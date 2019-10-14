محمد النني يقترب من الرحيل إلى ميلان

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

محمد النني

يبدو أن نجم المنتخب الوطني محمد النني لن يبقى طويلا في صفوف فريقه الحالي بشكتاش التركي، حيث أشارت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إلى رغبة ميلان الإيطالي في التعاقد مع النني خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وترى إدارة ميلان أن النني يمثل البديل المثالي لمتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي، الذي بات قريبا للغاية من الرحيل عن صفوف الروسونيري للانضمام إلى فريق وولفر هامبتون الإنجليزي. ويأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه النني عن رغبته في الرحيل عن بشكتاش خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه من المتوقع أن تصل قيمة صفقة انتقال النني من بشكتاش إلى ميلان إلى نحو 15 مليون يورو، مع الإشارة إلى أن ذلك الرقم قابل للتفاوض. ولم يشارك النني مع بشكتاش سوى في 3 مباريات، كما تعرض للطرد في مباراته الأولى بقميص بطل تركيا. يذكر أن النني رحل عن صفوف أرسنال الصيف الماضي تجاه

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه من المتوقع أن تصل قيمة صفقة انتقال النني من بشكتاش إلى ميلان إلى نحو 15 مليون يورو، مع الإشارة إلى أن ذلك الرقم قابل للتفاوض.



ولم يشارك النني مع بشكتاش سوى في 3 مباريات، كما تعرض للطرد في مباراته الأولى بقميص بطل تركيا.



يذكر أن النني رحل عن صفوف أرسنال الصيف الماضي تجاه بشكتاش لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند في تعاقده يتيح للفريق التركي إمكانية شرائه بصورة نهائية.



وتوج النني خلال مسيرته الاحترافية في الدوريات الأوروبية، بلقب الدوري السويسري رفقة بازل 4 مرات، كما توج مع أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية، ووصل إلى المباراة النهائية في بطولتي كأس الرابطة الإنجليزية والدوري الأوروبي.