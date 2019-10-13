الزمالك بطل إفريقيا لليد للمرة الـ12 في تاريخه

تحرير:علي الزيني ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

يد الزمالك

بعد نهائي مصري خالص، توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، ببطولة إفريقيا للأندية، التي أقيمت في كاب فيردي، بعد الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 33- 31، في مباراة مثيرة بين الفريقين امتدت إلى الأوقات الأضافية، ليرفع الفارس الأبيض رصيده من البطولة القارية إلى اللقب الـ12 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، لينفرد بالقائمة بعد تجاوزه المجمع البترولي الجزائري صاحب الـ11 لقب، ليصبح الأكثر تتويجًا في القارة، وتأهل الزمالك إلى نهائي بطولة بالفوز على إنتر كلوب الأنجولي بنتيجة 30- 18، بينما تأهل سبورتنج بعد تغلبه على شباب كينشاسا الكونغولي بنتيجة 27- 20.

افتتح أحمد الأحمر التسجيل للزمالك، بعدما سدد رمية جزائية تصدى لها حارس سبورتنج ثم تابعها داخل الشباك، وتقدم سبورتنج للمرة الأولى في المباراة بعد مرور 14 دقيقة عند النتيجة 9- 8، واستمر التعادل مسيطرا على مجريات الشوط الأول عند الدقيقة 26 بنتيجة 14- 14، وأنهى سبورتنج الشوط الأول بنتيجة 17- 14. وبعد مرور