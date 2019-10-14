لعنة إصابات الأجندة الدولية تضرب تشيلسي

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

تشيلسي

عانى تشيلسي من إصابات في فترة التوقف الدولية، وذلك بعد تعرض مدافعه الدنماركي أندرياس كريستينسن للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، حيث ترك كريستينسن أرض الملعب قبل نهاية المباراة بدقائق، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، لم يتمكن بعدها من إكمال المباراة، وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى إمكانية غياب المدافع الدنماركي عن مباراة منتخب بلاده المقبلة في التصفيات الأوروبية أمام جبل طارق، موضحة أنه لم تُعرف بعد المدة التي سيغيبها اللاعب.

يشار إلى أن تشيلسي عانى من إصابة نجولو كانتي، لاعب الوسط الذي أصيب برفقة منتخب فرنسا وغاب عن مباراة أيسلندا، بينما لن يكون أنطونيو روديجر وروبن لوفتوس تشيك في قائمة مباراة السبت المقبل أمام نيوكاسل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة إيمرسون بالميري وكوفاسيتش. يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الخامس في جدول

يشار إلى أن تشيلسي عانى من إصابة نجولو كانتي، لاعب الوسط الذي أصيب برفقة منتخب فرنسا وغاب عن مباراة أيسلندا، بينما لن يكون أنطونيو روديجر وروبن لوفتوس تشيك في قائمة مباراة السبت المقبل أمام نيوكاسل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة إيمرسون بالميري وكوفاسيتش.



يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن متصدر جدول الترتيب ليفربول، ويستعد البلوز لاستقبال نيوكاسل يوم السبت المقبل في الدوري.



وبالنظر إلى التصفيات الأوروبية، تحتل الدنمارك المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، مناصفة مع إيرلندا متصدرة المجموعة، إلا أن المواجهات المباشرة تصب في صالح الأخيرة.