وزارة البترول تطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز

تحرير:محمد صلاح ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

طارق الملا وزير البترول - صورة أرشيفية

تعتزم الهيئة المصرية العامة للبترول، الاستعداد لطرح مزايدة للبحث عن البترول بنهاية العام الجارى؛ لزيادة عمليات التنقيب في مناطق الامتياز المختلفة، ورفع معدلات الإنتاج في إطار تنفيذ خطة مصر تحويلها لمركز إقليمي لتداول الطاقة. وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول، في تصريح لـ"التحرير" إن الهيئة انتهت من إعداد المناطق التي ستطرحها للبحث والتنقيب عن الزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية بعد الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية، مضيفا أن عدد المناطق المستهدف طرحها يتراوح بين 10 إلى 12 بلوك، وأغلبها للبحث عن الزيت الخام.

وقال إن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم وضع خطة لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة الاستثمارات في البحث والتنقيب عن الزيت الخام؛ لزيادة معدلات الإنتاج محليا وتقليل الاعتماد على الاستيراد في توفير احتياجات السوق المحلي، ما يقلل فاتورة توفير المواد البترولية، مضيفا أن الهيئة العامة