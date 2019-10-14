رياضة

مصر تسقط أمام الأرجنتين في مونديال الطائرة

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
منتخب مصر للكرة الطائرة
منتخب مصر للكرة الطائرة
خسر المنتخب الوطني لكرة الطائرة من نظيره الأرجنتيني اليوم الإثنين، بنتيجة (3-1) ضمن مباريات كأس العالم المقام حاليا في اليابان والذي تختتم فعالياته غدًا الثلاثاء، وحسم الفراعنة الشوط الأول بنتيجة (27- 25)، وعدلت الأرجنتين النتيجة بالفوز بالشوط الثاني بنتيجة (25- 17)، وحسمت الأرجنتين الشوطين الثالث والرابع بنتيجة (25- 22) و(25- 17) على الترتيب، لتحسم المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة العاشرة من البطولة، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني إلى 16 نقطة في المركز الخامس، في حين لا يزال رصيد مصر 8 نقاط في المركز العاشر.
ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في البطولة غدًا الثلاثاء بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وكان منتخب الفراعنة قد حقق الفوز على أستراليا وإيران بنتيجة 3-1 في الجولتين الأولى والثانية. وخسرت مصر من بعدها كل المباريات التالية أمام كل من البرازيل وكندا وروسيا وإيطاليا وبولندا واليابان وتونس. يشار إلى
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بايرن-ميونيخ

ألكانتارا يفتح الباب أمام الاعتزال في بايرن

أعرب متوسط ميدان بايرن ميونيخ، تياجوا ألكانتارا، عن عدم اهتمامه بتعرضه للانتقادات، بسبب عدم تألقه في المباريات الكبرى، وقال تياجو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الانتقادات؟ كنت هنا في بايرن ميونيخ منذ 6 سنوات، كنا أبطالًا في كل عام، فزنا بلقب كأس ألمانيا 3 مرات، بالإضافة إلى أننا وصلنا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 4 مرات، أبدي احترامي لما يقال عني، لكني لن أجيب عن أي شيء من هذا القبيل، أحرص على اللعب فقط، أنا أخوض موسمي السابع في بايرن ميونيخ، وبطبيعة الحال الإنسان يتحمل مسؤوليات عندما يكون موجودًا في النادي لفترة طويلة".
محمد-الننى-ارسنال (6)

محمد النني يقترب من الرحيل إلى ميلان

يبدو أن نجم المنتخب الوطني محمد النني لن يبقى طويلا في صفوف فريقه الحالي بشكتاش التركي، حيث أشارت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إلى رغبة ميلان الإيطالي في التعاقد مع النني خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وترى إدارة ميلان أن النني يمثل البديل المثالي لمتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي، الذي بات قريبا للغاية من الرحيل عن صفوف الروسونيري للانضمام إلى فريق وولفر هامبتون الإنجليزي. ويأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه النني عن رغبته في الرحيل عن بشكتاش خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
تشيلسي

لعنة إصابات الأجندة الدولية تضرب تشيلسي

عانى تشيلسي من إصابات في فترة التوقف الدولية، وذلك بعد تعرض مدافعه الدنماركي أندرياس كريستينسن للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، حيث ترك كريستينسن أرض الملعب قبل نهاية المباراة بدقائق، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، لم يتمكن بعدها من إكمال المباراة، وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى إمكانية غياب المدافع الدنماركي عن مباراة منتخب بلاده المقبلة في التصفيات الأوروبية أمام جبل طارق، موضحة أنه لم تُعرف بعد المدة التي سيغيبها اللاعب.
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منتخب مصر لكرة الطائرة

للمرة السادسة.. طائرة مصر تسقط أمام اليابان

سقط المنتخب المصري للكرة الطائرة أمام نظيره الياباني، وفشل في تحقيق الانتصار للمباراة السادسة على التوالي بعد الخسارة بنتيجة 3-2 في كأس العالم، وظهر المنتخب المصري بقوة أمام نظيره الياباني صاحب الأرض، لكنه خسر في الشوط الخامس الفاصل. وفاز المنتخب الياباني في الشوط الأول 25-14، ورد المنتخب المصري بالفوز بنتيجة 25-18، ثم عاد الساموراي للفوز بالشوط الثالث 25-23، وفاز الفراعنة بالشوط الرابع بصعوبة بنتيجة 30-28، وحققت اليابان الفوز بنتيجة 15-13 في الشوط الفاصل.
منتخب مصر للكرة الطائرة 2

مونديال الطائرة.. مصر تخسر للمرة الخامسة على التوالي

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام نظيره منتخب بولندا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وخسرت مصر اللقاء بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، وجاءت نتائجها كالتالي: (25-19)،(25-18)، (25-16). وكان المنتخب المصري نجح في تحقيق انتصارَين في أول مباراتين بكأس العالم على حساب كل من أستراليا وإيران، بينما خسر 4 مواجهات على يد كل من البرازيل (3-1)، وكندا (3-2)، وروسيا (3-1)، وإيطاليا (3-0)، وأخيرا بولندا (3-0).
منتخب مصر للكرة الطائرة (2)

طائرة مصر تخسر أمام البرازيل في كأس العالم

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام البرازيل (1-3) اليوم الجمعة، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاء الشوط الأول لصالح منتخب البرازيل بواقع (25-19)، قبل أن يتعادل منتخب مصر، ويحسم الشوط الثاني لصالحه (25-21)، لكن راقصي السامبا فازوا بالشوطين الثالث (25-19)، والرابع (25-22)، ليحسموا المباراة التي تأتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة العالم، ومن ثم رفع منتخب البرازيل رصيده لـ9 نقاط في المركز الأول، في حين توقف رصيد منتخب مصر عند 6 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، لحين انتهاء باقي منافسات الجولة.
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ يدعو منتخب مصر لخوض مباراة عالمية

دعا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لإقامة مباراة ودية للمنتخب الوطني مع واحد من منتخبي الأرجنتين أو البرازيل، على أن تقام المباراة في مدينة الرياض بالسعودية، ويسعى اتحاد الكرة المصري لتوفير مباريات ودية للمنتخب المصري استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر وتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون. ونشر آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أدعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي بنجومه".
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