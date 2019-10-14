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الأوبرا تعلن عن تفاصيل مهرجان الموسيقى الأربعاء

تحرير:محمد عبد المنعم ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء الأربعاء، 16 أكتوبر بالمسرح الكبير، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية الذى يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية، ومنهم "الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيسة اللجنة العلمية، الفنانة جيهان مرسي مديرة المهرجان والمؤتمر".
يذكر أن الدورة الـ27 قُدم خلالها 43 حفلا فنيا على 6 مسارح، هي «الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، دمنهور، الإسكندرية»، كما تمت إضافة مسرح جديد هذه الدورة، وهو الموجود في قصر ثقافة طنطا، وشارك فى الفعاليات مجموعة من النجوم المصريين والعرب، وحرص عدد كبير من الفنانين على الوجود
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دار-الاوبرا-المصرية

الثقافة تحتفل بمرور 31 عاما على افتتاح دار الأوبرا

تحتفل وزارة الثقافة بالعيد الـ 31 لافتتاح دار الاوبرا المصرية وذلك على مدار ليلتين متصلتين، يقام الحفلان فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 10، 11 أكتوبر على المسرح الكبير حيث تكرم الدكتورة إيناس عبدالدايم 12 شخصية ساهمت فى إثراء ساحة الإبداع ولعبت دورا مهمًا فى تقديم ونشر الفنون الجادة فى مصر، وصرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا، وأضاف أن وزير الثقافة تكرم كلا من التينور صبحى بدير، الباص رضا الوكيل رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه الأسبق، إيمان مصطفى المدير الفنى لفرقة نجوم أوبرا القاهرة.
عمرو-مصطفى

موزع أغنية ديسباسيتو يشارك في ألبوم عمرو مصطفى

يصدر ألبوم الفنان عمرو مصطفى الجديد "لعبت مع الأسد"، بعد أيام قليلة، وكتب جميع كلمات أغانيه تركي آل الشيخ، الألبوم مكون من 10 أغنيات قام بتوزيعها أشهر الموزعين الموسيقيين في العالم، مثل Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da الذي تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين في أنجح أغانيهم مثل النجوم Drake، Eminem، Rihanna، Kanye West، Nicki Minaj، بالإضافة الى المؤلف والموزع الموسيقي الهندي A. R. Rahman الحاصل على جائزتي أوسكار، بجانب الموزعين Andres Torres & Mauricio Rengifo اللذين قاما بتوزيع أغنية Despactio.
عمرو-مصطفى

تعرف على تفاصيل ألبوم عمرو مصطفى الجديد

يتابع الفنان عمرو مصطفى في أمستردام بهولندا اللمسات النهائية للمكساج والماستر الخاص بأحدث ألبوماته الفنية، الألبوم مكوّن من 10 أغنيات جميعها من كلمات تركى آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى ومن توزيع موزعين عالميين لم يتم الإفصاح عنهم بعد ولكن ظهر في الصور الخاصة بكواليس الألبوم الموزع الموسيقي العالمي ريهاب. الألبوم من إنتاج شركة فيولين، ومن المقرر إطلاقه قريبًا، ويعتبر ألبوم عمرو مصطفى المقبل بمثابة عودة غنائية قوية بعد غياب 10 سنوات عن آخر ألبوماته.
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دار-الاوبرا-المصرية

الثقافة تحتفل بمرور 31 عاما على افتتاح دار الأوبرا

تحتفل وزارة الثقافة بالعيد الـ 31 لافتتاح دار الاوبرا المصرية وذلك على مدار ليلتين متصلتين، يقام الحفلان فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 10، 11 أكتوبر على المسرح الكبير حيث تكرم الدكتورة إيناس عبدالدايم 12 شخصية ساهمت فى إثراء ساحة الإبداع ولعبت دورا مهمًا فى تقديم ونشر الفنون الجادة فى مصر، وصرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا، وأضاف أن وزير الثقافة تكرم كلا من التينور صبحى بدير، الباص رضا الوكيل رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه الأسبق، إيمان مصطفى المدير الفنى لفرقة نجوم أوبرا القاهرة.
بشرى-محمد-رمضان

بشرى: محمد رمضان رائد «الراب» فى مصر

بشرى بجانب كونها فنانة، كانت لمدة 3 أعوام مديرة العمليات بمهرجان الجونة السينمائى الذى عقدت دورته الثالثة هذا العام فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، وكانت دورة هذا العام مليئة بالمسؤوليات والمفاجآت التى ظهرت خلال فعاليات المهرجان، من ضمنها ظهور الفنان محمد رمضان ضمن الضيوف رغم مهاجمته سابقا للمهرجان، إلى جانب وجود المخرج محمد خضر الذى اتهم المهرجان قبل ذلك بسرقة فكرته. وكان لـ"التحرير" حوار مع الفنانة بشرى، أجابت خلاله على تساؤلاتنا، وكشفت لنا عن رأيها فى من يصفون المهرجان بأنه للفساتين فقط.
سليم-سحاب (2)

سليم سحاب بدار الأوبرا اليوم في حفل بالمسرح الكبير

يحيي المايسترو الكبير سليم سحاب وفرقته، مساء اليوم الأحد، حفلا موسيقيا وغنائيا تحت عنوان "سحابيات" وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. ويقدم سليم سحاب خلال الحفل باقة متميزة ومتنوعة من زمن الفن الجميل، منها "حب الدنيا" لبليغ حمدي، و"أنت عمري" لمحمد عبد الوهاب، و"نعم يا حبيبى" لكمال الطويل، و"حكاية غرامى" و"ليالى الأنس" و"بنادى عليك" لفريد الأطرش، و"حبيتك بالصيف" للأخوين رحباني، و"لحن الوفاء" لرياض السنباطي، و"تمر حنة" لمحمد الموجي، و"يا عيني على قلبي" موسيقى فتافيت السكر لمحمد فوزي.
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