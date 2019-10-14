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القوات البحرية تنقذ طاقم طائرة هليكوبتر مفقودة

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
القوات البحرية - صورة أرشيفية
القوات البحرية - صورة أرشيفية
ورد بلاغ من مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة باختفاء طائرة تابعة لشركة الخدمات البترولية، وذلك في أثناء عملها مع إحدى المنصات البترولية بالبحر المتوسط شمال قاعدة بورسعيد وتحمل أفراد من جنسيات مختلفة (طاقم الطائرة المصري و3 أفراد أخرين إنجليزي وإيطالي ونيجيري)، وفي إطار جهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري وتأمين السواحل وحماية الحدود البحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، نجحت عناصر القوات البحرية في انقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت بالبحر المتوسط.
وصدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه 3 قطع من وحدات القوات البحرية لتقديم المعاونة بالإنقاذ للطائرة بموقع البلاغ، إذ تمكنت وحدات القوات البحرية من اكتشاف وجود طاقم وركاب الطائرة يرتدون سترات النجاة بالبحر، وانتشلت الوحدات البحرية جميع أفراد طاقم الطائرة وصعدوا على متن إحدى الوحدات التابعة
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نوفمبر..انتهاء التسجيل بامتحانات «أبناؤنا في الخارج»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، عن أن آخر موعد لتسجيل التقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2019 - 2020، يوم 14 نوفمبر المقبل، وذلك على الرابط التالي: http://sabroad.emis.gov.eg/index_aboardlogin.aspx، ويأتي ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير مصالح أبنائنا الطلاب المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن ترسل السفارات جميع الاستمارات في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي من تاريخ انتهاء فترة التسجيل.
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السبت.. الآثار تكشف سر جديد لقدماء المصريين

تعلن وزارة الآثار، يوم السبت المقبل، تفاصيل اكتشاف خبيئة لعدد من التوابيت الملونة والمومياوات بجبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر، والذي يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية. وكانت البعثة التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة بمدينة القرنة غربي محافظة الأقصر في منطقة جبانة العساسيف الأثرية، قد عثرت، أمس الأحد، على خبيئة تضم عددا كبيرا من التوابيت. وتقع منطقة العساسيف، بالقرب من معبد الملكة حتشبسوت جنوب منطقة ذراع أبو النجا، وشمال دير المدينة، وتحتوي على العديد من المقابر الأثرية.
.وزيرة-هالة-زايد الصح- تتابع-الاستعدادات -عمليات قسطرة -لقلب في-بورسعيد (1)

الصحة: «قوائم الانتظار» أجرت 256 ألف عملية عاجلة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 256 ألفاً و264 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 وحتى أمس الأحد. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تتضمن 113 ألفا و569 عملية قسطرة قلب، و18 ألفا و240 جراحة قلب مفتوح، و86 ألفا و366 جراحة رمد، و10 آلاف و813 جراحة مخ وأعصاب.
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تمويل 18 ألف مشروع للمرأة المعيلة بـ306 ملايين جنيه

مول صندوق (تحيا مصر) أكثر من 18 ألف سيدة حتى الآن بقيمة 306 ملايين جنيه تقريبا ضمن برنامج (مستورة) لدعم المرأة المعيلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال برتوكول تعاون بين الصندوق وبنك ناصر، حيث وفّر الصندوق قرضا دوارا في شكل أدوات إنتاج للمراة المعيلة؛ ليعينها على تنفيذ مشروع متناهي الصغر ويتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، جاء ذلك في تقرير للصندوق، اليوم الإثنين، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الريفية والذي يوافق غدا الثلاثاء، مشددا على أهمية دور السيدات والفتيات في ضمان استدامة الأسر والمجتمعات الريفية.
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الأرصاد: طقس غدا مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة وبالنسبة للبحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة والموج يتراوح من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة والموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين.
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تنفيذ تدريب «مصري - فرنسي» في البحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية بالإشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة. تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات.
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الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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مجموعات تقوية.. قرارات محافظ الإسكندرية لضبط التعليم

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإيكندرية، حزمة قرارات لضبط العملية التعليمية، إذ وجه بوضع علم الجمهورية وعلم المحافظة في مكان واضح بالمدرسة وتفعيل توزيع الجدول المدرسي، والإشراف اليومي والتأكد من توزيع المقررات الدراسية وكتابتها في صدر السجلات، وطالب بتفعيل مجموعات التقوية لطلاب المدارس، تنفيذا لقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وعدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة، بالإضافة إلى حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف تلك التعليمات بشكل فوري.
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