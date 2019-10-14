جريمة

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في انهيار عقار بكرموز

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
انهيار عقار- أرشيفية
انهيار عقار- أرشيفية
شهدت منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، انهيار عقار قديم مكون من ثلاثة طوابق، ما تسبب فى مصرع شاب وإصابة 3 آخرين، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان العقار المنهار، وتولى رجال الإنقاذ رفع الأنقاض لاستخراج الضحايا، بينما نقلتهم سيارات الإسعاف إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج، وتبين من الفحص الأولى لرجال الحي أن المنزل مقام منذ سنوات طويلة بنظام البناء القديم، وهو عبارة عن حوائط حاملة وليس أعمدة خرسانية، وأسقف خشبية وليست خرسانة، وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته للنيابة.
انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الانهيار للمعاينة، فى حضور قوات أمنية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وتبين أن العقار المنهار يحمل رقم 6 فى شارع السنيين المتفرع من شارع يوسف الحكيم بمنطقة كرموز بحى غرب الإسكندرية، وتبين من الفحص أن العقار قديم، ومكون من طابق أرضى وطابقين علويين (أسقف خشبية
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ريهام سعيد 1

«ولاية سيناء وسمنة ريهام سعيد» أبرز محاكمات الإثنين

يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

حريق بكنيسة مارجرجس في حلون ولا خسائر بشرية

قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن حريقا شب مساء اليوم الأحد، بكنيسة مارجرجس بشرق حلوان التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة، وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الحريق تسبب في إلحاق أضرارا بمبنى الكنيسة، ولم يصب أي شخص من جراء الحادث، وتابع قائلا: "إن قوات الدفاع المدني تولت عملية السيطرة على الحريق ولم تنته من عملها حتى الآن".
اسلام من منيا القمح

المؤبد و7 سنوات للمتهمين بقتل «شهيد لقمة العيش» في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس الدائرة العاشرة بالمحكمة، المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد أبو الفتوح، صاحب محل هواتف محمولة في منيا القمح بالشرقية، في نهار ثالث أيام شهر رمضان الماضي، في القضية المعروفة بـ«شهيد لقمة العيش»، بالسجن المؤبد للمتهم الأول، و7 سنوات للمتهم الثاني، مع المراقبة 5 سنوات للمتهم الثاني.. وكانت النيابة العامة قد وجهت 3 اتهامات للمتهمين، وهي القتل العمد، واستعراض القوة، والبلطجة، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وحرزت 3 فيديوهات أظهرت تعديهم على المجني عليه.
خطف (1)

ملثمون يقتحمون مقهى ويختطفون رجل أعمال بالإسماعيلية

في واقعة ليست الأولى من نوعها، اقتحم ملثمون مقهى شعبي بالإسماعيلية، واختطفوا رجل أعمال تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين. إذ تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، بلاغا من صاحب مقهى بشارع الثلاثيني يؤكد اقتحام 6 ملثمين بالأسلحة الآلية المقهى في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، واختطفوا رجل الأعمال "أ.ال"، مالك إحدى شركات المقاولات العامة، وفروا هاربين بسيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاري البحث عن سيارات مرتكبي الواقعة.
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محكمة-ارشفية

السجن 3 سنوات لعامل هتك عرض طفلتين بشاطئ عام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح، بالسجن 3 سنوات على "م. س"، عامل، لاتهامه بهتك عرض المجني عليهما "ج. أ" و"ك. م". وتعود الواقعة في القضية رقم 17450 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة كليا برقم 819 شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد ورود بلاغ بهتك عامل عرض طفلتين بشاطئ السرايا بدائرة القسم.
حبس-كلابشات

استمرار حبس 6 عمال بـ«استثمار الإسماعيلية»

أمر القاضي الجزئي لمركز الإسماعيلية، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل 6 من عمال استثمار الإسماعيلية وكفالة 1000 جنيه لكل متهم، فيما استأنفت النيابة على القرار، وتم تحديد جلسة، غدا الإثنين، للنظر في طلب الاستئناف أمام قاضي المعارضات. وكان المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، قد أمر بحبس العمال 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات الأمن الوطني وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، ثم تم حبسهم 15 يوما قبل صدور قرار اليوم.
اغتصاب طفلة

السجن 5 سنوات لشابين لاعتدائهما جنسيا على طفلين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، وعضوية المستشارين مصطفى عطية درويش ومسعد فتحي رفاعي، وأمانة سر أحمد شعبان رجب بالسجن 5 سنوات على "ع. ي"، عامل، و"م. ع"، سائق توك توك، لاتهامهما باستدراج وخطف الطفلين "أ. م" و"ع. س"، للاعتداء عليهما جنسيا. تعود الواقعة في القضية رقم 3042 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل بالقبض على عامل وسائق توك توك لخطفهما طفلين داخل محل لممارسة الرذيلة معهم بدائرة القسم.
جثة (5)

أب يقطع ابنته بالمنشار: مستحملتش كلام طليقها

لم يحتمل الأب اللوم الذي وجهه له زوج ابنته بعبارة "أنت معرفتش تربي" بعد شهر واحد فقط من زواجها، إذ عادت إلى منزل والدها مطلقة، وهو ما لم يحتمله الأب فدخل معها فى مشادة كلامية شديدة، بسبب سوء سلوكها فخنقها ثم قطع جسدها بالمنشار لأجزاء وألقى بالرأس في صندوق قمامة.. هكذا تمكنت الأجهزة الأمنية من حل لغز العثور على أشلاء ورأس فتاة مجهولة، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثالث المنتزه بورود بلاغ من عامل قمامة، بالعثور على أشلاء ورأس مفصولة عن الجسد بأحد صناديق القمامة.
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