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر مع نظيره نادي الزمالك، المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة استاد القاهرة الدولي لاستضافة المباراة المنتظرة. وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مسؤولي النادي حتى الآن لم يستقبلوا أي خطابات رسمية أو اتصالات من اتحاد الكرة أو من الجهات الأمنية بشأن تحديد ملعب آخر لاستضافة المباراة.
الأهلي - أسوان (4)

الأهلي يستعد للزمالك بودية مع الإعلاميين

اتفق جهاز الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق الإعلاميين على خوض ودية يوم الإثنين المقبل في تمام الرابعة عصرًا، على استاد مختار التتش بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك يوم 19 أكتوبر الجارى، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري الممتاز. وفضل الجهاز الفني خوض ودية مع أحد فرق الدرجة الثانية لتجهيز كل اللاعبين الموجودين في الفريق، والذين لم ينضم أحد منهم إلى منتخب مصر الأول أو الأولمبي، ورفع اللياقة البدنية للاعبين.
المنتخب الأولمبي

وديًا.. المنتخب الأولمبي يتعادل مع جنوب إفريقيا

تعادل المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني مع نظيره جنوب إفريقيا بهدف لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية، استعدادًا لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، واتفق المنتخبان على تقسيم المباراة الودية بينهما إلى 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة. وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الفراعنة عن طريق أحمد ياسر ريان فيما انتهى الشوط الثاني بنفس النتيجة واستطاع المنتخب المصري أن يحافظ على تقدمه بهدف دون رد.
حسام البدري (1)

البدري: متفائل لهذا السبب.. وأضحك على الانتقادات

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن أي مدرب يحلم بتدريب منتخب بلاده، مشيرًا إلى أنه حقق حلمه بالوصول لمنصب المدير الفني لمنتخب الفراعنة. وأضاف البدري في تصريحاته تليفزيونية مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناة Time Sports أن المسؤولية كبيرة على عاتقه، خاصة أن تدريب المنتخب يختلف عن تدريب الأندية، كاشفًا أنه تلقى 4 عروض داخل وخارج مصر، لكن كان لديه شعور بأنه مرشح بقوة لتدريب منتخب مصر في ظل مرحلة التغيير الأخيرة، لذلك فضل عدم التعجل في مستقبله.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]