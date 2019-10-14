القوات البحرية تنقذ طاقم طائرة هليكوبتر مفقودة

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

القوات البحرية - صورة أرشيفية

ورد بلاغ من مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة باختفاء طائرة تابعة لشركة الخدمات البترولية، وذلك في أثناء عملها مع إحدى المنصات البترولية بالبحر المتوسط شمال قاعدة بورسعيد وتحمل أفراد من جنسيات مختلفة (طاقم الطائرة المصري و3 أفراد أخرين إنجليزي وإيطالي ونيجيري)، وفي إطار جهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري وتأمين السواحل وحماية الحدود البحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، نجحت عناصر القوات البحرية في انقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت بالبحر المتوسط.

وصدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه 3 قطع من وحدات القوات البحرية لتقديم المعاونة بالإنقاذ للطائرة بموقع البلاغ، إذ تمكنت وحدات القوات البحرية من اكتشاف وجود طاقم وركاب الطائرة يرتدون سترات النجاة بالبحر، وانتشلت الوحدات البحرية جميع أفراد طاقم الطائرة وصعدوا على متن إحدى الوحدات التابعة