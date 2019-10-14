مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في انهيار عقار بكرموز

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

انهيار عقار- أرشيفية

شهدت منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، انهيار عقار قديم مكون من ثلاثة طوابق، ما تسبب فى مصرع شاب وإصابة 3 آخرين، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان العقار المنهار، وتولى رجال الإنقاذ رفع الأنقاض لاستخراج الضحايا، بينما نقلتهم سيارات الإسعاف إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج، وتبين من الفحص الأولى لرجال الحي أن المنزل مقام منذ سنوات طويلة بنظام البناء القديم، وهو عبارة عن حوائط حاملة وليس أعمدة خرسانية، وأسقف خشبية وليست خرسانة، وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته للنيابة.

انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الانهيار للمعاينة، فى حضور قوات أمنية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وتبين أن العقار المنهار يحمل رقم 6 فى شارع السنيين المتفرع من شارع يوسف الحكيم بمنطقة كرموز بحى غرب الإسكندرية، وتبين من الفحص أن العقار قديم، ومكون من طابق أرضى وطابقين علويين (أسقف خشبية

انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الانهيار للمعاينة، فى حضور قوات أمنية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وتبين أن العقار المنهار يحمل رقم 6 فى شارع السنيين المتفرع من شارع يوسف الحكيم بمنطقة كرموز بحى غرب الإسكندرية، وتبين من الفحص أن العقار قديم، ومكون من طابق أرضى وطابقين علويين (أسقف خشبية وحوائط حاملة)، واتضح انهيار سقف المبنى، وبالاستعلام عن قاطنيه اتضح أن العقار تقطنه أسرة واحدة مكونة من أب وأبنائه الثلاثة.



كانت البداية بتلقى قسم شرطة كرموز إخطارا بانهيار عقار ووجود محتجزين تحت الأنقاض، وبانتشال الضحايا تبين مصرع شاب "32 عاما" في أثناء نومه، بينما تمكنت الحماية المدنية من إنقاذ والده وشقيقيه باستخدام السلم الهيدروليكي.



