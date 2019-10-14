الأوبرا تعلن عن تفاصيل مهرجان الموسيقى الأربعاء

تحرير:محمد عبد المنعم ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

صورة أرشيفية

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء الأربعاء، 16 أكتوبر بالمسرح الكبير، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية الذى يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية، ومنهم "الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيسة اللجنة العلمية، الفنانة جيهان مرسي مديرة المهرجان والمؤتمر".

يذكر أن الدورة الـ27 قُدم خلالها 43 حفلا فنيا على 6 مسارح، هي «الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، دمنهور، الإسكندرية»، كما تمت إضافة مسرح جديد هذه الدورة، وهو الموجود في قصر ثقافة طنطا، وشارك فى الفعاليات مجموعة من النجوم المصريين والعرب، وحرص عدد كبير من الفنانين على الوجود