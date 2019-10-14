رياضة

فرنسا تصطدم بتركيا في تصفيات اليورو اليوم

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
تركيا
تركيا
تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يحتضن ملعب استاد دو فرانس قمة مباريات اليوم عندما يستقبل المنتخب الفرنسي نظيره التركي في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وتحتل تركيا صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة، وهو نفس رصيد فرنسا في المركز الثاني، إلا أن تركيا تتفوق في المواجهات المباشرة، وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل أيسلندا الثالثة برصيد 12 نقطة نظيرتها أندورا الخامسة برصيد 3 نقاط على ملعب لاواردالسفولور ستاديوم، الساعة 8:45 مساءً.
وفي المجموعة الأولى ترحل إنجلترا لمواجهة بلغاريا الساعة 8:45 مساءً على ملعب فاسيل ليفسكي ستاديوم، وتحتل إنجلترا الصدارة برصيد 12 نقطة، بينما تتذيل بلغاريا جدول الترتيب برصيد 3 نقاط. وفي المجموعة الثانية ترحل البرتغال لمواجهة أوكرانيا على ملعب أولمبيسكي الوطني الرياضي في تمام الساعة 8:45 مساءً، وتحتل
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الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (2)

«مصر VS بتسوانا».. 7 أهداف في 5 مواجهات

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، مباراة المنتخب الوطني وبتسوانا الودية، استعدادا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل. ويستهدف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، في المباراة الأولى له مع الفراعنة، وضع قوام رئيسي للمنتخب، بجانب مشاهدة بعض العناصر الجديدة من أجل الاستفادة منهم في المرحلة المقبلة، علمًا بأنه يغيب عن صفوف الفراعنة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعمرو السولية، لاعب خط وسط الأهلي؛ للإصابة.
مران المنتخب (2)

الضربة الأولى لفراعنة البدري.. مصر تستضيف بتسوانا

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، مباراة المنتخب الوطني وبتسوانا الودية، استعدادًا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل. وسيقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي إبراهيم نور الدين صاحب الـ40 عامًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه سيحضر اللقاء 10 آلاف مشجع، وتم تخصيص 8 آلاف تذكرة للدرجة الموحدة، و1700 للدرجة الأولى، و300 أمام المقصورة، بالإضافة إلى 70 فردا في المقصورة الرئيسية.
ميتشو

سر حضور ميتشو مواجهة مصر وجنوب إفريقيا

حرص المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش (ميتشو)، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حضور مباراة منتخب مصر الأولمبي الودية أمام جنوب إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، جاء عن طريق رمضان صبحي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكان الفريقان قد تواجها يوم الجمعة الماضي على استاد الإسماعيلية وديا، وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما، في لقاء من ثلاثة أشواط.
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تركيا

جندوجان يكشف حقيقة دعمه للعمليات العسكرية التركية

علق لاعب خط الوسط الألماني إيكاي جوندوجان على رد فعله على موقع السوشيال ميديا إنستجرام لصورة مثيرة للجدل تظهر لاعبين أتراكا وهم يؤدون التحية في احتفال إحراز الهدف مشيرًا إلى أنه لم يكن يقصد به أي تعبير سياسي. وقال بعد فترة من مواجهة منتخب استونيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020): "صدقوني، آخر شىء أريده بعد العام الماضي هو إصدار بيان سياسي". وقال جندوجان إنه "سحب عمدا" إعجابه بالصورة عندما وجد أن "لها دوافع سياسية، والحقيقة هي أنني كنت سعيدا بزميلي السابق من ألمانيا تحت سن الواحد والعشرين حيث سجل هدف الفوز".
هولندا

هولندا تتخطى عقبة بيلاروسيا في تصفيات اليورو

تمكن منتخب هولندا، من تحقيق فوز غالٍ على حساب مضيفه روسيا بيلاروسيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «دينامو ستاديوم» بمنافسات المجموعة الثالثة لتصفيات بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020). بدأ منتخب الطواحين بقيادة المدرب رونالد كومان اللقاء بتركيز في محاولة مبكرة لخطف زمام الأمور، وتسجيل هدف التقدم، وبالفعل نجح جيورجينهو فاينالدوم في إحراز هدف التقدم بالدقيقة 32 برأسية على يمين حارس بيلا روسيا مستغلا عرضية كوينسي بروميس.
لوكا-يوفيتش‎

يوفتش يغيب عن المنتخب الصربي بسبب التخاذل

علقت الصحافة الإسبانية على غياب الدولى الصربى لوكا يوفتش مهجام فريق ريال مدريد، حيث كشفت صحيفة آس الإسبانية فى تقرير لها أن المهاجم الصاعد غاب عن منتخب بلاده بادعاء الإصابة، حيث ادعى الأخير الإصابة خلال معسكر المنتخب الصربي الذى أقيم فى شهر سبتمبر الماضى. ووفقًا لصحيفة آس، فإن ليوبيشا تومباكوفيتش المدير الفني للمنتخب الصربي قرر معاقبة يوفتش على تخاذله في المعسكر الماضي، حيث اشتكى اللاعب من الإصابة ليغيب عن مواجهة لوكسمبورج، قبل أن يشارك بقميص ريال مدريد أمام ليفانتي بعد أربعة أيام فقط.
جريزمان-مع-فرنسا‎

جريزمان يفسر سبب عدم تسديده ركلة الجزاء أمام أيسلندا

تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الأيسلندي أمس الجمعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، بهدف نظيف بفضل ركلة الجزاء التي سجلها المهاجم أوليفيه جيرو، وذلك على الرغم من أن المكلف الأول بتنفيذ ركلات الجزاء في صفوف الديوك هو نجم برشلونة أنطوان جريزمان، وعن السبب وراء عدم تنفيذ جريزمان لركلة الجزاء، قال النجم الفرنسي في تصريحات لقناة "TF1" الفرنسية: "لم أقدر على تسديد ركلة الجزاء بعد تدخل لاعب أيسلندا بعنف ضدي، لكن من الجيد لنا، أن جيرو سجل هدفًا، وتحقق الأهم بتحقيق النقاط الثلاث".
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