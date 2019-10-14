رياضة

لعنة إصابات الأجندة الدولية تضرب تشيلسي

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
تشيلسي
تشيلسي
عانى تشيلسي من إصابات في فترة التوقف الدولية، وذلك بعد تعرض مدافعه الدنماركي أندرياس كريستينسن للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، حيث ترك كريستينسن أرض الملعب قبل نهاية المباراة بدقائق، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، لم يتمكن بعدها من إكمال المباراة، وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى إمكانية غياب المدافع الدنماركي عن مباراة منتخب بلاده المقبلة في التصفيات الأوروبية أمام جبل طارق، موضحة أنه لم تُعرف بعد المدة التي سيغيبها اللاعب.
يشار إلى أن تشيلسي عانى من إصابة نجولو كانتي، لاعب الوسط الذي أصيب برفقة منتخب فرنسا وغاب عن مباراة أيسلندا، بينما لن يكون أنطونيو روديجر وروبن لوفتوس تشيك في قائمة مباراة السبت المقبل أمام نيوكاسل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة إيمرسون بالميري وكوفاسيتش.  يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الخامس في جدول
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بايرن-ميونيخ

ألكانتارا يفتح الباب أمام الاعتزال في بايرن

أعرب متوسط ميدان بايرن ميونيخ، تياجوا ألكانتارا، عن عدم اهتمامه بتعرضه للانتقادات، بسبب عدم تألقه في المباريات الكبرى، وقال تياجو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الانتقادات؟ كنت هنا في بايرن ميونيخ منذ 6 سنوات، كنا أبطالًا في كل عام، فزنا بلقب كأس ألمانيا 3 مرات، بالإضافة إلى أننا وصلنا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 4 مرات، أبدي احترامي لما يقال عني، لكني لن أجيب عن أي شيء من هذا القبيل، أحرص على اللعب فقط، أنا أخوض موسمي السابع في بايرن ميونيخ، وبطبيعة الحال الإنسان يتحمل مسؤوليات عندما يكون موجودًا في النادي لفترة طويلة".
محمد-الننى-ارسنال (6)

محمد النني يقترب من الرحيل إلى ميلان

يبدو أن نجم المنتخب الوطني محمد النني لن يبقى طويلا في صفوف فريقه الحالي بشكتاش التركي، حيث أشارت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إلى رغبة ميلان الإيطالي في التعاقد مع النني خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وترى إدارة ميلان أن النني يمثل البديل المثالي لمتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي، الذي بات قريبا للغاية من الرحيل عن صفوف الروسونيري للانضمام إلى فريق وولفر هامبتون الإنجليزي. ويأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه النني عن رغبته في الرحيل عن بشكتاش خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
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سواريز يحظى بثاني أقوى انطلاقة له مع برشلونة

أشادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بالمستويات المميزة التي يقدمها المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، رفقة برشلونة هذا الموسم، حيث خاض مع العملاق الكتالوني 8 مباريات هذا الموسم في جميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف، وهي ثاني أفضل انطلاقة للمهاجم الأوروجوياني مع برشلونة في الموسم، وأتت أفضل انطلاقة لسواريز مع البارسا منذ انتقاله إليه قادمًا من ليفربول في صيف 2014، في موسم 2016- 2017، وحينها تمكن من تسجيل 8 أهداف في أول 8 مباريات خاضها مع الفريق في جميع المسابقات.
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مانشستر سيتي

الأحد الكروي.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، حيث يستمر الدوري المصري بمواجهة الجونة أمام مصر للمقاصة في الثالثة عصرًا، وستكون المواجهة الأبرز في «الإجيبشن ليج» هي التي ستجمع بين الزمالك ونادي مصر، في الثامنة مساء اليوم، وفي الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا يلعب مانشستر سيتي ضد وولفر هامبتون، وساوثهامبتون ضد تشيلسي، وأرسنال ضد بورنموث، أما في الخامسة فيحل مانشستر يونايتد ضيفًا على نيوكاسل، في ختام الجولة الثامنة.
تشيلسي وفالنسيا (3)

تشيلسي يفوز على ليل وأياكس يكتسح فالنسيا

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره ليل الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "بيار موروا"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، سجل تامي أبراهام هدف التقدم للبلوز، وأدرك فيكتور أوسيمين هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف ويليان بورخيس دا سيلفا هدف الفوز للفريق الإنجليزي، الذي رفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، محققًا فوزه الأول، وظل فريق ليل في المركز الأخير بدون نقاط.
أحمد-المحمدي-أستون-فيلا

تريزيجيه يصنع هدفًا في تعادل أستون فيلا بالدوري

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي الفوز على نظيره فريق برايتون في مباراة الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في المباراة التي جمعت بينهما على استاد ستامفورد بريدج معقل فريق البلوز. افتتح جورجينهو لاعب البلوز التسجيل في المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 50 من زمن المباراة، قبل أن يضيف ويليان بورخيس دا سيلفا الهدف الثاني في شباك فريق برايتون. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق تشيلسي لــ 11 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق برايتون عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.
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أرنولد: العلامة الكاملة فى الدورى تثبت المستوى

أشاد ترينت ألكسندر أرنولد مدافع فريق ليفربول، بفوز فريقه على تشيلسي في البريمرليج، ونجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وأشار أرنولد إلى أن فريقه استعاد توازنه سريعًا بعد الخسارة التي تعرض لها أمام نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي. وسجل أرنولد هدف المباراة الأول فى الدقيقة الـ14 من كرة ثابتة، مررها له محمد صلاح ليسكنها على يسار كيبا حارس مرمى البلوز.
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