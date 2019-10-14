حريق بكنيسة مارجرجس في حلون ولا خسائر بشرية

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ ص

كنيسة مارجرجس بحلون

قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن حريقا شب مساء اليوم الأحد، بكنيسة مارجرجس بشرق حلوان التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة، وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الحريق تسبب في إلحاق أضرارا بمبنى الكنيسة، ولم يصب أي شخص من جراء الحادث، وتابع قائلا: "إن قوات الدفاع المدني تولت عملية السيطرة على الحريق ولم تنته من عملها حتى الآن".