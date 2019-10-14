رياضة

سر حضور ميتشو مواجهة مصر وجنوب إفريقيا

تحرير:علي الزيني ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص
ميتشو
ميتشو
حرص المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش (ميتشو)، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حضور مباراة منتخب مصر الأولمبي الودية أمام جنوب إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، جاء عن طريق رمضان صبحي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكان الفريقان قد تواجها يوم الجمعة الماضي على استاد الإسماعيلية وديا، وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما، في لقاء من ثلاثة أشواط.
ويوجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع كل من منتخبات مالي والكاميرون وغانا، حيث يتأهل للأولمبياد أصحاب البطاقات الثلاث الأولى في البطولة. وجاءت رغبة ميتشو في حضور المباراة، لمتابعة لاعبي فريق الزمالك، محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد، للوقوف على حالتهم الفنية قبل لقاء القمة. ويستعد
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الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (2)

«مصر VS بتسوانا».. 7 أهداف في 5 مواجهات

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، مباراة المنتخب الوطني وبتسوانا الودية، استعدادا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل. ويستهدف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، في المباراة الأولى له مع الفراعنة، وضع قوام رئيسي للمنتخب، بجانب مشاهدة بعض العناصر الجديدة من أجل الاستفادة منهم في المرحلة المقبلة، علمًا بأنه يغيب عن صفوف الفراعنة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعمرو السولية، لاعب خط وسط الأهلي؛ للإصابة.
مران المنتخب (2)

الضربة الأولى لفراعنة البدري.. مصر تستضيف بتسوانا

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، مباراة المنتخب الوطني وبتسوانا الودية، استعدادًا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل. وسيقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي إبراهيم نور الدين صاحب الـ40 عامًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه سيحضر اللقاء 10 آلاف مشجع، وتم تخصيص 8 آلاف تذكرة للدرجة الموحدة، و1700 للدرجة الأولى، و300 أمام المقصورة، بالإضافة إلى 70 فردا في المقصورة الرئيسية.
منتخب-تركيا‎

فرنسا تصطدم بتركيا في تصفيات اليورو اليوم

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يحتضن ملعب استاد دو فرانس قمة مباريات اليوم عندما يستقبل المنتخب الفرنسي نظيره التركي في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وتحتل تركيا صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة، وهو نفس رصيد فرنسا في المركز الثاني، إلا أن تركيا تتفوق في المواجهات المباشرة، وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل أيسلندا الثالثة برصيد 12 نقطة نظيرتها أندورا الخامسة برصيد 3 نقاط على ملعب لاواردالسفولور ستاديوم، الساعة 8:45 مساءً.
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منتخب-مصر-الاولمبي

المنتخب الأولمبي يهزم جنوب إفريقيا وديًّا

حقق المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني، فوزًا صعبًا على نظيره جنوب إفريقيا، بهدف نظيف، جاء عن طريق رمضان صبحي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكان الفريقان قد تواجها يوم الجمعة الماضية على استاد الإسماعيلية وديًّا، وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما، في لقاء من ثلاثة أشواط.
الزمالك-المقاصة (15)

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مصر للمقاصة، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الخميس، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ويسعى الفريقان لمواصلة الانتصارات، حيث حقق الفريق الفيومي الفوز بمباراته الأولى في الدوري هذا الموسم على حساب فريق أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى الجانب الآخر فاز الفارس الأبيض على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف.
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى: جينيراسيون راهن على الخيار الصعب

أعرب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن أسفه من أزمة مباراة فريقه وجينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الفارس الأبيض ليس طرفًا في الأزمة، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين، قائلا: "أرسلنا ملعب استاد القاهرة، أو بتروسبورت أو برج العرب، إلى الاتحاد الإفريقي، وأن تغيير الملعب يتم حسب الظروف.. اتحاد الكرة هو المسؤول عن مخاطبة الأمن لتحديد الملعب وبحث إمكانية حضور الجمهور، كل هذه الخطوات تمت ولكن الأمن رفض خوض أي مباراة لفريق جماهيري داخل القاهرة".
ميتشو

ميتشو يحذر لاعبي الزمالك من خدعة جينيراسيون

حذر المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للزمالك، لاعبي الفارس الأبيض من مفاجأة جينيراسيون فوت السنغالي، مؤكدًا أن الاستعداد للمباراة يسير بشكل طبيعي، مطالبا إياهم بالتركيز وعدم الانشغال بالأحداث التي تدور بخصوص المباراة. جاء ذلك خلال المعسكر الحالي ببرج العرب استعدادًا لمواجهة إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلا: "حضور الفريق السنغالي وارد في أي وقت، وعليكم أن تكونوا في كامل تركيزكم وجاهزيتكم من أجل خوض المباراة".
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