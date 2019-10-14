فرنسا تصطدم بتركيا في تصفيات اليورو اليوم

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

تركيا

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يحتضن ملعب استاد دو فرانس قمة مباريات اليوم عندما يستقبل المنتخب الفرنسي نظيره التركي في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وتحتل تركيا صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة، وهو نفس رصيد فرنسا في المركز الثاني، إلا أن تركيا تتفوق في المواجهات المباشرة، وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل أيسلندا الثالثة برصيد 12 نقطة نظيرتها أندورا الخامسة برصيد 3 نقاط على ملعب لاواردالسفولور ستاديوم، الساعة 8:45 مساءً.

وفي المجموعة الأولى ترحل إنجلترا لمواجهة بلغاريا الساعة 8:45 مساءً على ملعب فاسيل ليفسكي ستاديوم، وتحتل إنجلترا الصدارة برصيد 12 نقطة، بينما تتذيل بلغاريا جدول الترتيب برصيد 3 نقاط. وفي المجموعة الثانية ترحل البرتغال لمواجهة أوكرانيا على ملعب أولمبيسكي الوطني الرياضي في تمام الساعة 8:45 مساءً، وتحتل