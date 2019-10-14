بيان عاجل بالبرلمان لوزيرة البيئة بسبب المخلفات

تحرير:محمد محمود ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

قمامة - صورة أرشيفية

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا لرئيس مجلس النواب عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، لإلقائه في أقرب جلسة في حضور وزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية بشأن ما تعانيه مصر من عدم وجود استراتيجية للتعامل مع المخلفات، ما أدى ذلك إلى تلوث بيئي جسيم ونشر ثقافة القبح في المجتمع، قائلة إنه نظرا لعدم وجود استراتيجية في التعامل المخلفات أدى إلى عملية اشتعال دائم ومستمر لمقالب القمامة بالطوب الرملي في القطامية ومدينة 6 أكتوبر.

وأكدت فراج، اليوم الإثنين، أن وزارة البيئة فشلت في القيام بدورها فى حماية البيئة المصرية فتركت التلوث والغازات المضرة الناتجة من احتراق القمامة تنهش في صحة المواطن المصري وتحرق صدره، في ظل غياب استراتيجية لإدارة المخلفات ما نتج عنه آثار سلبية، وأدى ذلك إلى صدور تقارير عالمية مسيئة للبيئة المصرية، كما