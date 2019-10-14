بوتين يصل السعودية لأول مرة منذ 12 عاما (فيديو)

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

فلاديمير بوتين الرئيس الروسي

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إلى السعودية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وتوجه الرئيس الروسي من المطار إلى القصر الملكي، إذ من المقرر أن يجري محادثات مع الملك سلمان وولي عهده. وذكر نائب الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن المحادثات ستشمل مسائل التنسيق اللاحق للإجراءات المشتركة الرامية إلى إرساء الاستقرار في السوق العالمية للنفط والغاز، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي المتعدد الجوانب بما يشمل الطاقة والزراعة والصناعة والقطاع العسكري التقني.

وكان الاتحاد السوفياتي أول دولة تعترف بمملكة الحجاز ونجد المستقلة، والتي أعيدت تسميتها إلى المملكة العربية السعودية في عام 1932، وأقامت موسكو علاقات دبلوماسية مع مملكة الحجاز ونجد في عام 1926، لكن لاحقا تم قطع هذه العلاقات في عام 1938 بسبب أزمات داخلية في الاتحاد السوفياتي الداخلية وتغيير سياسة