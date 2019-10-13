رياضة

الزمالك بطل إفريقيا لليد للمرة الـ12 في تاريخه

تحرير:علي الزيني ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م
يد الزمالك
يد الزمالك
بعد نهائي مصري خالص، توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، ببطولة إفريقيا للأندية، التي أقيمت في كاب فيردي، بعد الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 33- 31، في مباراة مثيرة بين الفريقين امتدت إلى الأوقات الأضافية، ليرفع الفارس الأبيض رصيده من البطولة القارية إلى اللقب الـ12 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، لينفرد بالقائمة بعد تجاوزه المجمع البترولي الجزائري صاحب الـ11 لقب، ليصبح الأكثر تتويجًا في القارة، وتأهل الزمالك إلى نهائي بطولة بالفوز على إنتر كلوب الأنجولي بنتيجة 30- 18، بينما تأهل سبورتنج بعد تغلبه على شباب كينشاسا الكونغولي بنتيجة 27- 20.
افتتح أحمد الأحمر التسجيل للزمالك، بعدما سدد رمية جزائية تصدى لها حارس سبورتنج ثم تابعها داخل الشباك، وتقدم سبورتنج للمرة الأولى في المباراة بعد مرور 14 دقيقة عند النتيجة 9- 8، واستمر التعادل مسيطرا على مجريات الشوط الأول عند الدقيقة 26 بنتيجة 14- 14، وأنهى سبورتنج الشوط الأول بنتيجة 17- 14. وبعد مرور
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ميتشو

سر حضور ميتشو لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

حرص المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حضور مباراة المنتخب الأولمبي، الودية أمام جنوب إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، أحرزه رمضان صبحي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكان الفريقان قد تواجها يوم الجمعة الماضية، على استاد الإسماعيلية وديًّا، وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما، في لقاء من ثلاثة أشواط.
الأهلي

قناة الأهلي تكشف مصير إذاعة ودية الإعلاميين

أعلن محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي، عدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الودية أمام فريق الإعلاميين والمقرر لها عصر غدٍ الإثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن قمة مواجهات الجولة الرابعة من مسبقة الدوري الممتاز.. وكتب العدل عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"للأسف.. بنسبة كبيرة لن يتم بث مباراة الأهلي الودية غدا.. بناء على تعليمات رينيه فايلر، فال خير". وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض المنتخب المصري مباراة ودية غدًا الإثنين أمام منتخب بتسوانا.
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يد الزمالك تواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، تفوقه في اللعبة وتربع على عرشها بعد أن أصبح أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 لقبا، وهو اللقب الثالث على التوالي للفارس الأبيض، بعدما حقق الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 33-31، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في كاب فيردي، بعد نهائي مصري خالص مثير امتدت إلى الأشواط الإضافية، حقق فيها الفارس الأبيض ريمونتادا مثيرة، ليتفوق الفريق المصري على نظيره فريق المجمع البترولي الجزائري في تاريخ التتويج بلقب دوري الأبطال، حيث حصل الفريق الجزائري على اللقب 11 مرة.
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مرتضى منصور: أنا مبخفش ومن يتجاوز في حقي سأقطع لسانه

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن البلاغات المقدمة ضده إلى 10 جهات رسميا بالدولة من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وقال مرتضى عبر قناة الحدث، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «مع احترامي التام لكل الجهات المذكورة، ولكن هذه البلاغات لن تهز شعرة من رأسي، ولا تشغلني، ولا أخاف حتى إذا قُدم ضدي 100 شكوى»، مضيفًا: «هل تريدون مني أن أصمت بعدما سبّ الأهلي نادي الزمالك وقال إنه غير وطني، من يتجاوز في حقي أو حق النادي سأقطع لسانه».
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أحمد حسن: القانون هو الحل في أزمة الأهلي والزمالك

علق أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، على أزمة مجلس إدارة النادي الأهلي مع رئيس الزمالك، قائلا: «ما يحدث غير مقبول ولا يمت للرياضة بصلة»، مضيفًا: «من الصعب أن تحدث هذه الأزمات في البطولات العالمية الكبرى». وتابع حسن، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، عبر قناة «صدى البلد»، أن حل الأزمة سهل وبسيط ما دامت هناك قوانين ولوائح، ومن يخطئ يجب أن تتم معاقبته، مضيفًا: «تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع دون تمييز، حتى لا نجد أنفسنا في وسط أزمات أكبر».
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رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لمحمود الخطيب

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، بعد الهجوم الذي شنه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الأول، حيث كتب آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق، أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. نتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام".
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الأهلي يخاطب الرئاسة لحسم تجاوزات رئيس الزمالك

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي 10 مخطابات رسمية إلى جهات الدولة المختلفة ضد تجاوزات مرتضى رئيس الزمالك، ونشر النادي عبر الموقع الرسمي، صورًا لمخاطباته مع رئاسة الجمهورية، النائب العام، مجلس الوزراء، مجلس النواب، وزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية المصرية، اتحاد الكرة المصري، الهيئة الوطنية للإعلام ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وطلب الأهلي في مخاطباته جهات الدولة بـ"حسم موقفهم من التجاوزات" وتساءل عن "ما هي الطرق البديلة للحفاظ على الحقوق ضد هذه التجاوزات؟".
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