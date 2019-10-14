رياضة

«مصر VS بتسوانا».. 7 أهداف في 5 مواجهات

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، مباراة المنتخب الوطني وبتسوانا الودية، استعدادا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل. ويستهدف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، في المباراة الأولى له مع الفراعنة، وضع قوام رئيسي للمنتخب، بجانب مشاهدة بعض العناصر الجديدة من أجل الاستفادة منهم في المرحلة المقبلة، علمًا بأنه يغيب عن صفوف الفراعنة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعمرو السولية، لاعب خط وسط الأهلي؛ للإصابة.
تاريخيا يحمل هذا اللقاء الرقم 6 في سجل مواجهات المنتخبين التي بدأت قبل ستة عشر عامًا وشهدت تفوقا واضحا للمنتخب الوطني بفوزه في 3 لقاءات وتعادله مرتين وتسجيله 6 أهداف مقابل هدف وحيد في شباكه. وفي ما يلي تاريخ مواجهات مصر وبتسوانا، وفقًا لاتحاد الكرة: - 7 أكتوبر 2006: تعادلا (0-0) في تصفيات أمم إفريقيا
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مران المنتخب (2)

الضربة الأولى لفراعنة البدري.. مصر تستضيف بتسوانا

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، مباراة المنتخب الوطني وبتسوانا الودية، استعدادًا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل. وسيقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي إبراهيم نور الدين صاحب الـ40 عامًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه سيحضر اللقاء 10 آلاف مشجع، وتم تخصيص 8 آلاف تذكرة للدرجة الموحدة، و1700 للدرجة الأولى، و300 أمام المقصورة، بالإضافة إلى 70 فردا في المقصورة الرئيسية.
منتخب-تركيا‎

فرنسا تصطدم بتركيا في تصفيات اليورو اليوم

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يحتضن ملعب استاد دو فرانس قمة مباريات اليوم عندما يستقبل المنتخب الفرنسي نظيره التركي في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وتحتل تركيا صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة، وهو نفس رصيد فرنسا في المركز الثاني، إلا أن تركيا تتفوق في المواجهات المباشرة، وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل أيسلندا الثالثة برصيد 12 نقطة نظيرتها أندورا الخامسة برصيد 3 نقاط على ملعب لاواردالسفولور ستاديوم، الساعة 8:45 مساءً.
ميتشو

سر حضور ميتشو مواجهة مصر وجنوب إفريقيا

حرص المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش (ميتشو)، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حضور مباراة منتخب مصر الأولمبي الودية أمام جنوب إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، جاء عن طريق رمضان صبحي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكان الفريقان قد تواجها يوم الجمعة الماضي على استاد الإسماعيلية وديا، وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما، في لقاء من ثلاثة أشواط.
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مران المنتخب (2)

الضربة الأولى لفراعنة البدري.. مصر تستضيف بتسوانا

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، مباراة المنتخب الوطني وبتسوانا الودية، استعدادًا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل. وسيقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي إبراهيم نور الدين صاحب الـ40 عامًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه سيحضر اللقاء 10 آلاف مشجع، وتم تخصيص 8 آلاف تذكرة للدرجة الموحدة، و1700 للدرجة الأولى، و300 أمام المقصورة، بالإضافة إلى 70 فردا في المقصورة الرئيسية.
حسام البدري (1)

تعرف على راتب حسام البدري مع منتخب مصر

كشف مصدر باتحاد الكرة المصري أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، وقع على عقود تدريب الفراعنة حتى مونديال 2022، حيث قال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن اتحاد الكرة برئاسة المهندس عمرو الجنايني يعقد آمالا كبيرة على حسام البدري في الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 والتأهل لنهائيات كأس العالم 2022. وعلم التحرير أن اتحاد الكرة المصري، قرر منح حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة 700 ألف جنيه راتبا شهريا شاملة الضرائب، أي أنه سيحصل على مبلغ 550 ألف جنيه صافي.
حسام-البدرى

البدري يستقر على قائمة المحليين في معسكر الفراعنة

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري، على قائمة المحليين لمعسكر الفراعنة اعتبارا من 7 أكتوبر المقبل، تمهيدًا لخوض مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، بعدما اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم، مع بتسوانا، على تحمل تكاليف إقامة وانتقالات منتخبه قبل مواجهته مع المنتخب المصري وديا، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة بالقاهرة، وتجرى محاولات لإقامة اللقاء على استاد القاهرة الدولي.
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إكرامي ووحيد في التشكيل المتوقع للأهلي ضد كانو سبورت

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب مباريات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من جوشوا بوندو، حكم ساحة، ويعاونه ميشاك ميدوبي وموجوموتسي موراكيلي، بالإضافة إلى تشيبو موكاني حكمًا رابعًا، والإثيوبي سولومون أبيبي مراقبًا للمباراة.
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