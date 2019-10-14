لمتبعي نظام الكيتو.. 4 أخطاء يجب تجنبها

إذا كنت تريد أن يعمل نظام الكيتو الغذائي الخاص بك، فأنت بحاجة إلى النوم لمدة 7- 8 ساعات، ليساعد جسمك على إصلاح نفسه؛ لأن قلة النوم تؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول السكريات
فقدان الوزن لا يتعلق فقط بممارسة التمرينات الرياضية، بل أيضًا بالنظم الغذائية المهمة، التي تساعد في حرق الدهون، إضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للجسم، ومن أكثر أنظمة الدايت المتبعة "نظام الكيتو"، الذي يعتمد على استهلاك معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، ولكن توجد بعض الأخطاء التي يرتكبها متبعو هذه الحمية، على سبيل المثال؛ عدم تناول كميات كافية من المياه، والإفراط في تناول منتجات الألبان، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن دون إدراك ذلك. وذلك نقلًا عن "times of india".
يعد نظام الكيتو من أكثر الأنظمة المتبعة في هذا التوقيت، ويتميز هذا النظام باستهلاك معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، وكمية معتدلة من البروتين، وجميعها أساليب شائعة بشكل كبير في فقدان الوزن، والتعزيز من الأداء العام للجسم، وبناءً على ذلك، يعتقد العديد من الأشخاص أن اتباع مثل هذه الأنظمة من أسهل الطرق التي
يعد نظام الكيتو من أكثر الأنظمة المتبعة في هذا التوقيت، ويتميز هذا النظام باستهلاك معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، وكمية معتدلة من البروتين، وجميعها أساليب شائعة بشكل كبير في فقدان الوزن، والتعزيز من الأداء العام للجسم، وبناءً على ذلك، يعتقد العديد من الأشخاص أن اتباع مثل هذه الأنظمة من أسهل الطرق التي يمكن تطبيقها. وعلى الجانب الآخر، قد يكون الأمر في بالغ الصعوبة، لأنك تقلل من إنتاجك للكربوهيدرات، وتستهلك معدلات عالية من الدهون، ومن هنا يرتكب متبعو هذه الحمية الأخطاء.
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يتبع العديد من الأشخاص نظام الكيتو، دون دراية كاملة بالآثار الإيجابية أو السلبية، ولكن قد يكون غير فعال بالنسبة لطبيعة أجسامهم، وبناءً على ذلك، قبل البدء في هذه الرحلة، ينبغي أولا استكمال معلوماتك حول نظام الكيتو، لتقي نفسك من الآثار الجانبية، وفي ما يلي بعض الأخطاء التي يرتكبها متبعو هذه الحمية:
1- عدم تناول كميات كافية من المياه
خلال النظام الغذائي المسمى بالكيتو، يقوم جسمك بحرق الدهون من أجل الحصول على الطاقة اللازمة، وعندما يشرع جسمك في هذه العملية، ينبغي زيادة استهلاكك من السوائل، خاصة المياه، فإذا لم تتناول كميات كافية من المياه، سيؤدي ذلك إلى الإبطاء من عملية الأيض، وربما لا تكون قادرًا على فقدان الوزن، حيث تساعد المياه على دورة دموية صحية من المواد الغذائية، وطرد السموم، وحرق الدهون.
2- الإفراط في استهلاك منتجات الألبان
تعد منتجات الألبان من أفضل الخيارات بالنسبة لمتبعي نظام الكيتو، لأنها تحتوي على معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، ونسبة عالية من الدهون، ولكن الإفراط في استهلاك منتجات الألبان مثل الجبنة، سيفسد نظامك الغذائي بشكل كبير؛ لذا عليك التوقف عن الإفراط في تناولها، فعليك أن تعلم جيدًا أن الاعتدال هو المفتاح الأساسي في كل شيء، وعلاوة على ذلك، تحتوي العديد من منتجات الألبان على السكر؛ لذا تحقق دائمًا من ملصق التغذية عند شرائها.
3- عدم تناول كميات كافية من الدهون
النظام الغذائي التقليدي للكيتو غني بالدهون، ومعظم الناس يخشون تناول الكثير من الدهون بسبب الاعتقاد السائد بأن الدهون سوف تجعلك سمينا، ولكن نظرًا لأنك تحدّ من تناول الكربوهيدرات، فمن الضروري تناول المزيد من الدهون، وبناءً على ذلك، عدم تناول كمية مناسبة من الدهون قد يضعف وظيفة الهرمونات والتمثيل الغذائي، فحتى بعد تناول الطعام بشكل صحيح، ستشعر بالخمول بسبب قلة المغذيات الدقيقة، ومن المهم أيضًا تناول النوع الصحيح من الدهون؛ على سبيل المثال، الدهون الحيوانية وزيت الزيتون والدهون غير المشبعة الأحادية.
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4- عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم
إذا كنت تريد أن يعمل نظام الكيتو الغذائي الخاص بك، فأنت بحاجة إلى النوم لمدة 7- 8 ساعات، فهذا سوف يساعد جسمك على إصلاح نفسه، حيث يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى زيادة الرغبة في تناول السكريات، وزيادة مستويات التوتر التي قد تؤثر فى إنتاج الكيتون في الجسم، كما ن ارتفاع الكورتيزول يمكن أن يؤدي إلى زيادة الدهون غير المرغوب فيها.
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