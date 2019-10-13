رياضة

حازم إمام يكشف أزمته مع أبوريدة ومقاطعة الاجتماعات

تحرير:أحمد سعيد ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ م
حازم إمام
حازم إمام
كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، كواليس اختيار المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، مؤكدًا أن ملف التعاقد مع مدرب للفراعنة كان موكلا له.. وأضاف حازم إمام في حواره لموقع صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن الجميع كان يعلم أن ملف مدرب المنتخب في هذه الفترة بعد رحيل كوبر كان موكلا له، مشيرًا إلى أنه قدم مجموعة السير الذاتية من بينها خليلوزيتش، ولكن ما حدث أن رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة قابل أجيري وتم اختياره، رغم أنه لم يكن من الخيارات التي طرحتها.
وتابع: "تم تبرير ذلك بأن العامل المادي كان السبب، حيث إن الأسماء الأخرى طلبت رواتب أعلى من أجيري". وتطرق عضو مجلس الجبلاية للحديث عن مقاطعته لاجتماعات اتحاد الكرة وسبب عدم تقديم الاستقالة: "قاطعت اجتماعات اتحاد الكرة، وأثبت موقف أنني ليس لي دخل بهذا الاختيار، وأنا راضٍ عما قمت به، أما بخصوص الاستقالة
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ميتشو

سر حضور ميتشو لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

حرص المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حضور مباراة المنتخب الأولمبي، الودية أمام جنوب إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، أحرزه رمضان صبحي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكان الفريقان قد تواجها يوم الجمعة الماضية، على استاد الإسماعيلية وديًّا، وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما، في لقاء من ثلاثة أشواط.
الأهلي

قناة الأهلي تكشف مصير إذاعة ودية الإعلاميين

أعلن محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي، عدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الودية أمام فريق الإعلاميين والمقرر لها عصر غدٍ الإثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن قمة مواجهات الجولة الرابعة من مسبقة الدوري الممتاز.. وكتب العدل عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"للأسف.. بنسبة كبيرة لن يتم بث مباراة الأهلي الودية غدا.. بناء على تعليمات رينيه فايلر، فال خير". وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض المنتخب المصري مباراة ودية غدًا الإثنين أمام منتخب بتسوانا.
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يد الزمالك تواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، تفوقه في اللعبة وتربع على عرشها بعد أن أصبح أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 لقبا، وهو اللقب الثالث على التوالي للفارس الأبيض، بعدما حقق الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 33-31، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في كاب فيردي، بعد نهائي مصري خالص مثير امتدت إلى الأشواط الإضافية، حقق فيها الفارس الأبيض ريمونتادا مثيرة، ليتفوق الفريق المصري على نظيره فريق المجمع البترولي الجزائري في تاريخ التتويج بلقب دوري الأبطال، حيث حصل الفريق الجزائري على اللقب 11 مرة.
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تقنية-الفيديو‎

تحرك جديد من اتحاد الكرة لتطبيق تقنية الفيديو

استعجل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لإرسال مندوب عنه من أجل مناقشة تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة، وخاطب الجبلاية «فيفا» بشكل رسمي لإرسال المندوب، حيث يرغب مسؤولو اتحاد الكرة في استئجار الأجهزة الخاصة بتطبيق التقنية، وتسعى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، إلى تطبيق تقنية الفيديو «الفار»، في مسابقة الدوري المحلي لكرة القدم، خلال الموسم الجديد (2019- 2020).
مصر-وجنوب-أفريقيا تصوير-سامح-أبو حسن‎ (7)

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف إقامة بتسوانا قبل ودية مصر

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم، مع بتسوانا، على تحمل تكاليف إقامة وانتقالات منتخبه قبل مواجهته مع المنتخب المصري وديا، يوم 14 أكتوبر المقبل. جاء ذلك بعدما أعلن اتحاد بتسوانا لكرة القدم الوجود في مصر يوم 7 أكتوبر لمواجهة مصر وديا يوم 14 من نفس الشهر، فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل بالقاهرة، وتجرى محاولات لإقامة اللقاء على استاد القاهرة الدولي.
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اتحاد كرة القدم يقدم الجهاز الفني للمنتخب غدا

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر غد الخميس بأحد الفنادق، لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام. ومن المقرر أن يذاع المؤتمر على الهواء مباشرة لقناتي أون سبورت وتايم سبورت، فيما تم إعداد "Mixed zone" يلتقي خلالها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجهاز الفني مع وسائل الإعلام فور نهاية المؤتمر. ويتضمن المؤتمر كلمة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وكلمة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ومراسم تسليم قميص المنتخب للمدير الفني الجديد.
حسام-البدرى

البدري يكشف موعد الإعلان عن جهاز المنتخب الوطني

يعقد حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيًّا فى الثانية ظهر الخميس المقبل بفندق الماريوت بقاعة صالون فيرا لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب والذي سيعلن عنه غدا الأربعاء، على أن يشرف على التنظيم اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للجبلاية والمنتخب الوطني. ومن المقرر أن يتم تقديم الجهاز المعاون للبدري، وشرح خطته المستقبلية خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس المُقبل، بحضور أعضاء اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.
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