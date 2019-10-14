«كان بيجامل في فرح».. حبس عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري

تحرير:محمد مجلى ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، القبض على كل من عادل شكل، كبير مشجي نادي الاتحاد السكندري، وأحمد سوادة، ومروان البوك، اليوم الإثنين، بتهمة حيازة أسلحة بعد تداول فيديو لهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بإحرازهم أسلحة بيضاء ونارية وترويع للمواطنين والبلطجة، فيما أصدر المستشار عبد العزيز سامي رئيس نيابة سيدي جابر، قراراً يقضي بحبس المتهمين الثلاثة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على المضبوطات من الأسلحة وتفريغ الفيديوهات التى تكشف حيازتهم للأسلحة.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة سيدى جابر، بوجود بلاغ مدعوم بفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي "فسبوك"، تكشف حيازتهم لأسلحة بيضاء ونارية وممارسة البلطجة، بدائرة القسم وترويع المواطنين.بمواجهة المتهمين، أفادوا بأنهم حملوا الأسلحة