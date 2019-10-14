النهاية السعيدة.. إعلان الفائزين بجوائز الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في دورته الـ35، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن فوز فيلم "عم فلان" للمخرج بولا إدوارد، بجائزة محمد بيومي للفيلم المصري القصير، وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي "توشريت" للمخرج عامر أبو حسيبه عطا، وحصل فيلم "محاصر" للمخرج محمد ماجد، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجيلي "ست الحبايب" للمخرج مهند دياب. كما أعلن المهرجان، خلال حفل الختام مساء الأحد، على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية"، عن فوز الفيلم المغربي The old man and the mountain، إخراج محمد رضا، بجائزة أفضل فيلم وثائقي، فى مسابقة الأفلام القصيرة.
وحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة الفيلم الوثائقي الإيطالي My Tyson إخراج كلاوديو كاسالي، كما حصد الفيلم الألباني The Van للمخرج ايرينك بيكيري جائزة أفضل فيلم روائي قصير، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة الفيلم الروائي الفرنسي القصير Pierre’s Heart للمخرج أوليفير بيندير.وقاز الفيلم السورى "درب السما" بجائزة
وحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة الفيلم الوثائقي الإيطالي My Tyson إخراج كلاوديو كاسالي، كما حصد الفيلم الألباني The Van للمخرج ايرينك بيكيري جائزة أفضل فيلم روائي قصير، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة الفيلم الروائي الفرنسي القصير Pierre’s Heart للمخرج أوليفير بيندير.
وقاز الفيلم السورى "درب السما" بجائزة أفضل فيلم فى مسابقة نور الشريف للفيلم العربي الطويل، والتى رأس لجنة تحكيمها الفنانة لبلبة، بعضوية المنتج التونسي علي الزعيم، والفنانة المغربية فاطمة خير، والفنان والمخرج العراقي جمال أمين الحسني، والفنانة السورية ليلى جبر، والمخرجة السودانية سارة جاد الله جبارة.
وحصل الفيلم المغربي "التمرد الأخير"، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما حصد المخرج العراقي نوزاد شيخانى جائزة أفضل مخرج عن فيلمه "تورن"، وذهبت جائزة محفوظ عبد الرحمن لأفضل سيناريو للفيلم السوري "اعتراف"، وحصد الفنان السوري أيمن زيدان جائزة افضل ممثل عن دوره في فيلم "درب السما"، وحصدت ديمة قندلفت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "اعتراف"، وفاز بجائزة محمود عبد العزيز لأفضل إنجاز فنى الفيلم السعودي "المسافة سفر"، جائزة أحمد الحضرى للعمل الأول أو الثانى لمخرجه ذهبت للمخرجة هبة الزوادى عن الفيلم التونسي" بنت القمرة".
وشهدت الدورة 35 من مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط تكريم عددا من الأسماء المصرية والعربية، منهم الفنان محمود قابيل، والمخرج محمد فاضل، واسم الناقد أحمد رأفت بهجت، والممثل اللبناني رفيق علي أحمد، كما منح وسام البحر المتوسط للمخرج التونسي رشيد فرشيو.
كما شهدت فعاليات المهرجان الاحتفال بمئويات عدد كبير من المبدعين في مقدمتهم الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، والمخرج حسن الإمام، والمخرج عز الدين ذو الفقار.
واحتفل المهرجان بمرور150 عاما على إنشاء الأوبرا الخديوية من خلال عرض فيلم "حريق الأوبرا" إلى جانب ندوة مع المخرج كمال عبدالعزيز.
يشار إلى أن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، قد اختتم فعاليات دورته 35 مساء اليوم، والتي كانت تحمل اسم الفنانة نبيلة عبيد، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.