الأعمال الفنية الهابطة في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

وجهت الدكتورة أمل زكريا عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لرئيس الحكومة، ووزيرة الثقافة، بسبب انتشار الأعمال الفنية الهابطة التي كانت سببا في فساد أخلاق بعض الشباب، إذ أن انتشار هذه الأعمال يرجع لغياب الرقابة والمتابعة من جانب أجهزة الدولة في مواجهة الأعمال التي تتنافى مع عادات وقيم الشعب المصري، مؤكدة أن الأمر لم يتوقف عند الأعمال الفنية الهابطة التي تتنافى مع قيم المجتمع، لكن وصل الأمر لتصوير فيديوهات في الشارع ونشرها على مواقع مثل اليوتيوب وتحتوي على حركات غير لائقة وألفاظ بذيئة.

وأوضحت زكريا، اليوم الإثنين، أن غياب الرقابة على تلك التجاوزات سببا أساسيا في زيادة معدلات الجريمة، وكذلك سبب انتشار بعض قضايا الأسرة الغريبة التي امتلأت بها المحاكم، مشددة على ضرورة تكاتف كافة أجهزة الدولة في مواجهة هذا التلوث الأخلاقي والبداية من الأسرة التي يجب أن يكون لها دور في التربية ومواجهة