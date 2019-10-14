اليوم انخفاض في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

طقس معتدل - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة، اليوم الإثنين، انخفاضا طفيفا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 23 33 شبين الكوم 22 33 طنطا 21 33 دمنهور



وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

شبين الكوم 22 33

طنطا 21 33

دمنهور 22 32

الإسكندرية 23 29

بلطيم 24 29

مطروح 23 28

السلوم 21 28

سيوة 20 32

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

الزقازيق 22 33

الإسماعيلية 21 33

السويس 22 33

العريش 20 31

رفح 20 30

رأس سدر 22 33

نخل 19 32

نويبع 25 33

طابا 23 32

كاترين 17 29

الطور 24 30

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 34

مرسى علم 25 34

الفيوم 22 33

بني سويف 22 33

المنيا 22 34

أسيوط 20 34

سوهاج 22 37

قنا 23 38

الأقصر 23 39

أسوان 26 39

أبو سمبل 29 40



