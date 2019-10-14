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النهاية السعيدة.. إعلان الفائزين بجوائز الإسكندرية السينمائي

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص
جانب من ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي
جانب من ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي
أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في دورته الـ35، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن فوز فيلم "عم فلان" للمخرج بولا إدوارد، بجائزة محمد بيومي للفيلم المصري القصير، وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي "توشريت" للمخرج عامر أبو حسيبه عطا، وحصل فيلم "محاصر" للمخرج محمد ماجد، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجيلي "ست الحبايب" للمخرج مهند دياب. كما أعلن المهرجان، خلال حفل الختام مساء الأحد، على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية"، عن فوز الفيلم المغربي The old man and the mountain، إخراج محمد رضا، بجائزة أفضل فيلم وثائقي، فى مسابقة الأفلام القصيرة.
وحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة الفيلم الوثائقي الإيطالي My Tyson إخراج كلاوديو كاسالي، كما حصد الفيلم الألباني The Van للمخرج ايرينك بيكيري جائزة أفضل فيلم روائي قصير، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة الفيلم الروائي الفرنسي القصير Pierre’s Heart للمخرج أوليفير بيندير.وقاز الفيلم السورى "درب السما" بجائزة
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Ext. Night - ليل خارجى (4)

مهرجان مومباي يحتفي بالسينما المصرية.. ومشاركة 9 أفلام عربية

يحتفي مهرجان مومباي السينمائي الدولي، في دورته الحادية والعشرين والمقامة بين 17 و24 أكتوبر الجاري، بالسينما المصرية المعاصرة، في برنامج بعنوان "السينما المصرية: عروض خاصة"، قام بإعداده الناقد أحمد شوقي، مستشار المهرجان لمنطقة الشرق الأوسط، ويتضمن 3 أفلام مصرية معاصرة، هي: "ليل خارجي" لأحمد عبد الله السيد، "علي معزة وابراهيم" لشريف البنداري، و"الحلم البعيد" لمروان عمارة ويوهانا دومكه، ويقصد من الاختيارات التعبير عن الوجه المعاصر للسينما المصرية، والذي يضم تجاربًا مغايرة تختلف عن الصورة الكلاسيكية للفيلم المصري، وهو ما أوضحه النص المصاحب للبرنامج، والمنشور في الكاتالوج الرسمي للمهرجان.
مهرجان الإسكندرية

فيلم «الممر» وهلال الصعيد.. 7 مشاهد من مهرجان الإسكندرية السينمائي

لا حديث يعلو فى شهر الانتصارات والعبور العظيم الذي حققته القوات المسلحة عن قوة العمل السينمائي الكبير لفيلم "الممر" والذي كان حاضرا ضمن أجندة أعمال مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط لتكريم العمل وأبطال وصناع الفيلم خلال الندوة التى أقيمت بأحد الفنادق الكبرى فى محافظة الإسكندرية، والذي أُقيم وسط حضور جماهيري كبير حيث قام الأمير أباظة رئيس المهرجان، بتكريم أبطال العمل وذلك بعد عرض الفيلم على هامش فاعليات المهرجان قبل تكريم نجوم العمل خلال ندوة عن الفيلم.
لما لنتولد (2)

تعرف على موعد عرض فيلم «لما بنتولد» فى السينمات

يعرض فيلم "لما بنتولد" في السينمات يوم 23 أكتوبر الجاري، ويتزامن ذلك مع مشاركة الفيلم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، بعد عرضه للمرة الأولى في الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي وردود الأفعال الإيجابية التى حصل عليها هناك. تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، ويحتوي الفيلم على تسع أغنيات تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لثلاث شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية، التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم.
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المخرج حسن الامام (2)

اكتشف النجوم وحرم زينب من التمثيل.. مواقف في حياة حسن الإمام

أقيمت ندوة لتكريم المخرج الراحل حسن الإمام، في ذكري مرور مائة عام على ميلاده، وذلك على هامش فعاليات الدورة 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وأدار الندوة الناقد سيد محمود في حضور السيدة زينب حسن الإمام، التي أوضحت أن والدها كان يحب أن يتدرج في الأشياء ويبدأ من الصفر، مشيرة إلى أنه بالبرغم من تمتعه بموهبة كبيرة في الإخراج، إلا أنه وافق على العمل في أشياء أقل بكثير في بدايته الفنية مثل حمل الكلاكيت وشراء الملابس الخاصة بفريق العمل وغيرها، وذلك لأنه أراد أن يبدأ المهنة من الصفر.
إحس-ن عبد- القدوس (2)

عاشق الحرية وصاحب القضية.. إحسان عبد القدوس في عيون السينمائين

أقيم على هامش فعاليات الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اليوم السبت، ندوة للاحتفال بمئوية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، أدارتها الناقدة عزة هيكل والكاتبة الصحفية أمال عثمان مؤلفة كتاب "إحسان عبدالقدوس - عشق بلا ضفاف "، بحضور عدد من السينمائين منهم المنتج محسن علم الدين، والمخرج علي عبدالخالق، ومدير التصوير سمير فرج، والاعلامي إمام عمر، والفنانة وفاء عامر، والسيناريست مصطفى محرم، والمخرجة إنعام محمد علي والمنتج فاروق صبري.
النجمة- الفرنسية -ناتالي -باي (2)

أحب مصر كثيرا.. رسالة ناتالي باي لـ«الإسكندرية السينمائي»

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، تسليم المنتجة الفرنسية ماري فرانس بيرير، درع تكريم النجمة الفرنسية ناتالي باي، التي اعتذرت عن حضور حفل تكريمها بالدورة الـ35 لأسباب صحية. وأكدت ناتالي باي خلال رسالة بعثتها لإدارة المهرجان، أنها كانت ترغب في زيارة مصر، التي تحبها كثيرا، متمنية من إدارة المهرجان أن تكون مدعوة بالدورة القادمة، خاصة لما سمعته عن مصر عموما ومدينة الإسكندرية بشكل خاص.
النجوم يتألقون في حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي-6

يبدأ غدا.. تفاصيل الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية

تنطلق، غدا الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتى تقام بمحافظة الإسكندرية تحت شعار «السينما والتجريب»، برئاسة الناقد الأمير أباظة، خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر، وقد اختارت إدارة المهرجان دولة إسبانيا ضيف شرف هذه الدورة التي تحمل اسم النجمة نبيلة عبيد، التى سيتم تكريمها إلى جوار عدد من الأسماء المصرية والعربية، وهم الفنان محمود قابيل، والمخرج محمد فاضل، واسم الناقد أحمد رأفت بهجت، والممثل اللبناني رفيق على أحمد، والمخرج التونسي رشيد فرشيو.
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