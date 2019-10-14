سواريز يحظى بثاني أقوى انطلاقة له مع برشلونة

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

لويس سواريز

أشادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بالمستويات المميزة التي يقدمها المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، رفقة برشلونة هذا الموسم، حيث خاض مع العملاق الكتالوني 8 مباريات هذا الموسم في جميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف، وهي ثاني أفضل انطلاقة للمهاجم الأوروجوياني مع برشلونة في الموسم، وأتت أفضل انطلاقة لسواريز مع البارسا منذ انتقاله إليه قادمًا من ليفربول في صيف 2014، في موسم 2016- 2017، وحينها تمكن من تسجيل 8 أهداف في أول 8 مباريات خاضها مع الفريق في جميع المسابقات.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سواريز هو أفضل هداف لبرشلونة هذا الموسم برصيد 6 أهداف، بجانب أنه اللاعب الوحيد في البارسا الذي سجل ثنائيتين، أمام فالنسيا وإنتر ميلان، مضيفة أن هذه الأرقام قدمها اللاعب في غياب ليو ميسي عن معظم المواجهات، ما يُكسب أهداف "لويزيتو" قيمة أكبر. وتمكن سواريز الذي سينتهي تعاقده

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سواريز هو أفضل هداف لبرشلونة هذا الموسم برصيد 6 أهداف، بجانب أنه اللاعب الوحيد في البارسا الذي سجل ثنائيتين، أمام فالنسيا وإنتر ميلان، مضيفة أن هذه الأرقام قدمها اللاعب في غياب ليو ميسي عن معظم المواجهات، ما يُكسب أهداف "لويزيتو" قيمة أكبر.



وتمكن سواريز الذي سينتهي تعاقده مع النادي في يونيو 2021، من تسجيل 183 هدفًا في 255 مباراة رسمية مع الفريق، بمعدل 0.71 هدف في المباراة الواحدة.



ويأتي ذلك في الوقت الذي تتحدث فيه الكثير من الصحف الإسبانية عن بدء برشلونة التفكير في التعاقد مع خليفة للويس سواريز، وأبرزها صحيفة "ذا صن" البريطانية التي أشارت إلى أن البارسا يضع مهاجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، على رأس أولوياته.