رياضة

سواريز يحظى بثاني أقوى انطلاقة له مع برشلونة

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
لويس سواريز
لويس سواريز
أشادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بالمستويات المميزة التي يقدمها المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، رفقة برشلونة هذا الموسم، حيث خاض مع العملاق الكتالوني 8 مباريات هذا الموسم في جميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف، وهي ثاني أفضل انطلاقة للمهاجم الأوروجوياني مع برشلونة في الموسم، وأتت أفضل انطلاقة لسواريز مع البارسا منذ انتقاله إليه قادمًا من ليفربول في صيف 2014، في موسم 2016- 2017، وحينها تمكن من تسجيل 8 أهداف في أول 8 مباريات خاضها مع الفريق في جميع المسابقات.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سواريز هو أفضل هداف لبرشلونة هذا الموسم برصيد 6 أهداف، بجانب أنه اللاعب الوحيد في البارسا الذي سجل ثنائيتين، أمام فالنسيا وإنتر ميلان، مضيفة أن هذه الأرقام قدمها اللاعب في غياب ليو ميسي عن معظم المواجهات، ما يُكسب أهداف "لويزيتو" قيمة أكبر. وتمكن سواريز الذي سينتهي تعاقده
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بايرن-ميونيخ

ألكانتارا يفتح الباب أمام الاعتزال في بايرن

أعرب متوسط ميدان بايرن ميونيخ، تياجوا ألكانتارا، عن عدم اهتمامه بتعرضه للانتقادات، بسبب عدم تألقه في المباريات الكبرى، وقال تياجو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الانتقادات؟ كنت هنا في بايرن ميونيخ منذ 6 سنوات، كنا أبطالًا في كل عام، فزنا بلقب كأس ألمانيا 3 مرات، بالإضافة إلى أننا وصلنا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 4 مرات، أبدي احترامي لما يقال عني، لكني لن أجيب عن أي شيء من هذا القبيل، أحرص على اللعب فقط، أنا أخوض موسمي السابع في بايرن ميونيخ، وبطبيعة الحال الإنسان يتحمل مسؤوليات عندما يكون موجودًا في النادي لفترة طويلة".
محمد-الننى-ارسنال (6)

محمد النني يقترب من الرحيل إلى ميلان

يبدو أن نجم المنتخب الوطني محمد النني لن يبقى طويلا في صفوف فريقه الحالي بشكتاش التركي، حيث أشارت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إلى رغبة ميلان الإيطالي في التعاقد مع النني خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وترى إدارة ميلان أن النني يمثل البديل المثالي لمتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي، الذي بات قريبا للغاية من الرحيل عن صفوف الروسونيري للانضمام إلى فريق وولفر هامبتون الإنجليزي. ويأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه النني عن رغبته في الرحيل عن بشكتاش خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
تشيلسي

لعنة إصابات الأجندة الدولية تضرب تشيلسي

عانى تشيلسي من إصابات في فترة التوقف الدولية، وذلك بعد تعرض مدافعه الدنماركي أندرياس كريستينسن للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، حيث ترك كريستينسن أرض الملعب قبل نهاية المباراة بدقائق، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، لم يتمكن بعدها من إكمال المباراة، وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى إمكانية غياب المدافع الدنماركي عن مباراة منتخب بلاده المقبلة في التصفيات الأوروبية أمام جبل طارق، موضحة أنه لم تُعرف بعد المدة التي سيغيبها اللاعب.
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سواريز (1)

مشروع بيكهام يقرب سواريز من الرحيل عن برشلونة

يبدو أن أيام المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز بات قليلة مع برشلونة، في ظل اقتراب انتهاء عقده مع صفوف البرسا، ويُعد سواريز ضمن 4 لاعبين في صفوف برشلونة، تنتهي عقودهم في صيف 2021، بجانب أرتورو فيدال، وإيفان راكيتيتش وليونيل ميسي، والأخير يحق له الرحيل مجانًا لأي ناد غير أوروبي في يونيو 2020 المقبل، وجدد سواريز عقده مع برشلونة في عام 2017 حتى عام 2021، ومه نهاية عقده سيكون عمره 34 عامًا، وبالتالي قد يقرر حينها إنهاء مسيرته في دوري أقل قوة من الدوري الإسباني، وذلك بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
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سواريز يغيب عن أوروجواي في فترة التوقف الدولية

أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، في بيان على موقعه الإلكتروني، عن تأكد غياب مهاجمه لويس سواريز عن صفوف منتخب أوروجواي في فترة التوقف الدولية المقبلة، وذلك بعد اتفاق كل من الجهاز الطبي للعملاق الكتالوني ونظيره في منتخب أوروجواي، على بقاء سواريز في برشلونة للقيام بالعلاج الطبي، ويأتي ذلك بعد العرض المميز الذي قدمه سواريز يوم الأربعاء الماضي في قيادته للبارسا لتحقيق فوز ثمين على حساب إنتر الإيطالي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الكامب نو، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
جريزمان‎ (2)

الاتحاد الإسبانى يغرم برشلونة بسبب جريزمان

أعلن الاتحاد الإسبانى لكرة القدم اليوم الخميس، عن فرض عقوبة على نادى برشلونة الإسبانى، وذلك بسبب شكوى قدمها أتليتكو مدريد بتفاوض إدارة البلوجرانا مع أنطوان جريزمان لاعب الروخى بلانكوس السابق والكتالونى حاليا، قبل المدة القانونية. وكشفت صحيفة "الماركا" الإسبانية فى تقرير لها أن الاتحاد الإسبانى وقع غرامة على النادى الكتالونى قدرها 300 يورو فقط، بعد شكوى الأتليتي حول صفقة انتقال جريزمان لقلعة الكامب نو، وانتقل جريزمان للبلوجرانا خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية بعد دفع الشرط الجزائى لأتليتكو مدريد وفسخ عقد اللاعب.
برشلونة-وفالنسيا‎

غرناطة يستهدف انتصارا نادرا أمام البارسا اليوم

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، وستكون المباراة الأبرز عندما يرحل برشلونة لمواجهة غرناطة الساعة التاسعة مساءً على ملعب نويفو لوس كارمينيس، ويحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بينما يوجد غرناطة في المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 46 مباراة من قبل، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 37 لقاءً وخسر 5 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات أخرى، وسجل البارسا في تلك المباريات 124 هدفًا واستقبلت شباكه 41 هدفًا.
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