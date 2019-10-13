رياضة

حازم إمام: اختيار البدري موفق وهذا سبب أزمة الدوري

تحرير:أحمد سعيد ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م
حسام البدري
حسام البدري
تحدث حازم إمام، نجم الزمالك السابق، عن اختيار حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه اختيار موفق وهو مدرب له خبرات طويلة وسبق أن حصد العديد من البطولات مع الأهلي. وأضاف إمام في حواره مع موقع الاتحاد الإماراتي، أنه يعتقد أنه قادر على النجاح في مهمته الجديدة، وبناء فريق قوي لمصر مؤكدًا أن هناك توليفة مميزة من اللاعبين، لكن هناك عوامل أخرى مساعدة أبرزها التوفيق في المباريات، وانتظام المسابقة، وحفاظ اللاعبين على مستواهم. وواصل: "لدينا مشكلة أساسية أننا نمتلك نجومًا لكن لا نمتلك فريقًا جماعيًّا، وبكل أسف أجيري فشل في بناء منتخب قوي".
وتطرق إمام عن سبب عدم انتظام الدوري والبطولات المحلية: "بسبب المسافات الطويلة في قارة إفريقيا ومشاركة أكثر من نادٍ في بطولات خارجية، وكذلك عدم تعود الأندية على خوض مباريات الفاصل الزمني بينها قصير، لذلك لم نستطع التوفيق في ظل تواجد خمسة فرق في بطولات خارجية، وهذا أمر صعب للغاية ولا يحدث". وأتم: "أتمنى
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ميتشو

سر حضور ميتشو لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

حرص المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حضور مباراة المنتخب الأولمبي، الودية أمام جنوب إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، أحرزه رمضان صبحي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكان الفريقان قد تواجها يوم الجمعة الماضية، على استاد الإسماعيلية وديًّا، وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما، في لقاء من ثلاثة أشواط.
الأهلي

قناة الأهلي تكشف مصير إذاعة ودية الإعلاميين

أعلن محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي، عدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الودية أمام فريق الإعلاميين والمقرر لها عصر غدٍ الإثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن قمة مواجهات الجولة الرابعة من مسبقة الدوري الممتاز.. وكتب العدل عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"للأسف.. بنسبة كبيرة لن يتم بث مباراة الأهلي الودية غدا.. بناء على تعليمات رينيه فايلر، فال خير". وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض المنتخب المصري مباراة ودية غدًا الإثنين أمام منتخب بتسوانا.
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يد الزمالك تواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، تفوقه في اللعبة وتربع على عرشها بعد أن أصبح أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 لقبا، وهو اللقب الثالث على التوالي للفارس الأبيض، بعدما حقق الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 33-31، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في كاب فيردي، بعد نهائي مصري خالص مثير امتدت إلى الأشواط الإضافية، حقق فيها الفارس الأبيض ريمونتادا مثيرة، ليتفوق الفريق المصري على نظيره فريق المجمع البترولي الجزائري في تاريخ التتويج بلقب دوري الأبطال، حيث حصل الفريق الجزائري على اللقب 11 مرة.
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مهاجم الزمالك: حلمي تحقق بالانضمام لمنتخب مصر

كشف عمر السعيد، مهاجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني، عن تفاصيل حديثه مع حسام البدري، المدير الفني الجديد للفراعنة، علمًا بأن عمر السعيد انضم للقلعة البيضاء قادما من فريق وادي دجلة، ولعب عمر السعيد مباراتين في الدوري هذا الموسم مع الزمالك ولم يسجل. وقال عمر السعيد في تصريحاته مع "أون سبورت": "سعيد للغاية بانضمامي لمنتخب مصر، وحسام البدري تحدث معي وطالبني بالتركيز والاجتهاد في التدريبات في ظل وجودي وسط مجموعة من اللاعبين الكبار، والبدري طالبني بأن أصبح مثلهم، وحلمي تحقق بالانضمام لمنتخب مصر".
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البدري: متفائل لهذا السبب.. وأضحك على الانتقادات

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن أي مدرب يحلم بتدريب منتخب بلاده، مشيرًا إلى أنه حقق حلمه بالوصول لمنصب المدير الفني لمنتخب الفراعنة. وأضاف البدري في تصريحاته تليفزيونية مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناة Time Sports أن المسؤولية كبيرة على عاتقه، خاصة أن تدريب المنتخب يختلف عن تدريب الأندية، كاشفًا أنه تلقى 4 عروض داخل وخارج مصر، لكن كان لديه شعور بأنه مرشح بقوة لتدريب منتخب مصر في ظل مرحلة التغيير الأخيرة، لذلك فضل عدم التعجل في مستقبله.
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أحمد حسن: محمد صلاح سيرفض شارة قيادة المنتخب

أكد أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لن يقبل ارتداء شارة قيادة الفراعنة، مشيرًا إلى أن البعض فسّر تصريحاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي بشكل خاطئ. وقال الصقر في تصريحات إذعية: "لم أقل إنني ضد منح شارة القيادة لمحمد صلاح، الإعلام يبحث عن الإثارة والبعض فسر تصريحاتي بشكل خاطئ، مشكلتي أن الموضوع تمت إثارته في مؤتمر تقديم مدرب المنتخب، وعمرو الجنايني قال إنه سيتم إرضاء صلاح بمنحه شارة القيادة، هذا لا يجوز خاصةً أنها لعبة جماعية وذلك يخلق نوعا من الحساسية بين اللاعبين".
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أحمد حسن: ما يقوله عمرو الجنايني «استخفاف بالعقول»

أكد أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فرضت على حسام البدري، المدير الفني الجديد للفراعنة، الجهاز الفني المعاون له. وقال حسن، في تصريحات إذاعية: "أتمنى أن يكون حسام البدري الأنسب للمرحلة المقبلة، لديه سيرة ذاتية مميزة وخاض تجارب مميزة مع الأهلي ويتمتع بخبرات كبيرة ويعرف كيفية التعامل مع اللاعبين المحترفين، وحسن شحاتة أبلغ بتدريبه لمنتخب مصر وطلبني معه في منصب مدير الكرة بعد تعثر المفاوضات مع إيهاب جلال بسبب الشرط الجزائي وتمسكه بالجهاز المعاون، لكن تم الاتفاق في النهاية على التعاقد مع حسام البدري".
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