إرهاب

عبد العال: مكافحة الإرهاب ليست المواجهة المسلحة فقط

تحرير:أحمد جاد ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع
علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع
شارك الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، في اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابع للاتحاد البرلماني الدولي، في إطار فاعليات اجتماعات الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المتصلة بها المنعقدة حاليا في العاصمة الصربية بلجراد، واستعرض أهم نتائج المؤتمر الإقليمي الأول للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد في مدينة الأقصر من 26 إلى 28 فبراير الماضي، تحت عنوان "دور البرلمانيين في مواجهة تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتحديات المرتبطة به".
وأشار عبد العال إلى أن مؤتمر الأقصر أثمر عن العديد من النتائج ، كان في طليعتها إدراك حقيقة هامة وهي أن التطرف يحتاج إلى معالجة شاملة، ترتكز على التصدي للجذور الأيديولوجية التكفيرية المسببة للإرهاب، مع عدم الفصل بين نشر الفكر المتطرف وارتكاب أعمال إرهابية مادية، فكلاهما مترابطان، إذ لا بد للتطرف من أن
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الشرطة-التونسية

مقتل سائح فرنسي وإصابة جندي في حادث طعن بتونس

لقي سائح فرنسي مصرعه، وأُصِيب جندي بجروح، اليوم الإثنين، في حادث طعن بمدينة جرزونة الكائنة بولاية بنزرت التونسية، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني، في تصريح، إنه تم التعرف على هوية المعتدي، الذي تمكَّن من الفرار عقب تنفيذ الهجوم، وجارٍ بذل الجهود لملاحقته، وتحديد الدافع وراء ارتكاب الحادث. ?ويأتي هذا الحادث، بعد أقلّ من شهر على حادثة مماثلة، قتل خلالها رجل أمن وأصيب عسكري بجروح، بعد تعرضهما لعملية طعن من قبل شخص قرب محكمة الاستئناف بمدينة بنزرت شمال البلاد.
حركة-طالبان

مقتل رئيس مقاطعة جاجاتو في كابول على يد طالبان

لقى رئيس مقاطعة جاجاتو بإقليم وردك وسط أفغانستان، مصرعه على يد مسلحي حركة طالبان الأفغانية. ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن مسئول أفغاني قوله اليوم الأحد: "إن متشددي حركة طالبان قتلوا بالرصاص رئيس جاجاتو راز محمد بإقليم وردك بوسط البلاد في وقت متأخر من يوم أمس السبت". وقال مكتب حاكم وردك إن رئيس المقاطعة قتل، أمس، في كابول، بينما كان يحضر ورشة عمل نظمت لحكام المناطق في كابول. وفي الوقت نفسه، أعلنت حركة طالبان في بيان مسؤوليتها عن اغتيال المسئول الأفغاني.
انفجار في بوركينا فاسو - أرشيفية

16 قتيلا حتى الآن.. هجوم دموي على مسجد في بوركينا فاسو

شن مسلحون، هجوما على مسجد في شمال بوركينا فاسو، نتج عنه مقتل 16 شخصا وإصابة اثنان بجروح بالغة، وأوضح مصدر أمني، اليوم السبت، أن مسلحون هاجموا المسجد الكبير في سالموسي يوم الجمعة بين الساعة 19,00 و20,00، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل"، موضحا أن 13 شخصًا لقوا حتفهم فورا، بينما مات 3 آخرين في وقت لاحق بسبب تأثرهم بالجروح التي لحقت بهم، لافتا إلى أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة، وكشف أحد سكان بلدة "جوروم جوروم" القريبة من موقع المسجد، أن سكان سالموسي فروا من منازلهم بعد الهجوم، بحسب العربية.
مقاتلو-داعش-الفارين-من-باغوز

هروب دواعش من السجن.. مخاطر العدوان التركي بدأت تتحقق

رغم التخوفات والتحذيرات الدولية من مخاطر العدوان التركي على شمال شرقي سوريا الذي صنف بأنه عدوانا واعتداء على أراضي بلد آخر، خاصة وأنه يستهدف مواقع تضمن سجونا وأماكن احتجاز للآلاف من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، إلا أنه بعد مرور أقل من 72 ساعة على الهجوم العسكري التركي، وقع ما كان يخشاه الجميع، إذ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، هروب 5 معتقلين دواعش، فروا من أحد السجون التي تديرها، بعد سقوط قذائف تركية في جواره في مدينة القامشلي. وسط مخاوف لا تتوقف من هروب آلاف الإرهابيين وإعادة العمل بناء قدرات التنظيم من جديد.
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إطلاق-نار-في-الأمريكية (6)

بعد المعبد اليهودي.. إطلاق نار شرق ألمانيا

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بوقوع حادث إطلاق نار جديد في بلدة شرقي ألمانيا، مجاورة لمدينة "هاله"، التي قتل فيها شخصان على يد مسلح أمام معبد يهودي، في وقت سابق. وذكرت مجلة "فوكوس" أن إطلاق النار الثاني وقع في لاندسبرج التي تبعد نحو 15 كيلومترا شرقي هاله، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وقالت الشرطة الألمانية، إن شخصين قتلا في إطلاق نار بمدينة هاله بشرق البلاد، اليوم الأربعاء، وإنها تبحث عن مشتبه به.
ضرب-نار-مسدس-رصاص

إطلاق نار أمام معبد يهودي بألمانيا.. ومقتل شخصين

قالت الشرطة الألمانية، إن شخصين قتلا في إطلاق نار بمدينة هاله بشرق البلاد، اليوم الأربعاء، وإنها تبحث عن مشتبه به. وأضافت الشرطة المحلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بحسب النتائج الأولية، لقي أشخاص حتفهم. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب. نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن". وقال متحدث باسم الشرطة إنه "تم سماع طلقات نارية، فيما فر الجاني المزعوم على متن سيارة"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
الحوثيين

مليشيا الحوثي تغلق كافة محطات الوقود في صنعاء

أفادت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، بأن الميليشيات الحوثية أمرت بإغلاق كافة محطات الوقود في العاصمة صنعاء، وأبقت على 4 محطات تعمل بالتناوب، يملكها قادة حوثيون، وأن الميليشيات حددت كميات بعينها كل 6 أيام لملاك السيارات والحافلات، ما فاقم أزمة الوقود المستمرة منذ أسابيع، موضحة أن تلك المحطات تفتح من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا، وتستأنف عملها من الثالثة بعد الظهر حتى الثامنة مساء فقط، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.
طالبان

انفجار في جامعة غزني بأفغانستان.. وإصابة 13 شخصا

أعلن مسؤول في مديرية الصحة بولاية غزني وسط أفغانستان، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 13 شخصا في انفجار استهدف جامعة الولاية غزني، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن الانفجار وقع داخل أحد قاعات جامعة غازني في جنوب شرق أفغانستان. وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، في نبأ عاجل لها، أنه لم ترد أي تقارير فورية توضح طبيعة الانفجار أوالخسائر المحتملة. وفي الوقت ذاته لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.
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