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بوتين يصل السعودية لأول مرة منذ 12 عاما (فيديو)

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
فلاديمير بوتين الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين الرئيس الروسي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إلى السعودية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وتوجه الرئيس الروسي من المطار إلى القصر الملكي، إذ من المقرر أن يجري محادثات مع الملك سلمان وولي عهده. وذكر نائب الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن المحادثات ستشمل مسائل التنسيق اللاحق للإجراءات المشتركة الرامية إلى إرساء الاستقرار في السوق العالمية للنفط والغاز، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي المتعدد الجوانب بما يشمل الطاقة والزراعة والصناعة والقطاع العسكري التقني.
 وكان الاتحاد السوفياتي أول دولة تعترف بمملكة الحجاز ونجد المستقلة، والتي أعيدت تسميتها إلى المملكة العربية السعودية في عام 1932، وأقامت موسكو علاقات دبلوماسية مع مملكة الحجاز ونجد في عام 1926، لكن لاحقا تم قطع هذه العلاقات في عام 1938 بسبب أزمات داخلية في الاتحاد السوفياتي الداخلية وتغيير سياسة
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القرار يطبق فورا.. فرنسا تعاقب تركيا بسبب العدوان على سوريا

انضمت فرنسا إلى 4 دول أوروبية عاقب تركيا على عدوانها على الأراضي السورية، إذ أعلنت اليوم السبت، تعليق كل مبيعات السلاح إلى أنقرة، وجهت لها تحذير، قالت فيه إن هجومها على شمال سوريا يهدد الأمن الأوروبي، وأوضحت باريس، في بيان مشترك من وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين: "قررت فرنسا، التي تتوقع انتهاء هذا الهجوم، تعليق كل خطط تصدير السلاح إلى تركيا والذي يمكن أن يستخدم في هذا الهجوم" مضيفة أن "القرار يسري على الفور"، وأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سينسقون مواقفهم في اجتماع يُعقد يوم الإثنين في لوكسمبورج.
العدوان -التركي -على -سوريا

بسبب العدوان على سوريا.. ألمانيا رابع دولة تحظر السلاح عن تركيا

قررت ألمانيا حظر تصدير الأسلحة إلى النظام التركي، والتي يمكن استخدامها في العدوان على سوريا، وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في تصريح نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم السبت، إنه "في ظل الهجوم العسكري التركي على شمال شرقي سوريا، فإن الحكومة الفيدرالية لن تصدر أي تراخيص تصدير جديدة لجميع الأسلحة التي يمكن لتركيا أن تستخدمها في سوريا"، ولفتت الصحيفة إلى أن قيمة الأسلحة الألمانية المُصدرة إلى تركيا بلغت 243 مليون يورو في 2018، ما يشكل نحو ثلث إجمالي صادرات ألمانيا من الأسلحة.
اعصار-مطار-تركيا (3)

اليابان: إجلاء 262 ألف مواطن استعدادا لإعصار «هاجيبيس»

أمرت السلطات اليابانية بإجلاء 262 ألف مواطن من منازلهم بشكل فوري في 8 محافظات بوسط وشرق البلاد، تزامنا مع اقتراب وصول إعصار "هاجيبيس" إلى البلاد. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن التوجيهات صدرت لسكان محافظات "غونما، سايتاما، تشيبا، طوكيو، كاناغاوا، ياماناشي، شيزوكا، ميه"، مشيرة إلى أن أمر الإجلاء يعني أن احتمال وقوع كارثة أمر وشيك، لذلك تحث السلطات السكان على الانتقال إلى أماكن آمنة. ولفتت الإذاعة اليابانية إلى أن هناك إرشادات إجلاء قائمة بالفعل لنحو 5.16 مليون شخص في 13 محافظة من وسط إلى شمال شرق اليابان.
العدوان -التركي -على -سوريا

اتفاق أمريكي أوروبي على معاقبة تركيا

على مدى الأيام الثلاثة الماضية، توقعت الأوساط السياسية الدولية أن تتجه بعض القوى العالمية المؤثرة لاستخدام كارت العقوبات لمواجهة الأطماع التركية من وراء غزو شمال شرق سوريا، لا سيما بعد أن أدت ضربات أنقرة لسقوط مدنيين. وعلى الرغم من غياب التنسيق المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة، فإن كليهما أكد ضرورة التصدي للغزو التركي عن طريق العقوبات الاقتصادية، خاصة بعد أن أثبتت فعاليتها خلال العام الماضي بشكل واضح على المستوى السياسي.
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بوتين: نشر الصواريخ الأمريكية في دول آسيا يثير قلق روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن نشر واشنطن صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في دول آسيا يثير قلق موسكو لقدرة هذه الصواريخ على بلوغ الأراضي الروسية، ما يستدعي ردودا بالمثل. وقال بوتين، في اجتماع رؤساء رابطة الدول المستقلة المنعقد في عشق آباد، وفقا لقناة "روسيا اليوم": "لقد انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وبعد ثلاثة أشهر اختبرت الصاروخ، هذا ليس جيدا على الإطلاق مع الأخذ في الاعتبار أن المسؤولين في البنتاجون أعلنوا بالفعل أنهم يعتزمون نشر هذه الأسلحة في آسيا وأنهم يتفاوضون مع اليابان وجنوب كوريا بشأن ذلك".
بوتين-وشي

البداية بالصواريخ.. روسيا والصين تؤسسان لتحالف عسكري

على مدى سنوات طويلة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على ألا يسفر التحالف السياسي بين الصين وروسيا عن أي تعاون عسكري قد يهدد التفوق الأمريكي على مستوى العالم، لا سيما أن كلا البلدين لديه القدرات الاقتصادية المؤهلة لتحقيق تعاون مثمر، سواء على المستوى العسكري أو التقني. وبدت كل من روسيا والصين على دراية كاملة بمخاوف الولايات المتحدة، وهو ما ظهر في صورة تقارب واضح بين البلدين على المستوى العسكري، الأمر الذي قد تظهر ثماره خلال السنوات القليلة المقبلة.
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بوتين: ندين الهجوم على «أرامكو» وضد توجيه التهم لإيران

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدين الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية، معربا عن رفضه توجيه التهم إلى إيران دون وجود أدلة. وأفاد بوتين على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بأن روحاني نفى مسؤولية بلاده عن الهجوم، مضيفا أن "الحوار بين الرئيسين الإيراني والأمريكي أفضل من المواجهة".
دونالد ترامب

وزير الدفاع الروسي: واشنطن التهديد الرئيسي لنا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن التهديد الرئيسي لروسيا وللدول الأخرى يكمن في إمكانية قيام الولايات المتحدة باتخاذ خطوات غير عقلانية بسبب إيمانها بتفوق قوتها، مضيفا: "عندما تكون على دراية بضعفك وتهتم بالحفاظ على التوازن والأمن العام، فإن ذلك يدفعك لاستخدام عقلك، أما عندما تؤمن - كما هو الحال القائم في الولايات المتحدة - بأن ميزان القوى سيتطور لصالحك، فإن أفكارا مختلفة تأتي إليك، بما في ذلك أفكار غير عقلانية، وأنا تحديدا أرى بهذا التهديد الرئيسي، وليس لروسيا فقط".
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