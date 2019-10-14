«بتشتمني قدام مراتي».. قصة جملة انتهت بذبيحة في رشيد

«أحمد» استغل مغادرة شقيقه المنزل، وذبح زوجته مستخدما بلطة وألقى جثتها من أعلى السطح للانتقام من توبيخها الدائم له ظنا أن فعلته لن تنكشف خباياها

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

جثة - أرشيفية

كعادته كل صباح، خرج "محمود" (اسم مستعار) قاصدا محل عمله في مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، وودعته زوجته "ذوات" على أمل تجدد اللقاء، إلا أنها لم تدرِ أنها نظرة الوداع، وأنهما لن يتقابلا ثانية لنهاية العمر، إذ قُتلت الزوجة في جريمة بشعة أضحت حديث الساعة في المدينة البسيطة. علاقة محبة وأخوة جمعت بين "محمود" وشقيقه "أحمد" حتى بعد زواج الأول بفتاة تدعى "ذوات"، ظل الأخ يتردد على منزله لزيارته والاطمئنان عليه وبات الاثنان محل حديث الجيران في منطقة "برج رشيد"، أينما رحلا لاحقتهما كلمات الثناء والإشادة كونهما مثالا جيدا للأخوة.

مؤخرا توترت العلاقة بين "أحمد" وزوجة شقيقه "ذوات"، فلا تخلو أي جلسة تجمعهما من المناوشات، مشادات كلامية حادة سيطرت على العلاقة بينهما وسط محاولات من الأخ لاحتواء زوجته ومطالبة أخيه بإظهار قدر من الاحترام لشخصه ممثلا في حسن معاملة رفيقة دربه. نهاية الأسبوع المنقضي، غادر "محمود" بلدته قاصدا مدينة النوبارية

مؤخرا توترت العلاقة بين "أحمد" وزوجة شقيقه "ذوات"، فلا تخلو أي جلسة تجمعهما من المناوشات، مشادات كلامية حادة سيطرت على العلاقة بينهما وسط محاولات من الأخ لاحتواء زوجته ومطالبة أخيه بإظهار قدر من الاحترام لشخصه ممثلا في حسن معاملة رفيقة دربه.



نهاية الأسبوع المنقضي، غادر "محمود" بلدته قاصدا مدينة النوبارية للانتظام في عمله، وودع زوجته على أمل اللقاء مجددا لكنها ساعات قلائل مرت حتى تلقى اتصالا هاتفيا هو الأصعب في حياته، إذ أخبره أحد الجيران: "البقاء لله، مراتك تعيش إنت".



للوهلة الأولى ظن العامل البسيط أن الأمر محض مزحة، اتصل بعدد من أقاربه للتأكد من حقيقة ما وقع على مسامعه للتو ليتلقى الفاجعة التي كان وقعها كصاعقة: "الخبر صحيح.. لقينا جثتها مذبوحة قدام البيت".



جن جنون الزوج، أسئلة عدة تلوح في الأفق، استقل أسرع وسيلة مواصلات في طريق العودة إلى مسقط رأسه، وتحول الكابوس إلى حقيقة لدى اقترابه من المنطقة محل سكنه، رجال الشرطة ينتشرون بمحيط المنزل، بينما حاول جيرانه الوقوف بجانبه في تلك المحنة العصيبة.



مدير أمن البحيرة تلقى إخطارًا من العميد أشرف عوض مأمور مركز رشيد، ببلاغ من أهالي برج رشيد بالعثور على جثة "ذوات. ع. ع" 40 سنة، من مواليد عرب المحضر بكفر الشيخ ومقيمة بمنزل زوجها ببرج رشيد، مذبوحة من الرقبة وغارقة في بركة من الدماء، إذ كشفت المعاينة وجود جرح ذبحي خلف الرقبة مع تهتك بالفقرات العنقية ووجود جروح قطعية بباطن اليد اليمنى مع اشتباه قطع بالأوتار.



فور تلقيه البلاغ، وجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة؛ لكشف ملابسات الجريمة وتحديد وضبط الجاني في أقرب وقت.



منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى مسرح الجريمة، ثمة شكوك راودت اللواء محمد شرباش مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن الجريمة عائلية، وأن الجاني ليس غريبا، فوضع خطة بحث محكمة تركزت على فحص علاقات الزوجين والوقوف على وجود خلافات بينهما وبين آخرين قد ترقى للقتل.



جهود البحث والتحري التي قادها العميد عبد القوي عمرو، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد. م"، شقيق زوج المجني عليها؛ بسبب خلافات سابقة بينهما، لا سيما وجود مشاهدة له بالقرب من المنزل في توقيت متزامن مع اكتشاف الجريمة.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد أحمد المسيري رئيس مباحث مركز رشيد، ومعاونه النقيب عطية الهلالي، من ضبط المتهم، الذي أقر بجريمته معللا ذلك: "بتعاملني وحش وتشتمني قدام مراتي".



وسط حراسة أمنية مشددة اقتادت الشرطة المتهم إلى سرايَ النيابة لسماع أقواله أمام المستشار محمود غالي مدير النيابة، ليدلي باعترافات تفصيلية بجريمته البشعة.



يوم الحادث استغل المتهم غياب شقيقه، وضرب زوجته ببلطة حديدية، وبعد التأكد من خلو الشارع من المارة ألقى الجثة من أعلى منزلها لإيهام الجميع بأنها اختلت قدماها وسقطت من أعلى المنزل، مختتما اعترافاته قائلا: "مش عارف أبص في وش أخويا".





