كوكا يقود تشكيل الفراعنة المتوقع أمام بتسوانا

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

المنتخب الوطني

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، مباراة المنتخب الوطني وبتسوانا الودية، استعدادا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل. ويستهدف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، في المباراة الأولى له مع الفراعنة، وضع قوام رئيسي للمنتخب، بجانب مشاهدة بعض العناصر الجديدة من أجل الاستفادة منهم في المرحلة المقبلة، علمًا بأنه يغيب عن صفوف الفراعنة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعمرو السولية، لاعب خط وسط الأهلي؛ للإصابة.

ويغيب عن الفراعنة محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بغرض منحه راحة إضافية قبل العودة إلى المعسكر الشهر المقبل، وضم البدري 23 لاعبا لقائمة الفراعنة، قبل أن يتم استبعاد عمرو السولية للإصابة. ويستهدف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، في المباراة الأولى له مع الفراعنة، وضع قوام رئيسي للمنتخب