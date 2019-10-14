لمتبعي نظام الكيتو.. 4 أخطاء يجب تجنبها

إذا كنت تريد أن يعمل نظام الكيتو الغذائي الخاص بك، فأنت بحاجة إلى النوم لمدة 7- 8 ساعات، ليساعد جسمك على إصلاح نفسه؛ لأن قلة النوم تؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول السكريات

تحرير:إسراء سليمان ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

نظام الكيتو

فقدان الوزن لا يتعلق فقط بممارسة التمرينات الرياضية، بل أيضًا بالنظم الغذائية المهمة، التي تساعد في حرق الدهون، إضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للجسم، ومن أكثر أنظمة الدايت المتبعة "نظام الكيتو"، الذي يعتمد على استهلاك معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، ولكن توجد بعض الأخطاء التي يرتكبها متبعو هذه الحمية، على سبيل المثال؛ عدم تناول كميات كافية من المياه، والإفراط في تناول منتجات الألبان، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن دون إدراك ذلك. وذلك نقلًا عن "times of india".

يعد نظام الكيتو من أكثر الأنظمة المتبعة في هذا التوقيت، ويتميز هذا النظام باستهلاك معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، وكمية معتدلة من البروتين، وجميعها أساليب شائعة بشكل كبير في فقدان الوزن، والتعزيز من الأداء العام للجسم، وبناءً على ذلك، يعتقد العديد من الأشخاص أن اتباع مثل هذه الأنظمة من أسهل الطرق التي