اقتراح برلماني بشأن اختبار قدرات الثانوية العامة

تحرير:أحمد جاد ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

طالبات الثانوية العامة - صورة أرشيفية

تقدم النائب سليمان العميري، باقتراح بشأن إجراء اختبارات القدرات الخاصة بطلاب الثانوية العامة، عقب ظهور النتيجة وليس قبل ذلك كما هو قائم الآن، حتى يتسنى للطلاب الالتحاق بالكليات المناسبة وفقا لمجموعهم، موضحا أن إجراء اختبار القدرات قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة قد يكون حائلا بين التحاق بعض الطلاب بالكليات المناسبة لهم خاصة الفتيات، لأنه عقب ظهور النتيجة يتضح للطالب أن مجموعه أقل من الكلية التي أجرى اختبارات قدرات لها، أو أن هناك كليه أخرى يحق له الالتحاق بها وفقا لمجموعه ولكن لم يتم إجراء الاختبارات الخاصة بها.

وذكر العميري، اليوم الإثنين، أنه ينتج عن هذا الأمر إما الالتحاق بأي كلية أو انتظار العام المقبل لإجراء اختبار قدرات، أو يتسرب الطالب من التعليم بعدما تكبد أهله نفقات ومبالغ باهظة حتى يصل لهذه الدرجة، مطالبا وزارة التعليم العالي، إجراء اختبار القدرات بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بدءً من العام المقبل،