لحظات رعب تلاميذ مدرسة المرج في انفجار أسطوانة غاز

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

انفجار أسطوانة غاز - أرشيفية

دوي انفجار هائل هز أرجاء منطقة المرج، اليوم الإثنين، حالة من الفزع الشديد انتابت الأهالي، ازداد الأمر خطورة مع انهيار السور الفاصل بين عقار سكني وإحدى المدارس، أصوات صراخ التلاميذ سيطرت على الموقف، كر وفر، الجميع يهرول مغادرا محراب العلم خوفا من موت وشيك، لكن تدخل عقلاء المنطقة والقائمين على إدارة المدرسة أعاد قدرا من الهدوء مع تنظيم عملية إخلاء المدرسة من التلاميذ حرصًا على سلامتهم تزامنًا مع وصول قوات الشرطة مدعومة برجال الإنقاذ البري وخبراء المفرقعات.

تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إشارة من شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بمحيط مدرسة النخبة الإسلامية في شارع محطة المياه بمنطقة المرج. انتقلت قوات الأمن ورجال الحماية المدنية، وكشفت المعاينة الأولية عن انفجار أسطوانة بوتاجاز في الدور الأرضي لعقار

تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إشارة من شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بمحيط مدرسة النخبة الإسلامية في شارع محطة المياه بمنطقة المرج.



انتقلت قوات الأمن ورجال الحماية المدنية، وكشفت المعاينة الأولية عن انفجار أسطوانة بوتاجاز في الدور الأرضي لعقار مكون من 6 طوابق، مجاور لمدرسة النخبة الإسلامية، ما أدى إلى انهيار السور الفاصل بين المدرسة والعقار.



أسرع رجال الدفاع المدني والشرطة بإخلاء العقار المجاور للمدرسة، وأكد مصدر أمني مسؤول عدم إصابة أي من التلاميذ، وإصابة صاحب الشقة "بائع متجول"، وتم نقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.







