عبد العال: مكافحة الإرهاب ليست المواجهة المسلحة فقط

تحرير:أحمد جاد ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع

شارك الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، في اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابع للاتحاد البرلماني الدولي، في إطار فاعليات اجتماعات الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المتصلة بها المنعقدة حاليا في العاصمة الصربية بلجراد، واستعرض أهم نتائج المؤتمر الإقليمي الأول للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد في مدينة الأقصر من 26 إلى 28 فبراير الماضي، تحت عنوان "دور البرلمانيين في مواجهة تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتحديات المرتبطة به".

وأشار عبد العال إلى أن مؤتمر الأقصر أثمر عن العديد من النتائج ، كان في طليعتها إدراك حقيقة هامة وهي أن التطرف يحتاج إلى معالجة شاملة، ترتكز على التصدي للجذور الأيديولوجية التكفيرية المسببة للإرهاب، مع عدم الفصل بين نشر الفكر المتطرف وارتكاب أعمال إرهابية مادية، فكلاهما مترابطان، إذ لا بد للتطرف من أن