النهاية السعيدة.. إعلان الفائزين بجوائز الإسكندرية السينمائي

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص

جانب من ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في دورته الـ35، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن فوز فيلم "عم فلان" للمخرج بولا إدوارد، بجائزة محمد بيومي للفيلم المصري القصير، وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي "توشريت" للمخرج عامر أبو حسيبه عطا، وحصل فيلم "محاصر" للمخرج محمد ماجد، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجيلي "ست الحبايب" للمخرج مهند دياب. كما أعلن المهرجان، خلال حفل الختام مساء الأحد، على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية"، عن فوز الفيلم المغربي The old man and the mountain، إخراج محمد رضا، بجائزة أفضل فيلم وثائقي، فى مسابقة الأفلام القصيرة.

وحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة الفيلم الوثائقي الإيطالي My Tyson إخراج كلاوديو كاسالي، كما حصد الفيلم الألباني The Van للمخرج ايرينك بيكيري جائزة أفضل فيلم روائي قصير، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة الفيلم الروائي الفرنسي القصير Pierre’s Heart للمخرج أوليفير بيندير.وقاز الفيلم السورى "درب السما" بجائزة