حازم إمام: اختيار البدري موفق وهذا سبب أزمة الدوري

تحرير:أحمد سعيد ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م

حسام البدري

تحدث حازم إمام، نجم الزمالك السابق، عن اختيار حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه اختيار موفق وهو مدرب له خبرات طويلة وسبق أن حصد العديد من البطولات مع الأهلي. وأضاف إمام في حواره مع موقع الاتحاد الإماراتي، أنه يعتقد أنه قادر على النجاح في مهمته الجديدة، وبناء فريق قوي لمصر مؤكدًا أن هناك توليفة مميزة من اللاعبين، لكن هناك عوامل أخرى مساعدة أبرزها التوفيق في المباريات، وانتظام المسابقة، وحفاظ اللاعبين على مستواهم. وواصل: "لدينا مشكلة أساسية أننا نمتلك نجومًا لكن لا نمتلك فريقًا جماعيًّا، وبكل أسف أجيري فشل في بناء منتخب قوي".

وتطرق إمام عن سبب عدم انتظام الدوري والبطولات المحلية: "بسبب المسافات الطويلة في قارة إفريقيا ومشاركة أكثر من نادٍ في بطولات خارجية، وكذلك عدم تعود الأندية على خوض مباريات الفاصل الزمني بينها قصير، لذلك لم نستطع التوفيق في ظل تواجد خمسة فرق في بطولات خارجية، وهذا أمر صعب للغاية ولا يحدث". وأتم: "أتمنى