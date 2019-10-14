مصر تسقط أمام الأرجنتين في مونديال الطائرة

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

منتخب مصر للكرة الطائرة

خسر المنتخب الوطني لكرة الطائرة من نظيره الأرجنتيني اليوم الإثنين، بنتيجة (3-1) ضمن مباريات كأس العالم المقام حاليا في اليابان والذي تختتم فعالياته غدًا الثلاثاء، وحسم الفراعنة الشوط الأول بنتيجة (27- 25)، وعدلت الأرجنتين النتيجة بالفوز بالشوط الثاني بنتيجة (25- 17)، وحسمت الأرجنتين الشوطين الثالث والرابع بنتيجة (25- 22) و(25- 17) على الترتيب، لتحسم المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة العاشرة من البطولة، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني إلى 16 نقطة في المركز الخامس، في حين لا يزال رصيد مصر 8 نقاط في المركز العاشر.

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في البطولة غدًا الثلاثاء بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وكان منتخب الفراعنة قد حقق الفوز على أستراليا وإيران بنتيجة 3-1 في الجولتين الأولى والثانية. وخسرت مصر من بعدها كل المباريات التالية أمام كل من البرازيل وكندا وروسيا وإيطاليا وبولندا واليابان وتونس. يشار إلى

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في البطولة غدًا الثلاثاء بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وكان منتخب الفراعنة قد حقق الفوز على أستراليا وإيران بنتيجة 3-1 في الجولتين الأولى والثانية.



وخسرت مصر من بعدها كل المباريات التالية أمام كل من البرازيل وكندا وروسيا وإيطاليا وبولندا واليابان وتونس.



يشار إلى أن المنافسات تقام بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتوج باللقب المنتخب الذي ينجح في حصد أكبر عدد من النقاط.



يذكر أن البرازيل تتصدر جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، مقابل 25 نقطة لبولندا في المركز الثاني و24 نقطة للولايات المتحدة في المركز الثالث، و20 نقطة لليابان في المركز الرابع.