قناة الأهلي تكشف مصير إذاعة ودية الإعلاميين

تحرير:أحمد سعيد ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٨ م

الأهلي

أعلن محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي، عدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الودية أمام فريق الإعلاميين والمقرر لها عصر غدٍ الإثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن قمة مواجهات الجولة الرابعة من مسبقة الدوري الممتاز.. وكتب العدل عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"للأسف.. بنسبة كبيرة لن يتم بث مباراة الأهلي الودية غدا.. بناء على تعليمات رينيه فايلر، فال خير". وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض المنتخب المصري مباراة ودية غدًا الإثنين أمام منتخب بتسوانا.

ويخوض الأهلي ودية عصر غدٍ الاثنين مع فريق الإعلاميين على ستاد مختار التتش في إطار التحضير لمواجهة الزمالك المقبلة. ومن المقرر أن يمنح رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فرصة المشاركة في مباراة الغد لعدد من اللاعبين العائدين من الإصابة، والبعيدين عن المشاركة مع الفريق في المباريات خلال الفترة الأخيرة. ويستعد