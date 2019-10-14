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لمتبعي نظام الكيتو.. 4 أخطاء يجب تجنبها

إذا كنت تريد أن يعمل نظام الكيتو الغذائي الخاص بك، فأنت بحاجة إلى النوم لمدة 7- 8 ساعات، ليساعد جسمك على إصلاح نفسه؛ لأن قلة النوم تؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول السكريات
تحرير:إسراء سليمان ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
نظام الكيتو
نظام الكيتو
فقدان الوزن لا يتعلق فقط بممارسة التمرينات الرياضية، بل أيضًا بالنظم الغذائية المهمة، التي تساعد في حرق الدهون، إضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للجسم، ومن أكثر أنظمة الدايت المتبعة "نظام الكيتو"، الذي يعتمد على استهلاك معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، ولكن توجد بعض الأخطاء التي يرتكبها متبعو هذه الحمية، على سبيل المثال؛ عدم تناول كميات كافية من المياه، والإفراط في تناول منتجات الألبان، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن دون إدراك ذلك. وذلك نقلًا عن "times of india".
يعد نظام الكيتو من أكثر الأنظمة المتبعة في هذا التوقيت، ويتميز هذا النظام باستهلاك معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، وكمية معتدلة من البروتين، وجميعها أساليب شائعة بشكل كبير في فقدان الوزن، والتعزيز من الأداء العام للجسم، وبناءً على ذلك، يعتقد العديد من الأشخاص أن اتباع مثل هذه الأنظمة من أسهل الطرق التي
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التخلص-من-دهون-الوجه

توقف عن تناول الملح للحصول على خدود نحيفة

الدهون المتراكمة في الجسم من الأشياء المزعجة، حيث تجعل مظهرنا غير لائق، ولا نستطيع ارتداء الملابس التي نرغب فيها؛ على سبيل المثال، دهون البطن تمنعك عن ارتداء الملابس المجسمة، ودهون الفخذين والأرداف تجعلكِ لا تملكين القدرة على ارتداء فساتين قصيرة. هل تعلم أن دهون الوجه مزعجة أيضًا؟! قد تجعلك تبدو في سن أكبر من سنك الحقيقية؛ لذا توجد بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك اتباعها في البيت، للتخلص من الخدود الكبيرة، أو دهون الوجه. وذلك نقلا عن "medical news today".
انقص-وزنك-دايت-تخسيس

ما أسرع طريقة لفقدان دهون الفخذين والمؤخرة؟

السمنة مشكلة تهدد النساء والرجال بشكل كبير، وعلى حسب طبيعة كل جسم، فإن الدهون تتراكم في مكان معين يختلف من واحد إلى آخر، وعند بدء نظام جديد من أجل تخسيس منطقة معينة قد يستغرق الأمر وقتا ربما شهور أو حتى سنوات خاصة إذا كانت الدهون المتراكمة في الفخذين والمؤخرة. وفي اليوم العالمي لمكافحة السمنة الموافق 11 أكتوبر من كل عام، يجب إجراء تغييرات على حياتك من أجل صحة جيدة ورؤية النتائج سريعا، وإذا كنت من الأشخاص التي تتراكم الدهون في الأرداف، فتعرف على طرق بسيطة تساعدك وفقا لما ذكره موقع Livestrong.com.
ريجيم

بفضل الكيتو والصيام المتقطع| خسرت «كاي» وزنها الزائد

فقدان الوزن إلزامي عندما يزيد على الحد، وعندما وجدت كاي إتش نفسها على الميزان تزن 177 كيلو، فإنها قررت التغيير، خاصة بعدما شعرت البالغة من العمر 39 سنة بالاكتئاب والتوتر واليأس بعد سنوات من مكافحة اضطرابات الأكل، وسلسلة من الأمراض، بما في ذلك مرض المناعة الذاتية والألم المزمن، ونتيجة ذلك فإنها كانت تزيد بما يقرب 51 كيلوجراما كل عام. قررت "كاي" تجربة حمية كيتو بعد انضمامها إلى مجموعة دعم الكيتو دايت على فيسبوك، وبالفعل فقدت 69 كيلوجراما من خلال اتباع نظام الصيام المتقطع وتناول الأطعمة الصحية، والذهاب إلى الجيم.
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