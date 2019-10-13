رياضة

يد الزمالك تواصل تحطيم الأرقام القياسية

تحرير:علي الزيني ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م
يد الزمالك
يد الزمالك
واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، تفوقه في اللعبة وتربع على عرشها بعد أن أصبح أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 لقبا، وهو اللقب الثالث على التوالي للفارس الأبيض، بعدما حقق الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 33-31، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في كاب فيردي، بعد نهائي مصري خالص مثير امتدت إلى الأشواط الإضافية، حقق فيها الفارس الأبيض ريمونتادا مثيرة، ليتفوق الفريق المصري على نظيره فريق المجمع البترولي الجزائري في تاريخ التتويج بلقب دوري الأبطال، حيث حصل الفريق الجزائري على اللقب 11 مرة.
وضمن فريق الزمالك بذلك اللعب على كأس سوبر إفريقيا لكرة اليد، وينتظر بطل كأس الكؤوس، وبالتالي هناك فرصة قوية للأبيض لإضافة لقب قاري جديد إلى خزينة بطولاته القارية التي وصلت إلى 23 لقبا وحسم الزمالك النهائي المثير لصالحه، للمرة الثالثة على التوالي، والثاني عشر في تاريخه، بعدما قلب تأخره في النتيجة بفارق
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ميتشو

سر حضور ميتشو لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

حرص المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حضور مباراة المنتخب الأولمبي، الودية أمام جنوب إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، أحرزه رمضان صبحي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكان الفريقان قد تواجها يوم الجمعة الماضية، على استاد الإسماعيلية وديًّا، وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما، في لقاء من ثلاثة أشواط.
الأهلي

قناة الأهلي تكشف مصير إذاعة ودية الإعلاميين

أعلن محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي، عدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الودية أمام فريق الإعلاميين والمقرر لها عصر غدٍ الإثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن قمة مواجهات الجولة الرابعة من مسبقة الدوري الممتاز.. وكتب العدل عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"للأسف.. بنسبة كبيرة لن يتم بث مباراة الأهلي الودية غدا.. بناء على تعليمات رينيه فايلر، فال خير". وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض المنتخب المصري مباراة ودية غدًا الإثنين أمام منتخب بتسوانا.
حسام البدري

حازم إمام: اختيار البدري موفق وهذا سبب أزمة الدوري

تحدث حازم إمام، نجم الزمالك السابق، عن اختيار حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه اختيار موفق وهو مدرب له خبرات طويلة وسبق أن حصد العديد من البطولات مع الأهلي. وأضاف إمام في حواره مع موقع الاتحاد الإماراتي، أنه يعتقد أنه قادر على النجاح في مهمته الجديدة، وبناء فريق قوي لمصر مؤكدًا أن هناك توليفة مميزة من اللاعبين، لكن هناك عوامل أخرى مساعدة أبرزها التوفيق في المباريات، وانتظام المسابقة، وحفاظ اللاعبين على مستواهم. وواصل: "لدينا مشكلة أساسية أننا نمتلك نجومًا لكن لا نمتلك فريقًا جماعيًّا، وبكل أسف أجيري فشل في بناء منتخب قوي".
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الزمالك

الزمالك بطل إفريقيا لليد للمرة الـ12 في تاريخه

بعد نهائي مصري خالص، توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، ببطولة إفريقيا للأندية، التي أقيمت في كاب فيردي، بعد الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 33- 31، في مباراة مثيرة بين الفريقين امتدت إلى الأوقات الأضافية، ليرفع الفارس الأبيض رصيده من البطولة القارية إلى اللقب الـ12 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، لينفرد بالقائمة بعد تجاوزه المجمع البترولي الجزائري صاحب الـ11 لقب، ليصبح الأكثر تتويجًا في القارة، وتأهل الزمالك إلى نهائي بطولة بالفوز على إنتر كلوب الأنجولي بنتيجة 30- 18، بينما تأهل سبورتنج بعد تغلبه على شباب كينشاسا الكونغولي بنتيجة 27- 20.
احمد -الاحمر - يد الزمالك‎

الزمالك يواجه سبورتنج في نهائي بطولة إفريقيا لليد

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للأندية، بعد فوزه على فريق انتر كلوب بطل أنجولا بنتيجة 30-18 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة التي تستضيفها دولة الرأس الأخضر، منذ يوم 5 أكتوبر الجاري، وبذلك يلتقي الزمالك مع فريق سبورتنج الذي تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على فريق شباب كينشاسا بطل الكونغو الديمقراطية بنتيجة 27-20، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم أيضًا.
الاهلى-والزمالك-الناشئين (3)

قبل قمة الكبار.. زمالك 2004 يضرب الأهلي بثنائية

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2004 علي نظيره النادي الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية للناشئين، أحرز هدفي الزمالك كل من يحيي محمد وأحمد هلاس وبهذا الفوز يواصل فريق الزمالك مواليد 2004 تصدر الدوري برصيد 13 نقطة ويقود زمالك 2004 سيد حنفي مديرًا فنيا ويساعده عامر صبري ومصطفي محمود وتامر وحيد مدربًا وخالد عمران إداري وشرف محمود اخصائي تأهيل وأحمد عصمت للأحمال.
احمد -الاحمر - يد الزمالك‎

الزمالك يكتسح بطل الكونغو في بطولة إفريقيا لكرة اليد

اكتسح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره إيتوال دو كونجو بنتيجة 41- 26، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للأندية، المقامة حاليًا في كاب فيردي، خلال الفترة من 4 حتى 13 أكتوبر الجاري، وسيطر رجال الفارس الأبيض على مجريات اللقاء منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة، بنتيجة (19- 12)، ويعد هذا اللقاء هو الثاني للفريق الأبيض، بعد الفوز مساء أمس الجمعة على ديسبورتيفو بطل كاب فيردي بنتيجة 45- 25.
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