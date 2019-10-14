رياضة

ألكانتارا يفتح الباب أمام الاعتزال في بايرن

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
أعرب متوسط ميدان بايرن ميونيخ، تياجوا ألكانتارا، عن عدم اهتمامه بتعرضه للانتقادات، بسبب عدم تألقه في المباريات الكبرى، وقال تياجو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الانتقادات؟ كنت هنا في بايرن ميونيخ منذ 6 سنوات، كنا أبطالًا في كل عام، فزنا بلقب كأس ألمانيا 3 مرات، بالإضافة إلى أننا وصلنا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 4 مرات، أبدي احترامي لما يقال عني، لكني لن أجيب عن أي شيء من هذا القبيل، أحرص على اللعب فقط، أنا أخوض موسمي السابع في بايرن ميونيخ، وبطبيعة الحال الإنسان يتحمل مسؤوليات عندما يكون موجودًا في النادي لفترة طويلة".
وأضاف: "أشعر بأهميتي في الميدان بالنسبة لزملائي في الفريق البافاري، أنا جزء من بايرن ميونيخ الذي يشبه منزلا كبيرا يعيش فيه الجميع تحت سقف واحد". وتطرق ألكانتارا إلى إمكانية اعتزاله في صفوف العملاق البافاري قائلًا: "هذا قرار يتخذه الطرفان، أشعر بأنني فى حالة جيدة هنا، وعائلتي أيضًا سعيدة للغاية، ميونيخ
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محمد-الننى-ارسنال (6)

محمد النني يقترب من الرحيل إلى ميلان

يبدو أن نجم المنتخب الوطني محمد النني لن يبقى طويلا في صفوف فريقه الحالي بشكتاش التركي، حيث أشارت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إلى رغبة ميلان الإيطالي في التعاقد مع النني خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وترى إدارة ميلان أن النني يمثل البديل المثالي لمتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي، الذي بات قريبا للغاية من الرحيل عن صفوف الروسونيري للانضمام إلى فريق وولفر هامبتون الإنجليزي. ويأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه النني عن رغبته في الرحيل عن بشكتاش خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
تشيلسي

لعنة إصابات الأجندة الدولية تضرب تشيلسي

عانى تشيلسي من إصابات في فترة التوقف الدولية، وذلك بعد تعرض مدافعه الدنماركي أندرياس كريستينسن للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، حيث ترك كريستينسن أرض الملعب قبل نهاية المباراة بدقائق، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، لم يتمكن بعدها من إكمال المباراة، وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى إمكانية غياب المدافع الدنماركي عن مباراة منتخب بلاده المقبلة في التصفيات الأوروبية أمام جبل طارق، موضحة أنه لم تُعرف بعد المدة التي سيغيبها اللاعب.
سواريز (1)

سواريز يحظى بثاني أقوى انطلاقة له مع برشلونة

أشادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بالمستويات المميزة التي يقدمها المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، رفقة برشلونة هذا الموسم، حيث خاض مع العملاق الكتالوني 8 مباريات هذا الموسم في جميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف، وهي ثاني أفضل انطلاقة للمهاجم الأوروجوياني مع برشلونة في الموسم، وأتت أفضل انطلاقة لسواريز مع البارسا منذ انتقاله إليه قادمًا من ليفربول في صيف 2014، في موسم 2016- 2017، وحينها تمكن من تسجيل 8 أهداف في أول 8 مباريات خاضها مع الفريق في جميع المسابقات.
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بيريسيتش

رومينيجه يتغنى ببيريسيتش بعد تألقه مع بايرن ميونيخ

تغنى كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، بإمكانيات نجم الفريق الكرواتي إيفان بيريسيتش، ملمحًا إلى إمكانية التعاقد معه بصورة نهائية. وانضم النجم الكرواتي إلى صفوف العملاق البافاري، الصيف الماضي، قادمًا من فريق إنتر الإيطالي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند في عقد الإعارة يتيح للبايرن إمكانية شرائه بصورة نهائية، وقال رومينيجه في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لقد وقعنا مع بيريسيتش وهو يشارك عندما يقرر نيكو كوفاتش، المدير الفني للفريق، الاستفادة منه".
ميسى

ميسي يقترب من المشاركة مع برشلونة في دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين عن موعد ظهور الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني أمام إنتر ميلان الإيطالي، حيث يستضيف ملعب "الكامب نو" يوم الأربعاء المقبل، مباراة برشلونة وإنتر ميلان، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2020. وتعرض ليونيل ميسي لإصابة جديدة بعدما شارك أساسيًّا أمام فريق فياريال خلال منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليخرج بين شوطي اللقاء، ويغيب عن المباراة الأخيرة أمام خيتافي، بينما تعرض ديمبلي للإصابة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة خيتافي.
يورجن كلوب

حلم كلوب (1).. حكاية خطاب مضحك ومحرج

بحماس منقطع النظير وشغف لا نظير له، خطف المدرب الألماني يورجن كلوب قلوب عشاق كرة القدم، فهو المدرب الذي يبحث عن التحديات بدايةً من ماينز وصولا إلى بروسيا دورتموند الذي صنع منه بأقل تكلفة ممكنة وحشًا لا يُقهر سيطر على الدوري الألماني، لينقل تجربته وحماسه إلى ليفربول مكللًا جهوده الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ليستحق عن جدارة لقب أفضل مدرب في العالم، تلك الجائزة التي حصل عليها من «فيفا»، واحتفالًا بتلك المناسبة سلط كلوب الضوء على أبرز اللحظات المؤثرة في مسيرته لموقع "players tribune" كما يتحدث هو بنفسه كالآتي:
الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (1)

«ويفا» يعلن عن بطولة جديدة وملاعب دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن الملاعب التي ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الثلاثة المقبلة، ويقام نهائي النسخة الحالية، على ملعب أتاتورك الأوليمبي في إسطنبول بتركيا، وسيقام نهائي العام المقبل على ملعب مدينة سان بطرسبرج الروسية، ثم يستضيف ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونيخ نهائي نسخة (2022)، على أن يحتضن ملعب ويمبلي التاريخي في إنجلترا نهائي (2023)، كما حدد "ويفا" ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل فريق إشبيلية ليستضيف نهائي الدوري الأوروبي (2021)، بينما يُلعب السوبر الأوروبي على ملعب "ويندسور بارك" في أيرلندا الشمالية.
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