سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وزارة البترول تطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز

تحرير:محمد صلاح ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
طارق الملا وزير البترول - صورة أرشيفية
طارق الملا وزير البترول - صورة أرشيفية
تعتزم الهيئة المصرية العامة للبترول، الاستعداد لطرح مزايدة للبحث عن البترول بنهاية العام الجارى؛ لزيادة عمليات التنقيب في مناطق الامتياز المختلفة، ورفع معدلات الإنتاج في إطار تنفيذ خطة مصر تحويلها لمركز إقليمي لتداول الطاقة. وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول، في تصريح لـ"التحرير" إن الهيئة انتهت من إعداد المناطق التي ستطرحها للبحث والتنقيب عن الزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية بعد الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية، مضيفا أن عدد المناطق المستهدف طرحها يتراوح بين 10 إلى 12 بلوك، وأغلبها للبحث عن الزيت الخام.
وقال إن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم وضع خطة لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة الاستثمارات في البحث والتنقيب عن الزيت الخام؛ لزيادة معدلات الإنتاج محليا وتقليل الاعتماد على الاستيراد في توفير احتياجات السوق المحلي، ما يقلل فاتورة توفير المواد البترولية، مضيفا أن الهيئة العامة
اقرأ المزيد
هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية توافق على إنشاء مركز إقليمي للتمويل المستدام

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية موافقة مجلس الإدارة على مشروع قرار بإنشاء المركز الاقليمي للتمويل المستدام وارساله وعرضه على رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الازمة لإستصدار قرار من السيد رئيس الجمهورية بإنشائه بهدف تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام وخلق القاعدة المعلوماتية والبحثية اللازمة لمعاونة الهيئات والشركات على اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية في محيطنا الأفريقي وفي منطقة الشرق الأوسط.
بورصة

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.07 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 14220.47 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 532.83 نقطة وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1412.05 نقطة.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

عمران: خفض تكلفة التداول بالبورصة يزيد من تنافسيتها

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مقترح خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة وإرسال مشروع القرار الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره في خطوة تجعل تكلفة عمليات التداول بالبورصة الأقل من بين أبرز 16 من الأسواق المالية الصاعدة ما يزيد تنافسية البورصة المصرية بين الأسواق الأخرى. وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم الأحد، إن الخفض بواقع 20% لمقابل عمليات التداول التي كانت تتقاضاها الهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلا من 6.25 في المائة ألف.
الجنية-المصري

بلومبيرج: الجنيه الأفضل للمستثمرين في الوقت الحالي

قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية إن الجنيه المصري يبقى مفضلا للمستثمرين الذين يقترضون بالعملات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة ثم يستثمرون في الديون المحلية للدول التي ترتفع فيها الفائدة. وأوضحت الوكالة أن الجنيه المصري استطاع تحقيق أكبر مكسب له خلال الأسبوع الماضي منذ منتصف سبتمبر 2019، إذ واصل رحلة الصعود التي جعلت منه الأفضل أداءً في العالم مقابل الدولار هذا العام بعد الهريفنيا الأوكرانية. وارتفع سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك بواقع قرشين خلال تعاملات اليوم، ليسجل أقل سعر للدولار بنحو 16.30 جنيه للبيع.
اقرأ المزيد من الأخبار
طارق-الملا-وزير-البترول-02

ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 7.2 مليار قدم

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن صناعة الغاز الطبيعي تشهد تحولات إيجابية هائلة في مصر خلال العامين الأخيرين، مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعي إلى أعلى معدلاته في شهر سبتمبر الحالي والتوسع في استخدامات الغاز بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتيا من إنتاجه وتوفير فائض للتصدير وتنمية صناعات القيمة المضافة. وأكد الوزير أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمر لقطاع البترول ومتابعته الكاملة لتنفيذ مشروعات صناعة الغاز الطبيعي، ساهم بقوة في الوصول لنتائج متميزة وتحفيز الشركات العالمية لسرعة الانتهاء من المشروعات ومواصلة ضخ استثمارات إضافية لتنمية احتياطيات الغاز المصرية خاصة في ظل ما تشهده مصر من استقرار وبيئة مواتية للاستثمارات، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الجمعة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]