تمويل 18 ألف مشروع للمرأة المعيلة بـ306 ملايين جنيه

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

المشروعات الصغيرة - صورة أرشيفية

مول صندوق (تحيا مصر) أكثر من 18 ألف سيدة حتى الآن بقيمة 306 ملايين جنيه تقريبا ضمن برنامج (مستورة) لدعم المرأة المعيلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال برتوكول تعاون بين الصندوق وبنك ناصر، حيث وفّر الصندوق قرضا دوارا في شكل أدوات إنتاج للمراة المعيلة؛ ليعينها على تنفيذ مشروع متناهي الصغر ويتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، جاء ذلك في تقرير للصندوق، اليوم الإثنين، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الريفية والذي يوافق غدا الثلاثاء، مشددا على أهمية دور السيدات والفتيات في ضمان استدامة الأسر والمجتمعات الريفية.

من جهته، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق (تحيا مصر) تامر عبد الفتاح، إن برنامج (مستورة) يوفر تمويلا تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة القادرة على العمل، لإنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.وأضاف عبد