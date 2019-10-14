ألكانتارا يفتح الباب أمام الاعتزال في بايرن

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

بايرن ميونيخ

أعرب متوسط ميدان بايرن ميونيخ، تياجوا ألكانتارا، عن عدم اهتمامه بتعرضه للانتقادات، بسبب عدم تألقه في المباريات الكبرى، وقال تياجو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الانتقادات؟ كنت هنا في بايرن ميونيخ منذ 6 سنوات، كنا أبطالًا في كل عام، فزنا بلقب كأس ألمانيا 3 مرات، بالإضافة إلى أننا وصلنا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 4 مرات، أبدي احترامي لما يقال عني، لكني لن أجيب عن أي شيء من هذا القبيل، أحرص على اللعب فقط، أنا أخوض موسمي السابع في بايرن ميونيخ، وبطبيعة الحال الإنسان يتحمل مسؤوليات عندما يكون موجودًا في النادي لفترة طويلة".

وأضاف: "أشعر بأهميتي في الميدان بالنسبة لزملائي في الفريق البافاري، أنا جزء من بايرن ميونيخ الذي يشبه منزلا كبيرا يعيش فيه الجميع تحت سقف واحد". وتطرق ألكانتارا إلى إمكانية اعتزاله في صفوف العملاق البافاري قائلًا: "هذا قرار يتخذه الطرفان، أشعر بأنني فى حالة جيدة هنا، وعائلتي أيضًا سعيدة للغاية، ميونيخ

وأضاف: "أشعر بأهميتي في الميدان بالنسبة لزملائي في الفريق البافاري، أنا جزء من بايرن ميونيخ الذي يشبه منزلا كبيرا يعيش فيه الجميع تحت سقف واحد".



وتطرق ألكانتارا إلى إمكانية اعتزاله في صفوف العملاق البافاري قائلًا: "هذا قرار يتخذه الطرفان، أشعر بأنني فى حالة جيدة هنا، وعائلتي أيضًا سعيدة للغاية، ميونيخ مدينة جميلة للعيش فيها، فلمَ لا؟! بالنسبة لي، برشلونة مع بيب جوارديولا كان مثيرًا للإعجاب، أنا معجب بكرة القدم الجميلة، لا يهم أين تلعب".



يذكر أن تياجو توج مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 6 مرات وبكأس ألمانيا 3 مرات وبلقب السوبر الألماني 3 مرات، إضافة إلى لقب كأس العالم للأندية مرة واحدة.