حازم إمام يكشف أزمته مع أبوريدة ومقاطعة الاجتماعات

تحرير:أحمد سعيد ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ م

حازم إمام

كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، كواليس اختيار المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، مؤكدًا أن ملف التعاقد مع مدرب للفراعنة كان موكلا له.. وأضاف حازم إمام في حواره لموقع صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن الجميع كان يعلم أن ملف مدرب المنتخب في هذه الفترة بعد رحيل كوبر كان موكلا له، مشيرًا إلى أنه قدم مجموعة السير الذاتية من بينها خليلوزيتش، ولكن ما حدث أن رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة قابل أجيري وتم اختياره، رغم أنه لم يكن من الخيارات التي طرحتها.

وتابع: "تم تبرير ذلك بأن العامل المادي كان السبب، حيث إن الأسماء الأخرى طلبت رواتب أعلى من أجيري". وتطرق عضو مجلس الجبلاية للحديث عن مقاطعته لاجتماعات اتحاد الكرة وسبب عدم تقديم الاستقالة: "قاطعت اجتماعات اتحاد الكرة، وأثبت موقف أنني ليس لي دخل بهذا الاختيار، وأنا راضٍ عما قمت به، أما بخصوص الاستقالة