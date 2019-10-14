جريمة

لحظات رعب تلاميذ مدرسة المرج في انفجار أسطوانة غاز

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
انفجار أسطوانة غاز - أرشيفية
انفجار أسطوانة غاز - أرشيفية
دوي انفجار هائل هز أرجاء منطقة المرج، اليوم الإثنين، حالة من الفزع الشديد انتابت الأهالي، ازداد الأمر خطورة مع انهيار السور الفاصل بين عقار سكني وإحدى المدارس، أصوات صراخ التلاميذ سيطرت على الموقف، كر وفر، الجميع يهرول مغادرا محراب العلم خوفا من موت وشيك، لكن تدخل عقلاء المنطقة والقائمين على إدارة المدرسة أعاد قدرا من الهدوء مع تنظيم عملية إخلاء المدرسة من التلاميذ حرصًا على سلامتهم تزامنًا مع وصول قوات الشرطة مدعومة برجال الإنقاذ البري وخبراء المفرقعات.
تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إشارة من شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بمحيط مدرسة النخبة الإسلامية في شارع محطة المياه بمنطقة المرج. انتقلت قوات الأمن ورجال الحماية المدنية، وكشفت المعاينة الأولية عن انفجار أسطوانة بوتاجاز في الدور الأرضي لعقار
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«كان بيجامل في فرح».. حبس عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، القبض على كل من عادل شكل، كبير مشجي نادي الاتحاد السكندري، وأحمد سوادة، ومروان البوك، اليوم الإثنين، بتهمة حيازة أسلحة بعد تداول فيديو لهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بإحرازهم أسلحة بيضاء ونارية وترويع للمواطنين والبلطجة، فيما أصدر المستشار عبد العزيز سامي رئيس نيابة سيدي جابر، قراراً يقضي بحبس المتهمين الثلاثة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على المضبوطات من الأسلحة وتفريغ الفيديوهات التى تكشف حيازتهم للأسلحة.
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«بتشتمني قدام مراتي».. قصة جملة انتهت بذبيحة في رشيد

كعادته كل صباح، خرج "محمود" (اسم مستعار) قاصدا محل عمله في مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، وودعته زوجته "ذوات" على أمل تجدد اللقاء، إلا أنها لم تدرِ أنها نظرة الوداع، وأنهما لن يتقابلا ثانية لنهاية العمر، إذ قُتلت الزوجة في جريمة بشعة أضحت حديث الساعة في المدينة البسيطة. علاقة محبة وأخوة جمعت بين "محمود" وشقيقه "أحمد" حتى بعد زواج الأول بفتاة تدعى "ذوات"، ظل الأخ يتردد على منزله لزيارته والاطمئنان عليه وبات الاثنان محل حديث الجيران في منطقة "برج رشيد"، أينما رحلا لاحقتهما كلمات الثناء والإشادة كونهما مثالا جيدا للأخوة.
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مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في انهيار عقار بكرموز

شهدت منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، انهيار عقار قديم مكون من ثلاثة طوابق، ما تسبب فى مصرع شاب وإصابة 3 آخرين، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان العقار المنهار، وتولى رجال الإنقاذ رفع الأنقاض لاستخراج الضحايا، بينما نقلتهم سيارات الإسعاف إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج، وتبين من الفحص الأولى لرجال الحي أن المنزل مقام منذ سنوات طويلة بنظام البناء القديم، وهو عبارة عن حوائط حاملة وليس أعمدة خرسانية، وأسقف خشبية وليست خرسانة، وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته للنيابة.
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«ولاية سيناء وسمنة ريهام سعيد» أبرز محاكمات الإثنين

يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
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إصابة شخص في انفجار داخل محل «فول وطعمية» بالشرقية

شهدت منطقة كفر الإشارة التابعة لدارة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، وقوع انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل محل "فول وطعمية"، ما أسفر عنه إصابة صاحب المحل بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل محل "فول وطعمية" بكفر "الإشارة" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.
جثة

مصرع ولي أمر تلميذ بعد مشاجرة مع مُعلم بالإسكندرية

لقي ولي أمر تلميذ مصرعه، بمدرسة محرم بك الإعدادية بنين، بمحرم بك، حي وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دخوله فى مشاجرة مع أحد معلمي المدرسة، اعتراضاً منه على قيام المُعلم بضرب نجله التلميذ بحزام ما أثار غضب ولي الأمر الذى توجه للمعلم لتوجيه اللوم والعتاب، للمعلم وانتهى الأمر بدخولهما فى مشاجرة ثم سقط ولي الأمر ليلقى مصرعه. وتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بمصرع ولي أمر أحد التلاميذ بعد مشاجرة وقعت بينه وبين أحد معلمي المدرسة.
حرائق

بسبب حريق في نخيل.. تلاميذ يتركون مدارسهم بالمنيا

سيطرت حالة من الخوف والفزع الشديد على تلاميذ وأهالي قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، ظهر اليوم الثلاثاء، بسبب خروج أدخنة كثيفة ناتجة من اندلاع حريق في عدد من النخيل والأشجار الموجودة داخل الوحدة الاجتماعية التابعة للتضامن الاجتماعي الملاصقة للمدارس الثلاث من الناحية الشمالية، وتسبب الحريق في ترك التلاميذ مدارسهم، وهرول الأهالي إلى المدارس لإنقاذ أبنائهم من الحريق، وتمكن الأهالي وسيارات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماده قبل وصوله إلى المدارس الثلاث.
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إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة بجميع أجزاء الجسم من الدرجتين الثانية والثالثة، اليوم الإثنين، على أثر انفجار أسطوانة غاز بمنزل بقرية نكلا العنب التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى تفحم الشقة بالكامل وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى إيتاي البارود العام؛ لتلقي العلاج اللازم، وتم نقلهم إلى مركز الحروق داخل المستشفى، وجار انتداب فريق من النيابة العامة بمركز إيتاى البارود لمكان الحادث للمعاينة، وتحرر محضر بالواقعة.
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