«ولاية سيناء وسمنة ريهام سعيد» أبرز محاكمات الإثنين

العضو المنتدب سابقا للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» يحاكم بتهمة الكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألفًا و415 جنيهًا باستغلال وظيفته

تحرير:سماح عوض الله ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص

ريهام سعيد- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

كشفت التحقيقات تواصل المتهمين مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذ عمليات إرهابية. «سمنة