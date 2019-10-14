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قيس سعيد.. أستاذ القانون من الجامعة إلى قصر قرطاج

يرتكز مشروع قيس سعيد على لا مركزية القرار السياسي، وتوزيع السلطة على الجهات.. ويتبنى شعارات الثورة التي أطاحت بنظام «بن علي» في 2011، ومنها «الشعب يريد» و«السلطة للشعب»
تحرير:وفاء بسيوني ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
قيس سعيد
قيس سعيد
فوز كاسح حققه الأكاديمي قيس سعيد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس، التي جرت الأحد لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بين قيس سعيد المرشح المستقل، ونبيل القروي مرشح حزب "قلب تونس" المدعوم من قوى يسارية وليبرالية. فور إغلاق مراكز الاقتراع أشارت النتائج الأولية واستطلاعات الرأي إلى فوز كبير لسعيد بحصوله على نحو 72 في المئة من الأصوات مقابل نحو 27 في المئة لمنافسه القروي. وتحدثت الاستطلاعات أيضا عن إقبال لافت، حيث ناهزت نسبة المشاركة 70 في المئة.
وأعلن التليفزيون نتائج أولية نشرتها مؤسسة "سيجما كونساي" لاستطلاع الآراء، تحقيق المرشح المستقل لرئاسيات تونس قيس سعيد 76.9 فى المئة من الأصوات، ليقترب من الوصول إلى قصر قرطاج. وتمتد ولاية الرئيس التونسي الجديد لخمس سنوات، وهو الذي يعين بالتشاور مع رئيس الحكومة كلا من وزير الدفاع والخارجية لارتباطهما
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الجش- السوري (4)

بعد التحالف مع الأكراد.. الجيش السوري يقترب من الحدود التركية

تقدم الجيش السوري، صباح اليوم الإثنين، نحو الحدود التركية، حيث أصبح على بُعد 6 كيلومترات منها، بعدما دخلت القوات النظامية مدينة الطبقة ومطار الطبقة العسكري وبلدة عين عيسى وعددا من القرى والبلدات بريف محافظة الرقة الشمالي، وعددا كبيرا من القرى والبلدات في أرياف الرقة الجنوبي والجنوبي الغربي والشمالي، إضافة إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة، وبحسب وكالة "سانا" السورية الرسمية، احتشد الأهالي عند مدخل بلدة عين عيسى لاستقبال وحدات الجيش، معربين عن ثقتهم بأن الجيش وحده القادر على حماية التراب السوري من أي مُعتد أو محتل.
صحف سعودية

صحف عربية: قيس يصل قرطاج ونظام الأسد يواجه تركيا

تصدرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تونس عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، وأطلعتنا أيضا على تطورات الغزو التركي لسوريا وتداعيات هذا الهجوم، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. كشفت صحيفة "الخليج" عن تحقيق المرشح المستقل قيس سعيد في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التونسية فوزا ساحقا على منافسه رئيس حزب "قلب تونس" قطب الإعلام نبيل القروي، ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي"، فقد نال سعيد 76.9% من الأصوات، في حين حاز القروي 23.1% من الأصوات.
قيس سعيد

قيس سعيد: الشعب التونسي صاح في 2010.. واليوم حقق ما يريد

قال المرشح الرئاسي قيس سعيد، إن الدولة التونسية مستمرة و"نعي تماما حجم المسؤولية"، مشددا على أن "القانون في تونس سيتم تطبيقه على الجميع"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، في أعقاب إعلان التليفزيون الرسمي التونسي، إحصائية شبه نهائية تؤكد فوز سعيد، بالانتخابات الرئاسية، بفارق كبير على منافسه نبيل القروي الذي حصل على نحو 25% من الأصوات، إذ توجه قيس الذي بات على بعد خطوات قليلة من تولي قيادة البلاد، بالشكر إلى من صوت له في الانتخابات، مشيدا بثورة الشعب التونسي.
قيس- سعيد

بعد فوزه بالرئاسة.. قيس سعيد: شكرا لكل شعب تونس

وجه المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد، الشكر لكل الشعب التونسي على مساندته في الانتخابات الرئاسية التي أسدل الستار عن جولتها الثانية والأخيرة مساء اليوم، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي، عقب إعلان التليفزيون الرسمي اكتساحه نتيجة الانتخابات، أن تونس مستمرة في قوانينها وتعهداتها الدولية. وأعلن التليفزيون الرسمي التونسي، مساء الأحد، فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75% من أصوات الناخبين، موضحًا أنه بحسب شركة "سيجما" لاستطلاعات الرأي، تفوق قيس بفارق كبير على منافسه نبيل القروي، الذي حاز 23.1% من الأصوات.
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صحف سعودية

صحف عربية: قيس يصل قرطاج ونظام الأسد يواجه تركيا

تصدرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تونس عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، وأطلعتنا أيضا على تطورات الغزو التركي لسوريا وتداعيات هذا الهجوم، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. كشفت صحيفة "الخليج" عن تحقيق المرشح المستقل قيس سعيد في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التونسية فوزا ساحقا على منافسه رئيس حزب "قلب تونس" قطب الإعلام نبيل القروي، ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي"، فقد نال سعيد 76.9% من الأصوات، في حين حاز القروي 23.1% من الأصوات.
انتخابات -الرئاسة- في- تونس (1)

تونس: 17.8% نسبة المشاركة في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ، أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت حتى ظهر اليوم الأحد، نسبة 17.8%. وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، أن نسبة الإقبال على التصويت في الدوائر الانتخابية بالخارج بلغت حتى الآن 14.7%. وناشدت المواطنين التونسيين داخل البلاد وخارجها، التوجه إلى مراكز الاقتراع لأداء واجبهم الوطني، واختيار من سيتولى مقاليد السلطة في البلاد على مدار الخمس سنوات المقبلة.
قيس- سعيد

قيس سعيد ورقة إخوان تونس الأخيرة لتعويض الهزيمة

بعد الخسارة التي مني بها إخوان تونس في الانتخابات الرئاسية، تسعى حركة النهضة لتعويض تلك الخسارة من خلال محاولة استمالة المرشح الأوفر حظا لرئاسة تونس قيس سعيد، بعد إعلان دعمها المرشح المستقل في الدورة الثانية من الانتخابات التونسية المبكرة. تأتي تلك الخطوة بعد أن حل مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو في الانتخابات الرئاسية ثالثاً في الدورة الأولى، بينما حل سعيد المعروف بمواقفه المحافظة أولاً في الدورة الأولى بـ18.4 في المائة من الأصوات، بينما جاء قطب الإعلام نبيل القروي الموجود في السجن، في المرتبة الثانية.
مورو والغنوشي

انتخابات تونس صفعة لـ«الإخوان» ومسمار في نعش الغنوشي

بعد السقوط المدوي لإخوان تونس في الانتخابات الرئاسية التونسية، سادت حالة من التصدع بين صفوف حركة "النهضة" على خلفية نتائج الانتخابات، بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فوز أستاذ القانون قيس سعيد، والإعلامي نبيل القروي في الجولة الأولى. وجاء مرشح النهضة عبد الفتاح مورو في المركز الثالث بحصوله على 12.9% من إجمالي الأصوات، وحل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في المركز الرابع بـ10.73% وخلفه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ7.3%. وسيخوض المرشحان الدور الثاني الذي سيحدد تاريخه من قبَل الهيئة بعد انتهاء آجال الطعون والإعلان عن النتائج بصفة نهائية.
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