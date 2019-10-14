«ولاية سيناء وسمنة ريهام سعيد» أبرز محاكمات الإثنين

العضو المنتدب سابقا للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» يحاكم بتهمة الكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألفًا و415 جنيهًا باستغلال وظيفته
يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
كشفت التحقيقات تواصل المتهمين مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذ عمليات إرهابية.
«سمنة
كشفت التحقيقات تواصل المتهمين مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذ عمليات إرهابية.
«سمنة ريهام سعيد»
تبدأ محكمة جنح الجيزة نظر أولى جلسات دعوى تتهم الإعلامية ريهام سعيد بتوجيه إساءة إلى الشعب المصري والسيدات على وجه التحديد، والتنمر عليهن، عقب تصريحاتها عن السمنة، إذ إن المشكو فى حقها فاجأت الناس خلال برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة، بتوجيه إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريين، واستخدمت عبارات وأوصافا لا تليق بأن تقال في برنامج، وسخرت من مرضى السمنة، وقالت عنهم إنهم ميتون، وإنهم عالة على أسرهم والمجتمع.
ذكرت الدعوى أن الإعلامية قالت في برنامجها إن "المرأة التخينة تشوه المنظر ورائحتها كريهة"، واعتبرت القضية أن ما قالته ريهام سعيد يحتوي على سموم في تعميم غريب على جميع مرضى السمنة، ما أهان عددا كبيرا من الشعب، وهو ما اعتبرته الدعوى تصريحات لا يصح أن تصدر عن مذيعة كبيرة على الهواء مباشرة، وفي برنامج شهير يذاع في جميع أرجاء الوطن العربي.
رشوة إيجوث
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر محاكمة المتهم الرئيسي في القضية المعروفة بـ"رشوة إيجوث"، بتهمة الكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألف جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود.
نسبت التحقيقات إلى المتهم ممدوح محمد عبده رطب، 65 سنة، العضو المنتدب للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، أنه حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، المالكة لعدة فنادق، منها فندقا ماريوت ومينا هاوس القاهرة، تحصّل لنفسه ولزوجاته إيمان أحمد مصطفى علم الدين، وماجدولين محمد حسن العسيلي، وسهام الكبير محمد، وولديه القاصرين "مهند ومروان"، على كسب غير مشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألفًا و415 جنيهًا باستغلال صفته الوظيفية.
وأضافت تحريات عمرو توفيق حسن عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تحصل خلال الفترة من 2012 إلى 2016، على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وأنه تحصل على الكسب غير المشروع من رشاوٍ لاستغلاله سلطات وظيفته.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، قضت فى وقت سابق بمعاقبة المتهم ممدوح محمد عبده بالسجن المُشدد عشر سنوات، مع تغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرشوة المنسوب إليه، ومصادرة المضبوطات سواء أموال نقدية أو عينية، مع عزله من وظيفته العامة، وقضت المحكمة في ذات السياق بإعفاء باقي المتهمين من العقاب، وهم كل من لورنس داوود وأحمد عبد الفتاح وصلاح محمد صفوت وبدوي عبد الحميد.
أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول فى قضية الرشوة، أنه طلب رشاوى مالية في 3 وقائع مختلفة، قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين جنيه، إذ طلب من المتهم أحمد عبد الفتاح مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة (حصل منه على مبلغ 700 ألف جنيه على دفعتين) مقابل أن يسند إلى شركة (الكنانة) مشروع توريد وتركيب المطبخ الرئيسي بفندق مينا هاوس، وذلك بواسطة من المتهم بدوي عبد الحميد.