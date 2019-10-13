يد الزمالك تواصل تحطيم الأرقام القياسية

تحرير:علي الزيني ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م

يد الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، تفوقه في اللعبة وتربع على عرشها بعد أن أصبح أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 لقبا، وهو اللقب الثالث على التوالي للفارس الأبيض، بعدما حقق الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 33-31، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في كاب فيردي، بعد نهائي مصري خالص مثير امتدت إلى الأشواط الإضافية، حقق فيها الفارس الأبيض ريمونتادا مثيرة، ليتفوق الفريق المصري على نظيره فريق المجمع البترولي الجزائري في تاريخ التتويج بلقب دوري الأبطال، حيث حصل الفريق الجزائري على اللقب 11 مرة.

وضمن فريق الزمالك بذلك اللعب على كأس سوبر إفريقيا لكرة اليد، وينتظر بطل كأس الكؤوس، وبالتالي هناك فرصة قوية للأبيض لإضافة لقب قاري جديد إلى خزينة بطولاته القارية التي وصلت إلى 23 لقبا وحسم الزمالك النهائي المثير لصالحه، للمرة الثالثة على التوالي، والثاني عشر في تاريخه، بعدما قلب تأخره في النتيجة بفارق