الضربة الأولى لفراعنة البدري.. مصر تستضيف بتسوانا

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

المنتخب الوطني

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، مباراة المنتخب الوطني وبتسوانا الودية، استعدادًا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل. وسيقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي إبراهيم نور الدين صاحب الـ40 عامًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه سيحضر اللقاء 10 آلاف مشجع، وتم تخصيص 8 آلاف تذكرة للدرجة الموحدة، و1700 للدرجة الأولى، و300 أمام المقصورة، بالإضافة إلى 70 فردا في المقصورة الرئيسية.

ويغيب عن الفراعنة محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بغرض منحه راحة إضافية قبل العودة في المعسكر المقبل، الشهر المقبل، وضم البدري 23 لاعبًا لقائمة الفراعنة، قبل أن يتم استبعاد عمرو السولية للإصابة. ويستهدف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، في المباراة الأولى له مع الفراعنة، وضع قوام رئيسي

ويغيب عن الفراعنة محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بغرض منحه راحة إضافية قبل العودة في المعسكر المقبل، الشهر المقبل، وضم البدري 23 لاعبًا لقائمة الفراعنة، قبل أن يتم استبعاد عمرو السولية للإصابة.



ويستهدف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، في المباراة الأولى له مع الفراعنة، وضع قوام رئيسي للمنتخب بجانب مشاهدة بعض العناصر الجديدة من أجل الاستفادة منهم في المرحلة المقبلة.



يشار إلى أن الجهاز الفني لمنتخب بتسوانا طلب الاكتفاء بإجراء 4 تبديلات فقط خلال المباراة، علمًا بأن البدري كان يرغب في إجراء 6 تبديلات من أجل التعرف على المستوى الحقيقى لكل اللاعبين وإعطاء الفرصة لأكبر عدد، للوقوف على بعض النقاط لاتخاذ قراراته في المرحلة المقبلة.