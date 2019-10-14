سر حضور ميتشو مواجهة مصر وجنوب إفريقيا

تحرير:علي الزيني ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص

ميتشو

حرص المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش (ميتشو)، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حضور مباراة منتخب مصر الأولمبي الودية أمام جنوب إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، جاء عن طريق رمضان صبحي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكان الفريقان قد تواجها يوم الجمعة الماضي على استاد الإسماعيلية وديا، وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما، في لقاء من ثلاثة أشواط.

ويوجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع كل من منتخبات مالي والكاميرون وغانا، حيث يتأهل للأولمبياد أصحاب البطاقات الثلاث الأولى في البطولة. وجاءت رغبة ميتشو في حضور المباراة، لمتابعة لاعبي فريق الزمالك، محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد، للوقوف على حالتهم الفنية قبل لقاء القمة. ويستعد