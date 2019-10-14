«مصر VS بتسوانا».. 7 أهداف في 5 مواجهات

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

المنتخب الوطني

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، مباراة المنتخب الوطني وبتسوانا الودية، استعدادا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل. ويستهدف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، في المباراة الأولى له مع الفراعنة، وضع قوام رئيسي للمنتخب، بجانب مشاهدة بعض العناصر الجديدة من أجل الاستفادة منهم في المرحلة المقبلة، علمًا بأنه يغيب عن صفوف الفراعنة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعمرو السولية، لاعب خط وسط الأهلي؛ للإصابة.

تاريخيا يحمل هذا اللقاء الرقم 6 في سجل مواجهات المنتخبين التي بدأت قبل ستة عشر عامًا وشهدت تفوقا واضحا للمنتخب الوطني بفوزه في 3 لقاءات وتعادله مرتين وتسجيله 6 أهداف مقابل هدف وحيد في شباكه. وفي ما يلي تاريخ مواجهات مصر وبتسوانا، وفقًا لاتحاد الكرة: - 7 أكتوبر 2006: تعادلا (0-0) في تصفيات أمم إفريقيا