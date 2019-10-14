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تمويل 18 ألف مشروع للمرأة المعيلة بـ306 ملايين جنيه

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
المشروعات الصغيرة - صورة أرشيفية
المشروعات الصغيرة - صورة أرشيفية
مول صندوق (تحيا مصر) أكثر من 18 ألف سيدة حتى الآن بقيمة 306 ملايين جنيه تقريبا ضمن برنامج (مستورة) لدعم المرأة المعيلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال برتوكول تعاون بين الصندوق وبنك ناصر، حيث وفّر الصندوق قرضا دوارا في شكل أدوات إنتاج للمراة المعيلة؛ ليعينها على تنفيذ مشروع متناهي الصغر ويتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، جاء ذلك في تقرير للصندوق، اليوم الإثنين، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الريفية والذي يوافق غدا الثلاثاء، مشددا على أهمية دور السيدات والفتيات في ضمان استدامة الأسر والمجتمعات الريفية.
من جهته، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق (تحيا مصر) تامر عبد الفتاح، إن برنامج (مستورة) يوفر تمويلا تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة القادرة على العمل، لإنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.وأضاف عبد
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

نوفمبر..انتهاء التسجيل بامتحانات «أبناؤنا في الخارج»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، عن أن آخر موعد لتسجيل التقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2019 - 2020، يوم 14 نوفمبر المقبل، وذلك على الرابط التالي: http://sabroad.emis.gov.eg/index_aboardlogin.aspx، ويأتي ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير مصالح أبنائنا الطلاب المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن ترسل السفارات جميع الاستمارات في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي من تاريخ انتهاء فترة التسجيل.
وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

السبت.. الآثار تكشف سر جديد لقدماء المصريين

تعلن وزارة الآثار، يوم السبت المقبل، تفاصيل اكتشاف خبيئة لعدد من التوابيت الملونة والمومياوات بجبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر، والذي يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية. وكانت البعثة التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة بمدينة القرنة غربي محافظة الأقصر في منطقة جبانة العساسيف الأثرية، قد عثرت، أمس الأحد، على خبيئة تضم عددا كبيرا من التوابيت. وتقع منطقة العساسيف، بالقرب من معبد الملكة حتشبسوت جنوب منطقة ذراع أبو النجا، وشمال دير المدينة، وتحتوي على العديد من المقابر الأثرية.
.وزيرة-هالة-زايد الصح- تتابع-الاستعدادات -عمليات قسطرة -لقلب في-بورسعيد (1)

الصحة: «قوائم الانتظار» أجرت 256 ألف عملية عاجلة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 256 ألفاً و264 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 وحتى أمس الأحد. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تتضمن 113 ألفا و569 عملية قسطرة قلب، و18 ألفا و240 جراحة قلب مفتوح، و86 ألفا و366 جراحة رمد، و10 آلاف و813 جراحة مخ وأعصاب.
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (3)

اقتراح برلماني بشأن اختبار قدرات الثانوية العامة

تقدم النائب سليمان العميري، باقتراح بشأن إجراء اختبارات القدرات الخاصة بطلاب الثانوية العامة، عقب ظهور النتيجة وليس قبل ذلك كما هو قائم الآن، حتى يتسنى للطلاب الالتحاق بالكليات المناسبة وفقا لمجموعهم، موضحا أن إجراء اختبار القدرات قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة قد يكون حائلا بين التحاق بعض الطلاب بالكليات المناسبة لهم خاصة الفتيات، لأنه عقب ظهور النتيجة يتضح للطالب أن مجموعه أقل من الكلية التي أجرى اختبارات قدرات لها، أو أن هناك كليه أخرى يحق له الالتحاق بها وفقا لمجموعه ولكن لم يتم إجراء الاختبارات الخاصة بها.
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السيسي (5)

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ40 مليون دينار كويتي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 83 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه بحر في جنوب سيناء بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بـ15 مليون دينار كويتي، الموقعة في شرم الشيخ، 8 ديسمبر 2018، كما أصدر قرار رقم 86 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وتعديل اتفاقية القرض المعقودة في 12 يوليو 2018 بين مصر والصندوق الكويتي بـ25 مليون دينار كويتي والموقعة في شرم الشيخ 8 ديسمبر 2018، وتم نشر القراران، اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية.
حازم-الببلاوي

حازم الببلاوي: السيسي أشجع الرؤساء.. والشعب هو البطل

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وممثل المجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الببلاوى أشاد خلال اللقاء بما حققته الحكومة من نجاح لافت على الصعيد الاقتصادى، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى إطار برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى. قائلاً "ان ما حققته مصر يفوق بكثير ما كان متوقعا"، مؤكدا أن الرئيس السيسى "كان شجاعا لأقصى درجة غير من سبقوه، والشعب هو البطل".
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

51 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد بالمحافظات

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، 51 مليونا و474 ألف جنيه، لإحلال وتجديد المساجد وبعض المقرات الإدارية بالمديريات على مستوى الجمهورية، كدفعة ثانية للعام المالي الحالي 2019-2020، وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أن اعتماد ذلك المبلغ يأتي في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وخطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.
السيسي- يستقبل -الدكتور -عبد الله- حمدوك

احترام ومشروعات مشتركة.. حمدوك يغادر مصر بعد لقاء السيسي

غادر القاهرة مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمدوك والوفد المرافق له بقصر الاتحادية، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
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