رياضة

محمد النني يقترب من الرحيل إلى ميلان

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
محمد النني
محمد النني
يبدو أن نجم المنتخب الوطني محمد النني لن يبقى طويلا في صفوف فريقه الحالي بشكتاش التركي، حيث أشارت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إلى رغبة ميلان الإيطالي في التعاقد مع النني خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وترى إدارة ميلان أن النني يمثل البديل المثالي لمتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي، الذي بات قريبا للغاية من الرحيل عن صفوف الروسونيري للانضمام إلى فريق وولفر هامبتون الإنجليزي. ويأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه النني عن رغبته في الرحيل عن بشكتاش خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه من المتوقع أن تصل قيمة صفقة انتقال النني من بشكتاش إلى ميلان إلى نحو 15 مليون يورو، مع الإشارة إلى أن ذلك الرقم قابل للتفاوض. ولم يشارك النني مع بشكتاش سوى في 3 مباريات، كما تعرض للطرد في مباراته الأولى بقميص بطل تركيا. يذكر أن النني رحل عن صفوف أرسنال الصيف الماضي تجاه
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ألكانتارا يفتح الباب أمام الاعتزال في بايرن

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تورينو يقلب الطاولة على ميلان في الدوري الإيطالي

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بشكتاش يخسر برباعية فى الدورى الأوروبي بمشاركة النني

خسر فريق بشكتاش التركى أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وذلك فى المباراة التى جمعتهم اليوم الخميس التى تأتى فى إطار الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة الدورى الأوروبي على ملعب تيهيلني بول، ويقع بشكتاش فى المجموعة الحادية عشر والتى تضم كلا من براجا البرتغالى وولفرهامبتون الإنجليزي. وشهد تشكيل الفريق التركى تواجد محمد الننى لاعب منتخب مصر. وكان الننى انتقل خلال موسم الإنتقالات الصيفية الماضية إلى صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال الإنجليزي، وجاءت الخطوة بعد ابتعاد الننى عن المشاركة فى صفوف الجانرز .
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